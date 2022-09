Che sia periodo di offerte non è un mistero viste le promo Back to School che piovono a destra e a manca. Ci troviamo d’altronde in un momento particolare che coincide con l’inizio del nuovo anno scolastico e accademico, un periodo in cui molti sono alla ricerca di occasioni per cambiare notebook o altro. A parte le offerte di eBay, quelle sui MacBook Air M2 e di altre negozi quali MediaWorld, Unieuro ed Euronics, anche Acer partecipa alle offerte Back to School con una promo che è online già da giorni e che scadrà lunedì prossimo, 12 gennaio.

Se ciò non bastasse Acer ha lanciato inoltre sul proprio store la promo “Prezzi imbattibili” che promette sconti fino al 25% (fino a 300 euro in meno) su una serie di notebook disponibili fino a esaurimento scorte. A seguire vi indichiamo tutti i dettagli con tanto di link per acquistarli.

I notebook in offerta sull’Acer Store a “Prezzi imbattibili”

La promozione di Acer in questione offre sconti fino al 25% e fino a 300 euro in meno su una ristretta serie di notebook, sia economici che di fascia media. C’è anche un portatile da gaming con una RTX 3050 Ti, ma il focus in questo caso è sui dispositivi di fascia media e bassa, quasi tutti con Windows 11 fatta eccezione per quest’ultimo, privo di sistema operativo, e per l’Acer TravelMate P4 (con Windows 10 Pro).

Partiamo quindi dai più economici. C’è ad esempio Acer Aspire 3 in offerta a 299 euro invece di 399 con a bordo un processore Intel Pentium Silver N6000 corredato di 4 GB di RAM e 256 GB di SSD. Allo stesso prezzo, chi volesse puntare su un portatile più sottile, con a bordo il medesimo processore e la stessa configurazione di memorie può far riferimento su Acer Swift 1, in offerta a 100 euro in meno: 299 euro anziché 399.

Salendo un po’ di prezzo troviamo Acer Aspire 3 a 399 euro invece di 459, la versione con processore Intel Core i3-11154G4, 4 GB di RAM e 256 GB di SSD. Decisamente più interessante l’offerta relativa alla versione con processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD di Acer Aspire 5, in offerta a 599 euro invece di 749. Costa 150 euro in meno anche Acer Aspire 5, acquistabile a 699 euro invece di 849 nella versione con processore AMD Ryzen 5 5500U corredato di 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

200 euro di sconto sono disponibili invece per l’Acer TravelMate P4 cui accennavamo, in offerta a 699 euro invece di 899 con sistema operativo Windows 10 Pro, processore Intel Core i5-1135G7, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Ma gli sconti più corposi (300 euro in meno) sono riservati ai notebook più costosi, chiaramente. Vale la pena menzionare in questo caso Acer Asipre 7 in offerta a 999 euro invece di 1299 con la seguente dotazione: processore AMD Ryzen 7 5700U, GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

In alternativa, per chi volesse un vero e proprio notebook da gaming, è disponibile in offerta Acer Nitro 5 a 999 euro invece di 1299. Il modello scontato è quello con a bordo una CPU AMD Ryzen 7 5800H, una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti e annessi 16 GB di RAM e SSD da 512 GB.

Questi sono tutti i notebook disponibili in offerta con la promo “Prezzi imbattibili”, promo che vi ricordiamo essere valida fino ad esaurimento scorte. Nel caso in cui siate alla ricerca di altre offerte sui PC e altro vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove pubblichiamo ogni giorno le occasioni più ghiotte sulla tecnologia: ecco il link diretto.

In copertina c'è Acer Nitro 5: qui trovi la nostra recensione della versione 2021 con RTX 3060

