Visto che la WWDC 2022 è ormai vicina, Apple si sta facendo su di maniche per non deludere le aspettative degli sviluppatori e del restante pubblico che attende ogni anno la WorldWide Developer Conference, perché occasione di importanti annunci e novità su diversi fronti.

Proprio qualche giorno fa vi parlavamo infatti dei nuovi Mac che potrebbero arrivare in quell’occasione, e delle novità riservata a iOS 16 e agli altri sistemi operativi. Fra questi c’è watchOS 9, che viene oggi anticipato ancora una volta da Mark Gurman di Bloomberg che fa il punto su alcune novità importanti che ci si aspetta che arrivino su Apple Watch e non solo.

Fra gli aspetti più rilevanti si parla della modalità a risparmio energetico degli smartwatch di casa Cupertino, orologi che con watchOS 9 potrebbero ricevere un bel po’ di funzionalità in più accessibili anche con quella che Apple chiama opzione “Basso consumo”. Ma c’è dell’altro, a partire dalla connettività satellitare, fino ad arrivare ai ritocchi per i quadranti di serie e ai posticipi relativi al debutto della funzione di monitoraggio della pressione arteriosa. Comunque, facciamo un passo alla volta e scopriamo insieme tutti i dettagli emersi.

Le tante novità di watchOS 9 per Apple Watch

Se finora la modalità “Basso consumo” di Apple Watch permette all’utente di guardare l’ora in un formato piuttosto scarno, con watchOS 9 dovrebbero arrivare un bel gruzzolo di funzioni in più a disposizione. Secondo la fonte uno degli obiettivi che Apple si sta prefiggendo per la nuova versione del sistema operativo, che ci aspettiamo venga presentata alla WWDC 2022, è quella di rendere l’opzione risparmio energetico di Apple Watch più fruibile e ricca con una suite di app e funzioni disponibili, ma pur sempre parca nei consumi.

A dire di Gurman sarà più ricca anche la serie di modalità sportive disponibili e di metriche rilevabili e gestibili durante gli allenamenti con watchOS 9, aggiornamento che dovrebbe portare sul piatto anche un sistema di monitoraggio del sonno migliore, un più accurato pacchetto di funzioni per la salute fra cui quello che si occupa del controllo di episodi di fibrillazione atriale (questione nelle scorse ore maggiormente approfondita anche da Fitbit).

Fra le altre cose, si parla anche di un possibile arrivo della funzione di promemoria per le medicine e di un ritocco generale a molte delle watch face di serie per renderle più moderne e al passo coi tempi.

Per iPhone 14 e Apple Watch nuove funzioni d’emergenza basate sulla connettività satellitare

Lato emergenze, tematica che sta sempre più a cuore a chi indossa uno smartwatch Apple e non, Gurman parla anche di un prossimo arrivo della connettività satellitare su Apple Watch. L’obiettivo è permettere agli utenti di comunicare anche in assenza di copertura, obiettivo perseguibile proprio attraverso quella che risulta essere una chicca dei dispositivi satellitari più specifici, una vera e propria funzione d’emergenza che renderebbe Apple Watch qualcosa di sostanzialmente unico nel proprio settore.

Visto che se ne parlava già mesi fa per la serie iPhone 13, se tali ipotesi dovessero concretizzarsi, è lecito aspettarsi prima un debutto sulla serie di smartphone iPhone 14, poi sugli orologi, dispositivi che avrebbero pertanto la possibilità di andare a utilizzare la rete satellitare quando la copertura cellulare manca.

Strettamente correlata a quanto detto anche una nuova funzione vociferata, che mira a permettere agli utenti Apple di riportare un episodio di pericolo, una crisi. Questa funzione di emergenza permette così di inviare un rapporto specifico relativo al problema che si vuole segnalare (se riguarda un incidente automobilistico, un incendio e così via), funzione che permette all’utente di segnalare anche se i servizi di soccorso siano necessari o meno, se c’è il sospetto che siano coinvolte le armi o se delle persone lamentino dei traumi, ad esempio.

Il monitoraggio della pressione arteriosa dei futuri Apple Watch

Niente da fare per chi si aspetta che arrivi a bordo della famiglia Apple Watch Series 8, serie che tuttavia dovrebbe arrivare con un sensore per la temperatura corporea. A dirlo è ancora Gurman, il quale precisa oggi che la funzione che permette di monitorare la pressione arteriosa non arriverà prima del 2024.

Il motivo? Problemi di sviluppo della funzione relativa, secondo quanto emerso, che a quanto pare necessitano di tempo prima che Apple possa tirare fuori una funzione affidabile e per questo usufruibile. Bisogna dunque armarsi di pazienza, per questo, e attendere eventuali conferme o smentite che non escludiamo possano arrivare dalla prossima conferenza in programma dal 6 al 10 giugno 2022.

