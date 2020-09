Nella serata di oggi, Sony ha fatto brillare l’ultima arrivata in casa PlayStation con un evento dedicato: parliamo ovviamente di PlayStation 5, la nuova console pronta a battagliare sul mercato dei videogiochi contro la rivale Xbox, che ha ora una data di lancio e un prezzo ufficiale anche per l’Italia.

Sony PlayStation 5: data di lancio e prezzo ufficiale

Le nuove PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition saranno disponibili dal 19 novembre prossimo in Europa (e quindi anche in Italia) al prezzo di 499,99 Euro e 399,99 Euro rispettivamente; ricordiamo che la versione Digital Edition non dispone del lettore ottico, e quindi i videogiochi potranno essere acquistati e scaricati in solo formato digitale.

L’evento di Sony ha però puntato molto su quello che è, a conti fatti, l’aspetto più importante per una console che dovrà far compagnia ai videogiocatori per diversi anni: i giochi. E che giochi, ci verrebbe da dire: Final Fantasy XVI, Spiderman: Miles Morales, il nuovo RPG ambientato nel mondo di Harry Potter (Hogwarts Legacy), Resident Evil: Village e, ciliegina sulla torta, un nuovo God of War in arrivo nel 2021, giusto per fare un breve e non esaustivo elenco.

Sony punta quindi su prezzi davvero competitivi, sopratutto per la versione Digital Edition; ricordiamo infatti che Microsoft proporrà le nuove Xbox al prezzo di 499,99 Euro (Xbox Series X) e 299 Euro (Xbox Series S, versione meno potente e senza supporto ottico).

Sony PlayStation 5 sarà pre-ordinabile a partire dai prossimi giorni, ad esempio su Amazon dove al momento le pagine risultano non accessibili ma già esistenti, sia per la versione PlayStation 5 AllDigital, sia per PlayStation 5 con lettore ottico.

Non ci resta che lasciarvi al video integrale dell’evento di questa sera, se non l’avete seguito in diretta, dove potrete vedere la nuova PlayStation 5 alla prova con alcuni dei titoli sopracitati.