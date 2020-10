Sony svela la dashboard di Playstation 5: ecco immagini e video dell’interfaccia

Oggi Microsoft ha reso disponibile la dashboard di Xbox Series X e Series S su Xbox One e la risposta di Sony non si è fatta attendere.

Un nuovo video ufficiale della durata di oltre 11 minuti offre un’anteprima approfondita della dashboard di Playstation 5, mostrando come effettivamente utilizzeremo la console next-gen di Sony in arrivo il 19 novembre.

Ecco svelata l’interfaccia utente di PS5

La nuova interfaccia utente di Playstation 5 non è troppo differente da quella di PlayStation 4 e mostrerà un carosello con i giochi installati o disponibili (o app di streaming, in una scheda separata), ciascuno con il proprio hub.

Scorrendo il relativo hub verso il basso verranno mostrate attività e modalità di gioco più specifiche che possono essere avviate direttamente dalla schermata principale, insieme ad altre notizie e clip relative al titolo. Sony afferma che anche alcuni giochi per PS4 retrocompatibili offriranno funzionalità simili.

Sony sta anche sperimentando un menu Esplora che mostra le sue notizie ufficiali e quelle degli sviluppatori, insieme a video di tendenza e clip di gioco, tuttavia la società avverte che questa funzionalità potrebbe non essere accessibile per tutti al momento del lancio di PS5.

Il nuovo menu “Control Center”, accessibile in qualsiasi momento premendo il pulsante PlayStation sul controller DualSense, offre ai giocatori l’accesso a una vasta gamma di strumenti di sistema, come la possibilità di vedere le notifiche, quali amici sono online, controllare la musica, gestire le impostazioni per la console e il controller e monitorare lo stato dei download.

Una parte fondamentale dell’interfaccia utente di Playstation 5 è rappresentata da una nuova serie di schede che offrono un feed continuo di notizie su giochi, risultati recenti, screenshot e altro.

Sono presenti anche nuove schede “Attività” che si collegano a livelli o modalità specifici all’interno di un gioco e quando selezionate forniranno una panoramica di quel livello, inclusa una stima personalizzata del tempo necessario per completarlo e gli eventuali obiettivi che il giocatore deve ancora raggiungere.

Per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, alcuni titoli e obiettivi includeranno anche la “Guida di gioco” ufficiale che mostrerà video utili e fornirà suggerimenti per raggiungere l’obiettivo specifico direttamente all’interno del gioco. Alcune schede supporteranno anche una modalità PiP o una visualizzazione a schermo diviso per aiutare i giocatori a vedere i suggerimenti affiancati.

Oltre che su PS4, Sony sta rivoluzionando il funzionamento dei party anche su PS5 che diventeranno gruppi di gioco più persistenti, invece di canali di chat vocale occasionali. I giocatori possono condividere i loro screenshot con altri membri del loro gruppo e persino appuntare gli stream di gioco accanto ai propri.

Infine, il PlayStation Store non è più un’app separata in quanto è stato integrato direttamente nel software di sistema di Playstation 5, rendendo più facile trovare nuovi giochi e app da acquistare e scaricare sulla prossima console di Sony. A seguire trovate il video ufficiale che mostra l’interfaccia di Playstation 5 in azione.