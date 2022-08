Acer dà il via oggi alle nuove offerte Back to School, accessibili tramite lo store ufficiale del brand e dedicate ai notebook e a tutti gli altri prodotti Acer disponibili sul mercato come la gamma di monitor oltre che i Chromebook. A disposizione degli utenti c’è, quindi, la possibilità di sfruttare offerte con sconti fino al 50% per acquistare i prodotti desiderati in vista del ritorno a scuola (o in ufficio) o più semplicemente per aggiornare, con una spesa minima, la propria dotazione tech. Le offerte sono numerose e saranno valide fino al prossimo 12 di settembre. Per gli utenti c’è la possibilità di sfruttare le offerte dell’Acer Store già oggi. Ecco le migliori proposte:

È tempo di Back to School sull’Acer Store: ecco le migliori offerte con sconti fino al 50%

Le nuove offerte Back to School dell’Acer Store sono disponibili online e dureranno fino al prossimo 12 di settembre (o fino ad esaurimento scorte). I prodotti in offerta sono molteplici. Acer, infatti, garantisce sconti sui notebook oltre che sui PC, sui monitor e su tanti accessori disponibili sullo store. Per fare un buon affare c’è l’imbarazzo della scelta. Le opzioni, infatti, non mancano di certo.

Le offerte dedicate ai notebook Acer sono davvero numerose. Chi è in cerca di un ultra-portatile può valutare le seguenti proposte:

Non mancano le offerte dedicate ai notebook da gaming di Acer. Ecco le migliori proposte:

Acer Predator Helios 300 PH314-54 in offerta a 1.499 euro invece di 1.999 euro ; il notebook include il processore Intel Core i9-11900H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata ed un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

; il notebook include il processore Intel Core i9-11900H supportato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria dedicata ed un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 in offerta a 1.299 euro invece di 1.599 euro ; il notebook presenta il processore AMD Ryzen 7 5800H affiancato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz ed una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria

; il notebook presenta il processore AMD Ryzen 7 5800H affiancato da 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre ad un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz ed una scheda video NVIDIA RTX 3060 con 6 GB di memoria Acer Predator Helios 300 PH317-55 in offerta a 1.999 euro invece di 2.299 euro; il notebook presenta il processore Intel Core i7-11800H con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD oltre che con un display da 17,3 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 165 Hz ed una scheda video NVIDIA RTX 3070

Da non sottovalutare le offerte dedicate ai monitor della gamma Acer. Ecco le migliori:

I prodotti indicati in precedenza sono solo una selezione delle tante offerte disponibili da oggi sull’Acer Store per il Back to School. Per un quadro completo sulle offerte è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto (grazie al sistema di filtri sarà facile individuare le offerte più interessanti). Acer mette a disposizione per gli utenti che si affidano al suo store la possibilità di beneficiare della consegna gratuita (in 1-5 giorni lavorativi) e del pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal. Ecco tutte le offerte:

>> Scopri tutte le offerte Back to School di Acer <<

Qui di seguito, invece, trovate una selezione dei prodotti in offerta per il Back to School di Acer suddivisi per l’importo di sconto applicato al prezzo di listino: