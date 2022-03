Tra le novità svelate oggi da Apple c’è anche il nuovo Studio Display. Si tratta della nuova aggiunta alla gamma di monitor esterni di Apple e che mira a diventare la soluzione ideale da abbinare ad un’altra novità appena svelata dall’azienda, il nuovo Mac Studio, ultima aggiunta della linea Mac. Il nuovo Studio Display di Apple sarà in vendita a partire dalla prossima settimana (anche in Italia). Andiamo a vedere tutte le caratteristiche del nuovo monitor realizzato da Apple:

Apple svela il nuovo Studio Display: risoluzione 5K, Center Stage e vetro nanotexture opzionale

Il nuovo Studio Display può contare su di un pannello da 27 pollici con risoluzione 5K (5120 x 2880 pixel) con luminosità massima di 600 nit. Il pannello supporta la tecnologia True Tone e può contare su di un’ampia gamma cromatica (P3). Da notare che il nuovo Studio Display è configurabile anche con il vetro nanotexture che consente di ridurre ancora di più i riflessi con un miglioramento della qualità delle immagini anche in ambienti molto luminosi.

Tra le caratteristiche del nuovo Studio Display di Apple troviamo anche una videocamera da 12 Megapixel con sensore ultra-grandangolare (con angolo di campo di 122°) e sistema di Inquadratura automatica (Center Stage). Il monitor integra sei altoparlanti hi-fi con woofer force cancelling, supporto all’audio spaziale durante la produzione di audio o video in Dolby Atmos e tre microfoni in array. Da segnalare anche la compatibilità con la funzione Ehi Siri.

Nella parte posteriore di Studio Display c’è spazio anche per tre porte USB-C (fino a 10 Gbps) e per una porta Thunderbolt. Il monitor presentato da Apple presenta un’inclinazione regolabile ed è compatibile con sostegni o adattatori VESA da 100 x 100 mm con la possibilità di scegliere tra un orientamento orizzontale oppure verticale. Queste sono le dimensioni del monitor:

I prezzi del nuovo Studio Display per l’Italia

Il nuovo Studio Display è già ordinabile tramite l’Apple Store. La data di disponibilità per il mercato italiano è fissata per il prossimo 18 di marzo. Il prezzo di partenza, scegliendo la versione con vetro standard, è di 1.799 euro (per gli USA si parte da 1.599 dollari più IVA). Per la versione con vetro nanotexture, invece, il prezzo di partenza è di 2.049 euro. Da notare, inoltre, che il monitor è disponibile in tre configurazioni:

sostegno a inclinazione regolabile

adattatore VESA

sostegno a inclinazione e altezza regolabili (al costo di 459 euro in più)

Leggi anche: Come scegliere un monitor nel 2022: tutto quello che devi sapere