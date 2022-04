Apple ha appena annunciato ufficialmente le date del suo prossimo evento WWDC 2022. L’Apple WorldWide Developers Conference di quest’anno sarà (quasi) completamente virtuale e, come l’anno scorso, interesserà gli ultimi giorni della primavera: dal 6 al 10 giugno 2022. Scopriamo meglio cosa aspettarci e tutto quello che c’è da sapere.

Nei dettagli dell’evento WWDC 2022

Il 33esimo evento per developer di casa Cupertino aprirà dunque le porte lunedì 6 giugno per chiuderle il giovedì 10 seguente, porte (quasi) completamente virtuali, s’intende, che apriranno tuttavia a tante novità riservate in prima battuta agli sviluppatori, e di conseguenza a tutti noi.

Il WWDC è sempre stata una piazza in cui creare connessioni, con cui creare una comunità ha dichiarato Susan Prescott, vicepresidente di Apple di WorldWide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing in questa occasione, che ha continuato così: con questo spirito il WWDC22 invita gli sviluppatori di tutto il mondo a riunirsi per esplorare nuove idee e spingersi oltre i limiti del possibile. Amiamo entrare in contatto coi nostri sviluppatori e speriamo che tutti i partecipanti se ne tornino pieni di energia positiva da questa esperienza.

Questo, per dare un’idea sulla natura dell’evento che, a dirla tutta, è virtuale sì ma non completamente visto che, come tiene a sottolineare Apple stessa, oltre alla conferenza online, il 6 giugno Apple terrà una giornata speciale in cui ospiterà sviluppatori e studenti all’Apple Park per guardare insieme il keynote. Tale cerchia di fortunati è ovviamente ristretta e le modalità di partecipazione saranno specificate presto sul sito Apple Developer.

Anche quest’anno ci sarà spazio per la Swift Student Challenge, che stavolta invita gli studenti di tutto il mondo a realizzare un progetto di un’app Swift Playgrounds su un argomento a scelta (qui alcuni modelli esemplificativi).

Cosa possiamo aspettarci dal WWDC 2022

Come intuibile da quanto scritto poc’anzi, la nuova conferenza per sviluppatori di Apple sarà occasione di studio, di analisi e di scambio d’idee. D’altronde il nocciolo della questione è proprio l’invito da parte di casa Cupertino rivolto agli sviluppatori che potranno interagire con gli ingegneri e i designer Apple alla ricerca di nuove concezioni, nuovi spunti e contenuti.

Per tutti gli altri, e per noi, le attese riguardano per prima cosa le piattaforme software: ci aspettiamo l’annuncio di iOS 16, di iPadOS 16, di watchOS 9, di macOS 13 e di tvOS 16. Ci sono buone probabilità che Apple, oltre ad annunciare le novità e le nuove funzioni in arrivo prossimamente, possa rilasciare anche le versioni beta per sviluppatori di queste ultime.

E lato hardware? Non c’è da escludere nemmeno l’eventualità che il WWDC 2022 possa essere occasione di debutto di nuovi computer viste le indiscrezioni recenti. È probabile ad esempio che Apple faccia salire sul palcoscenico i nuovi Mac Pro aggiornati con i nuovi processori Apple Silicon, o magari una nuova versione di MacBook Air.

Comunque, per il momento di ufficiale abbiamo solo le date in cui si terrà il nuovo evento di Apple, WWDC 2022, dal 6 al 10 giugno come dicevamo. Ma restate collegati perché ne sapremo sicuramente di più a breve.

