Apple ha presentato la gamma iPhone 14 una decina di giorni fa e come spesso accade con i prodotti nuovi, le sorprese non mancano.

Alcuni utenti hanno notato che la fotocamera dell’iPhone 14 Pro manifesta problemi quando la si utilizza con alcune app social popolari. Nel frattempo Apple sta indagando sul fatto che alcuni iPhone 14 Pro si bloccano dopo il trasferimento dei dati.

La fotocamera dell’iPhone 14 Pro ha uno strano comportamento con le app social

In questi giorni alcuni utenti hanno segnalato su Reddit e Twitter che la fotocamera dei loro iPhone 14 Pro presenta delle immagini distorte ed emette degli strani rumori meccanici quando la utilizzano con app social quali TikTok, Snapchat e Instagram.

Secondo le segnalazioni questo inconveniente non si verifica utilizzando la fotocamera con l’app di serie, quindi sembra che i social dovranno mettere mano alle loro app per adeguarle alla nuova fotocamera degli iPhone 14 Pro.

Apple sta indagando sugli iPhone 14 Pro che si bloccano dopo il trasferimento di dati

Secondo una nota interna ottenuta da MacRumors, Apple sta indagando su un bug che potrebbe causare il blocco dei modelli iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max dopo che i clienti hanno trasferito i loro dati da un iPhone di generazione precedente o da iCloud durante il processo di avvio rapido.

Il colosso di Cupertino afferma di essere a conoscenza di questo problema e riferisce che sta indagando sulla questione e come soluzione temporanea consiglia di forzare il riavvio del proprio ‌iPhone‌ se non risponde per più di cinque minuti.

Qualche giorno fa alcuni utenti di ‌iPhone 14 Pro‌ hanno affrontato un problema simile durante l’attivazione del dispositivo, quindi potrebbe essere utile aggiornarlo a iOS 16.0.1 dopo la configurazione.

