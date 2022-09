La nuova Dynamic Island è senza dubbio il principale tratto identificativo dei nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max lanciati da Apple questo mese e, mentre in rete è già aperto il dibattito tra ammiratori e detrattori di questo nuovo approccio, è giunto il momento di scoprirne in maniera più dettagliata il funzionamento nell’utilizzo di tutti i giorni; tanto per gradire, poi, vedremo qualche simpatica app che già interagisce con l’isola di Apple.

Nei giorni immediatamente successivi all’evento di presentazione dei nuovi iPhone 14, la Dynamic Island è stata l’argomento più discusso — insieme alla dubbia utilità dei modelli non Pro, che accentuano più del solito la sensazione di déjà vu: si è parlato di una possibile imitazione da parte dei produttori Android nei prossimi mesi, ma anche dei primi tentativi di riprodurla servendosi unicamente del software; tornando in ambito Apple, già circolano molte voci sul conto dei prossimi iPhone 15, con la Dynamic Island che sarebbe pronta a prendere piede su tutta la serie 2023.

Dynamic Island di Apple iPhone 14 Pro: a cosa serve davvero

Già durante i mesi che hanno preceduto il lancio ufficiale si era parlato a più riprese del possibile abbandono del vecchio notch da parte di Apple in favore di un nuovo doppio foro a “i”: un ritaglio più piccolo e di forma circolare per la sola fotocamera anteriore e uno a forma di pillola per la componentistica del Face ID. Ebbene, è esattamente ciò che è avvenuto con gli iPhone 14 Pro, tuttavia la vera sorpresa è arrivata dall’implementazione software di questa nuova soluzione: il colosso di Cupertino non ha tenuto i due fori separati come volevano i rumor, ma li ha uniti spegnendo i pixel che li dividono dando vita alla nuova Dynamic Island.

Quest’ultima, come suggerisce il nome, non è fissa né sempre uguale a se stessa, ma cambia di forma e di dimensione per adattarsi a varie situazioni come sveglie, notifiche, applicazioni in esecuzione, più attività svolte contemporaneamente, interazioni tattili da parte dell’utente. Di fatto, è una sorta di piccolo centro di controllo che facilita anche alcune operazioni di multitasking. Ecco una lista delle possibilità che offre:

Estensione in un rettangolo più largo per mostrare indicazioni stradali in arrivo da Mappe senza aprire l’app.

Visualizzazione della prossima indicazione stradale di Mappe in una piccola icona a piccola.

Conferma dei pagamenti con Apple Pay in un’interfaccia grafica squadrata.

Waveform e tempo rimanente della canzone in riproduzione.

Tracciamento del tempo di arrivo di un Lyft.

Visualizzazione degli indicatori della privacy (microfono e fotocamera in uso da parte di un’app).

Visualizzazione dell’icona del telefono e della durata della chiamata.

Visualizzazione di un’interfaccia per AirDrop al trasferimento di file.

Visualizzazione dei timer.

Aggiornamento in tempo reale di risultati sportivi.

Accesso ai controlli musicali e al player.

Visualizzazione dello stato di connessione della percentuale di batteria delle AirPods

Visualizzazione di un’interfaccia apposita quando l’iPhone è in carica con lo stato di ricarica.

Avvisi in caso di batteria scarica.

Avvisi all’attivazione/disattivazione della modalità silenziosa su iPhone.

Con iOS 16.1 beta, è possibile provare la Dynamic Island con le Live Activities in vista del futuro aggiornamento.

Simpatiche app per sfruttare la Dynamic Island

L’introduzione della Dynamic Island sugli iPhone 14 Pro ha spinto molti sviluppatori a mettersi al lavoro per supportare al meglio la nuova soluzione e alcuni hanno preferito un approccio più creativo. Di seguito vediamo alcuni esempi simpatici.

Il gioco Hit The Island si ispira al grande classico Pong con una differenza: l’obiettivo è colpire l’isola con la pallina; il gioco è compatibile anche con altri iPhone dotati di notch.

Christian Selig, lo sviluppatore di Apollo, ha inserito una simpatica aggiunta nella propria app: un simpatico gattino che passeggia sulla Dynamic Island mentre l’utente naviga su Reddit; il “Dynamic Island Zoo” permette di scegliere anche altri animali.

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo). pic.twitter.com/xJJlazHH4E — Christian Selig (@ChristianSelig) September 16, 2022

A ben vedere, non si tratta ovviamente di app utili, bensì di soluzioni simpatiche che ricordano molto gli innumerevoli sfondi creati per inglobare il foro singolo o doppio nei display degli smartphone Android.

