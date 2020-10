Dopo essere passata tra le mani (si fa per dire) di alcuni Youtuber giapponesi, PlayStation 5 viene finalmente mostrata in ogni sua parte da Sony: l’azienda nipponica ha infatti pubblicato un interessante video che mostra il teardown completo della console next gen.

Sony mette a nudo PlayStation 5: ecco il video teardown

Microsoft ha già fatto vedere parecchio della sua Xbox Series X, ma Sony ha preferito mantenere maggiore riserbo: con il lancio previsto tra poco più di un mese (a proposito, ecco dove prenotare PS5, ammesso che riusciate a trovarne una), è finalmente arrivata l’ora di conoscere meglio PlayStation 5 grazie al video teardown pubblicato dalla casa di Tokyo.

All’interno del video possiamo vedere Yasuhiro Ootori, VP di Mechanical Design Department e Hardware Design Division presso Sony Interactive Entertainment, alle prese con lo smontaggio completo di PlayStation 5, che ora non ha proprio più segreti (a parte l’interfaccia, NdR). Confermate le dimensioni, con 390 mm di altezza, 104 di larghezza e 260 di profondità, che la rendono la console più grande finora.

Prima di lasciarvi al video (niente paura, non dovete imparare il giapponese, ci sono i sottotitoli anche in italiano), vi riassumiamo giusto un paio di punti salienti. Per quanto riguarda le porte, nella parte anteriore di PS5 sono presenti una USB Type-C e una USB Type-A, mentre sul retro troviamo altre due USB Type-A, LAN, HDMI e, ovviamente, connettore per l’alimentazione.

Altri dettagli molto attesi riguardano il sistema di dissipazione: la ventola di raffreddamento (diametro di 120 mm e spessore di 45) è facilmente accessibile da entrambi i lati (i pannelli bianchi si possono smontare senza problemi) e sono presenti vani per raccogliere e poter aspirare la polvere. Data la velocità di clock molto elevata, PlayStation 5 dispone di un metallo liquido (TIM) tra il SoC e il dissipatore di calore, che garantisce prestazioni di raffreddamento più elevate, stabili e a lungo termine rispetto alla “classica” pasta termica.

Come promesso, vi lasciamo ora al video completo del teardown ufficiale di PlayStation 5: avete già deciso quale console next-gen entrerà nelle vostre case?