Nella giornata di ieri, 1 settembre, Unieuro — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: il Back to School continua con una vasta selezione di offerte su prodotti tecnologici vari, dagli smartphone ai wearable, passando per computer e non solo; in aggiunta a questo, è prevista la possibilità di ottenere rimborsi fino a 350 euro sui computer a determinate condizioni.

In questa sede non verranno prese in esame le offerte sulle TV, che sono già state analizzate in un articolo separato su Tutto.TV insieme a quelle di due agguerriti concorrenti.

Offerte “Il Back to School continua” di Unieuro (fino all’8 settembre)

Prima di entrare nel vivo delle offerte, vediamo qualche informazione di carattere generale sulla promozione di Unieuro. “Il Back to School continua” si pone sulla scia delle iniziative attivate nelle settimane precedenti in vista dei rientri di lavoratori e studenti e sarà valido solo per una settimana, precisamente fino al prossimo 8 settembre.

L’iniziativa non richiede l’applicazione di codici sconto, tuttavia accanto alle offerte normalmente fruibili figura una promozione dedicata al mondo dei computer: c’è la possibilità di ricevere un rimborso fino ad un massimo di 350 euro su tutti i notebook, 2 in 1 e PC Desktop a partire da 349 euro. Basta acquistare un prodotto compatibile sullo store online o in un negozio Unieuro entro l’8 settembre, fare richiesta sulla pagina dedicata entro 15 giorni dall’acquisto, spedire il proprio usato entro 15 giorni dall’approvazione della richiesta e attendere l’accredito del valore di valutazione. Per maggiori dettagli, visitate questo link.

Adesso passiamo alle offerte, già suddivise per categoria per facilitarvi la consultazione.

Smartphone

Wearable

Tablet e computer

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere consultate al link sottostante, per quelle sulle TV vi ricordiamo il nostro articolo dedicato:

Offerte “Il Back to School continua” di Unieuro (fino all’8 settembre)

Leggi anche: migliori notebook di settembre 2022

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.