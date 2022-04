Si apre oggi il terzo round di beta col rilascio da parte di Apple delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi mobili e non. A una settimana precisa dal roll out delle precedenti, ora è il turno delle beta 3 di iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, tvOS 15.5 e macOS 12.4, oggi disponibili per gli sviluppatori, domani per tutti gli altri iscritti al programma di beta testing, come al solito. Ma bando alle ciance, scopriamo insieme tutti i dettagli delle nuove beta e le novità (poche) che si vanno ad aggiungere alle altre già trapelate dalle prime due.

Le beta 3 di iOS 15.5 e iPadOS 15.5

La versione definitiva è ormai a un passo, ma per ora bisogna accontentarsi delle beta 3 di iOS 15.5, che nasconde alcune piccole modifiche nascoste, decisamente minori rispetto alle precedenti versioni di iOS 15.

Nel momento in cui vi scriviamo, ma questo vale anche per iPadOS 15.5, non sono trapelate novità di alcuna sorta. Vale perciò la pena fare di nuovo il punto su quelle che sono le modifiche già emerse:

Accenni alle carte dei circuiti Bancomat e Bancontact su Apple Pay

Un nuovo nome di iTunes Pass nell’app Wallet

Apple Pay rinominato in “Apple Cash” nell’app Messaggi con le opzioni “Richiedi” e “Invia”

Le novità delle altre beta 3: watchOS 8.6, tvOS 15.5, macOS 12.4

Come al solito, il discorso è fondamentalmente lo stesso anche per tutte le altre versioni, almeno in questo primo momento in cui si attendono ulteriori approfondimenti. Comunque, partendo da watchOS 8.6 beta 3, le novità sono in linea con quanto detto poc’anzi relative ai pagamenti.

Per il resto, quest’ultima versione che anticipa il prossimo keynote WWDC 2022 (dove è lecito aspettarsi parecchie novità), non porta sul piatto particolari novità anche per quel che riguarda tvOS 15.5 e macOS 12.4 beta 3.

Si segnalano invece delle buone notizie Studio Display, perché la nuova beta rilasciata oggi da Apple va a correggere il problema della webcam segnalato in precedenza da revisori e utenti, un problema che rendeva praticamente inservibili le immagini restituite dal sensore.

C’è da sapere che poter installare questo nuovo aggiornamento del firmware 15.5 di Studio Display è necessario avere a bordo macOS Monterey 12.4 beta, come segnalano i colleghi di MacRumors.

Come scaricare le nuove beta 3 di iOS, iPadOS, watchOS, tvOS e macOS

Questo è quanto per il momento. Come sempre, per scaricare le nuove build gli iscritti al programma di test (gli sviluppatori) debbono far riferimento al portale Apple Developer Center o scaricare direttamente i nuovi aggiornamenti via OTA sui propri dispositivi. La versione beta pubblica arriverà probabilmente nella serata di domani, anche se è risulta sempre valido il consiglio, da parte di casa Cupertino, di evitare di installare le versioni beta sui dispositivi principali, causa eventuale perdita dei dati.

Aggiorneremo in ogni caso questo articolo nel caso in cui dovessero emergere ulteriori informazioni dall’analisi dei codici relativi.

