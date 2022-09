Inizia settembre e partono anche le classiche offerte del cosiddetto “Back to school”. A dir la verità MediaWorld una promozione del genere l’aveva lanciata già qualche settimana fa come “Black to School“, promo che proprio oggi si rinnova per restare disponibile fino al 14 settembre 2022.

Le offerte disponibili spaziano sui diversi ambiti della catena, dai portatili ai tablet, passando per smartphone, cuffie, accessori e smart TV (di cui abbiamo scritto un articolo dedicato su www.tutto.tv). A seguire scopriamo le occasioni più interessanti di cui tener conto.

Le migliori offerte del Black to School di MediaWorld

Senza perderci troppo in chiacchiere, qui sotto trovate i prodotti scontati più interessanti (a nostro giudizio) del Black to School di MediaWorld, promozione che vi ricordiamo essere in vigore fino al 14 settembre 2022.

Notebook, tablet e PC in offerta

Periferiche PC in offerta

Cuffie e smartwatch in offerta

Altri prodotti in offerta

Queste erano alcune delle offerte del Black to School di MediaWorld, una campagna promozionale che vi ricordiamo essere in vigore fino al 14 settembre 2022, salvo proroghe. Per tutte le offerte compatibili c’è il link diretto qui sotto, mentre se desiderate cercare altri prodotti scontati vi suggeriamo di buttare un occhio sul nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le offerte più ghiotte sulla tecnologia: ecco il link diretto.

