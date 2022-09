Nella giornata di ieri, 1 settembre, Euronics — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — ha deciso di lanciare una nuova iniziativa promozionale: il Back to School del noto rivenditore comprende sconti fino al 50% su una variegata e ampia lista di prodotti tecnologici — e qualche nuovo arrivo da leccarsi i baffi — e sarà valido per un paio di settimane.

Prima di passare alle offerte proposte, vi ricordiamo che in questa sede non verranno prese in esame le offerte sulle TV, che sono già state analizzate in un articolo separato su Tutto.TV insieme a quelle di due agguerriti concorrenti; inoltre, questa mattina vi abbiamo già presentato le migliori offerte della promozione corrispondente di Unieuro.

Offerte “Back to School” di Euronics (fino al 14 settembre)

L’iniziativa promozionale “Back to School” di Euronics è attiva sia sullo store online che nei punti vendita fisici aderenti (salvo esaurimento scorte) e il suo periodo di validità si estende fino al prossimo 14 settembre. Gli sconti previsti arrivano fino al 50%, ma sono presenti anche alcuni prodotti appena arrivati sul mercato che per forza di cose si trovano ancora al prezzo di listino.

Passiamo subito alle offerte, già suddivise per categoria per facilitarvene la consultazione.

Smartphone

Cuffie e smartwatch

Tablet e computer

Queste e tutte le altre offerte della promozione in discorso possono essere consultate al link sottostante, mentre per quelle sulle TV vi ricordiamo il nostro articolo dedicato.

