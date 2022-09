Sono partite ieri le offerte di settembre di eBay, e fra i prodotti più interessanti già vi segnalavamo di come sia la prima vera e propria occasione per portarsi a casa il nuovo MacBook Air M2 a un prezzo un po’ stracciato (considerando il listino e il fatto che è un prodotto piuttosto recente, s’intende). Ebbene, ve ne torniamo a parlare perché non escludiamo la possibilità che ve lo siate perso fra i tanti prodotti in offerta che abbiamo indicato.

Come questi ultimi, anche lui è compatibile con il coupon che offre uno sconto extra del 15% valido fino al 25 settembre, buono sconto che ne riduce il prezzo di parecchio, considerando che era già in offerta di suo. Si superano i 300 euro di sconto, come anticipato: la promo è sì disponibile ancora per quasi 20 giorni, ma non sono affatto da escludere eventuali esaurimenti delle scorte. Quindi passiamo subito all’offerta su MacBook Air M2 spiegando come e dove acquistarlo scontato.

Minimo storico per MacBook Air M2 grazie a questo coupon

Il buono sconto in questione di eBay, come anticipato, è valido da ieri e rimarrà tale fino al 25 settembre (incluso), buono che vale il 15% di sconto (fino a 100 euro per utilizzo, due al massimo per utente) su una marea di prodotti tech e non solo. Come funziona? Basta inserire il coupon SETT22 nel campo apposito di eBay prima di procedere col pagamento per ottenere lo sconto detto; semplice.

Ciò detto, passiamo all’offerta vera e propria su MacBook Air M2, un portatile che Apple ha presentato a giugno per portarlo sul mercato italiano a inizio luglio a prezzi più alti del previsto. E proprio alla luce di ciò, ora che lo si incomincia a trovare in offerta, diventa di fatto interessante, specie grazie alla promozione di eBay in questione, che ne porta il prezzo al minimo storico visto finora.

Tutte le disquisizioni lette in rete a tal riguardo vengono dunque meno visto che ora lo si può acquistare a meno di 1200 euro, la versione con GPU a 8 core, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione (la base, insomma). Merito del coupon in questione che toglie 100 euro dal prezzo precedente già scontato: da 1.529 a 1.299 euro, e ora a 1.199 euro; dunque ben 330 euro in meno.

Le scorte rimaste non sono poi molte a giudicare dai numeri riportati sulle pagine prodotto relative di eBay. Quindi non ci resta che indicarvi i link all’acquisto di MacBook Air M2, che fra l’altro nel momento in cui scriviamo è disponibile in tutte e quattro le colorazioni con spedizione inclusa:

Vi ricordiamo che il buono sconto SETT22 di eBay è in vigore fino al 25 settembre 2022

Tutte le offerte di eBay compatibili con il coupon SETT22

