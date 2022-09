Parte oggi la nuova campagna promozionale di eBay che, grazie a un coupon di un certo peso, sconta del 15% un sacco di prodotti, anche quelli già in offerta. Sono quasi tutti i reparti toccati dalla promozione perché si va dai notebook ai PC desktop, dalle periferiche ai tablet passando per i piccoli elettrodomestici, le cuffie e le smart TV, di cui scriveremo un articolo dedicato su www.tutto.tv.

Il buono sconto è disponibile fino al 25 settembre 2022, ma i prodotti su cui è spendibile non saranno acquistabili per tutta la durata della promo visto che non possiamo escludere eventuali esaurimenti delle scorte, decisamente probabili considerando l’entità del buono sconto. Quindi non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona la promozione e i prodotti più interessanti su cui puntare.

Le migliori offerte di eBay compatibili con il coupon SETT22

Come funziona la promo

È in vigore da oggi, 5 settembre e fino al 25, questa promozione che mette a disposizione un buono sconto dal valore di 15% (lo sconto massimo ottenibile per utilizzo è pari a 100 euro) utilizzabile due volte per ciascun utente, quindi per riduzioni di 200 euro al massimo.

Tale coupon è valido su un ampio ventaglio di prodotti, dall’informatica ai videogiochi, dalle TV alle cuffie passando per gli smartwatch e altri dispositivi non necessariamente tech. Per utilizzarlo basta inserire prima di completare il pagamento il codice coupon relativo, SETT22, nel campo apposito, tutto qua.

Le offerte compatibili

Ma passiamo alle offerte compatibili con il coupon in questione, che come anticipato è valido anche sui prodotti già in offerta, come sconto extra da sfruttare per tanti prodotti di vario genere. Fra i prodotti protagonisti della promozione vi segnaliamo ad esempio l’iPad 2021 in offerta a meno di 300 euro, lo sconto disponibile sulla nuova Xiaomi Smart Band 7, il notebook da gaming ASUS TUF F15 a poco più di 700 euro, e ovviamente quel portatile che si intravede in copertina: il nuovo MacBook Air M2 finalmente sotto i 1.200 euro.

Ad ogni modo, a seguire vi indichiamo queste e tutte le altre offerte più allettanti disponibili divise per categorie.

Smartwatch, sportwatch e smartband

Notebook, tablet e PC desktop

Stampanti e SSD

Cuffie e dispositivi audio

Questi erano solo alcuni dei prodotti compatibili con la promozione di eBay in questione, usufruibile inserendo il codice sconto SET22 e che vi ricordiamo essere in vigore fino al prossimo 25 settembre 2022. Tutti i prodotti interessati, tecnologici e non, li trovate nel link in fondo, mentre vi ricordiamo che per tutte le altre offerte c’è il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo con gli iscritti le occasioni più ghiotte: ecco il link diretto.

Tutte le offerte di eBay compatibili con il coupon SETT22

In copertina c’è il nuovo MacBook Air M2, che abbiamo recensito qui

