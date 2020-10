Ecco quali app di intrattenimento saranno disponibili su PS5 al day one

Oggi Sony ha confermato in un post sul suo blog che sei app di intrattenimento saranno disponibili su Playstation 5 dal momento del lancio, previsto in Italia il 19 novembre.

Ecco le app di intrattenimento disponibili da subito su PS5

La società ha affermato che Apple TV Plus, Disney+, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube saranno disponibili per PS5 dal day one e che altre app di streaming come Amazon Prime Video, Hulu e Peacock arriveranno su Playstation 5, ma senza fornire nessuna tempistica, mentre HBO Max è attualmente assente.

Sony ha inoltre annunciato che i quattro pulsanti del telecomando di PS5 precedentemente non contrassegnati saranno dedicati a Disney Plus, Netflix, Spotify e YouTube, come si vede nell’immagine di copertina.

Il telecomando accompagnerà il lancio di PS5, ma non sarà incluso con la console e al momento è in vendita al prezzo di 30 dollari presso i principali rivenditori.

L’inclusione di quattro pulsanti di avvio dedicati ad alcune delle app di streaming più popolari e la dashboard recentemente svelata, dimostrano che Playstation 5 non sarà solo un sistema per videogiochi, ma anche un dispositivo per l’intrattenimento.

Dal punto di vista software PS5 dovrebbe includere anche una funzionalità chiamata Game Boost che dovrebbe eseguire sulla nuova console alcuni giochi PlayStation 4 “con un frame rate più alto o più fluido”.

