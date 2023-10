ROG Ally è sicuramente tra i prodotti più importanti annunciati quest’anno da ASUS. La console portatile con Windows 11 del produttore taiwanese è stata presentata lo scorso aprile, per poi debuttare sul mercato italiano a giugno in due varianti: la prima equipaggiata con processore Ryzen Z1 Extreme a un prezzo di 799 euro, la seconda, disponibile da poco, basata sul meno potente Ryzen Z1 a 699 euro (quindi anche meno costosa). Come molti di voi sapranno, ROG Ally utilizza una piattaforma hardware basata su tecnologia AMD, con entrambi i chip (o meglio SoC) che attingono all’architettura CPU Zen 4 e alla grafica RDNA3 che possiamo apprezzare sulle Radeon serie 7000.

Sulla carta 100 euro di differenza possono essere molti o pochi (secondo i punti di vista), sicuramente non è uno scarto abissale a livello economico, mentre dal lato prestazionale la resa dei due modelli sembra cambiare sostanzialmente. Questo è quanto emerge dai recenti benchmark condivisi dalla stessa ASUS che, come vedremo a seguire, sono da tenere in seria considerazione se siete in procinto di acquistare la console ROG e, come la maggioranza degli utenti, non avete idea di quale possa essere la differenza in termini tecnici tra il modello base con SoC Z1 e quello più costoso con Z1 Extreme. L’azienda ha condotto una serie di test con risoluzione 720p e 1080p in sei dei giochi più gettonati e “importanti” del momento, i risultati hanno sorpreso anche noi in quanto non ci aspettavamo uno scarto prestazionale che può arrivare anche al 37%.

ASUS ROG Ally Z1 vs Z1 Extreme: le differenze ci sono e si fanno sentire nei giochi

Prima di vedere i benchmark nel dettaglio, è bene fare un breve riepilogo sulle caratteristiche tecniche dei chip Ryzen Z1 e Ryzen Z1 Extreme. Il modello Z1 è una soluzione che integra 6 core CPU con frequenza a 4,9 GHz abbinati a 22 MB di cache e un chip grafico dotato di 4 Compute Unit (o CU); Ryzen Z1 Extreme invece vede salire il numero dei core a 8 così come la frequenza che da 4,9 GHz passa a 5,1 GHz. Ma non è tutto, aumenta anche la cache (a 24 MB) e, cosa più importante e decisiva, il numero delle Compute Unit che arriva a 12 (quindi triplicato). Un’ulteriore differenza, non di poco conto, è quella relativa alla tipologia di core x86 integrati sui due SoC; su Z1 Extreme gli otto core sono tutti ad alte prestazioni, su Ryzen Z1 ritroviamo invece 2 core ad alte prestazioni (Zen 4) e ben quattro Zen 4c, ossia core efficienti e quindi meno performanti.

Leggendo le specifiche tecniche in questo modo, sulla carta tutti possono notare delle differenze sostanziali per GPU e CPU, tuttavia, a parte gli addetti ai lavori e i produttori, per l’utente medio non è semplice intuire quanto possano impattare a livello di prestazioni tali diversità nei giochi. I benchmark a questo proposito non mentono e ci vengono in aiuto confermando che lo scarto tra i due modelli è talmente marcato che la differenza in termini di prezzo potrebbe essere quasi fuorviante nel momento in cui siamo in procinto di acquistare uno dei due modelli ROG Ally.

I titoli adoperati per il confronto sono come detto sei, nel dettaglio si tratta di Elden Ring, FiFa 23, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare II, Forza Horizon 5 e Diablo IV. Tutti i giochi sono stati testati a risoluzione 720p e 1080p; nel dettaglio parliamo di risoluzione nativa con dettagli medi a 720p, con l’adozione di AMD RSR (Radeon Super Resolution) nei benchmark a 1080p (che renderizza sempre a 720p, almeno in questo caso). Entrambi i modelli di ROG Ally sono stati provati in modalità Turbo con TDP a 30 watt, mentre il resto della configurazione hardware prevede 16 GB di RAM LPDDR5-6400 e un SSD PCI-E 4.0 da 512 GB. A voi i risultati:



I grafici proposti da ASUS sono molto chiari ed evidenziano che nel gaming a 720p il modello ROG Ally Z1 riesce a tenere bene il confronto, anche se lo scarto varia molto in base al titolo; le cose cambiano sostanzialmente quando si passa a 1080p con RSR dove la differenza si può avvicinare al 40%. Rispetto al modello basato su SoC Ryzen Z1, ROG Ally con Z1 Extreme riesce a essere il 30% più veloce a 720p e sino al 37% più performante a 1080p, in media è davanti del 33,5%.

Prima fare le nostre considerazioni sui due modelli, alla luce di questi nuovi (e soprattutto affidabili) benchmark, ricordiamo un attimo il resto delle specifiche tecniche di ASUS ROG Ally che, a parte quanto visto sopra, è dotata anche di uno slot per schede microSD (UHS-II) per espandere la capacità di storage, supporto Wi-Fi 6E e, altro elemento primario, un pannello Full-HD (1080p) da 7 pollici con refresh sino a 120 Hz, supporto FreeSync Premium e luminosità di 500 nit.

ASUS ROG Ally: quale comprare in questo momento?

I benchmark interni forniti da ASUS sono assolutamente da apprezzare, ma al contempo ci portano a fare una considerazione su ROG Ally che va oltre l’aspetto prestazionale e si sposta sul prezzo di listino del modello con SoC Ryzen Z1. Allo stato attuale è evidente che per 100 euro di differenza (799 vs 699) la scelta migliore è sicuramente il modello ROG Ally con Z1 Extreme; lo scarto è troppo marcato e il vantaggio che avremo nei giochi vale senza dubbio l’extra richiesto dal produttore. Detto questo, la differenza in termini di potenza di calcolo pura tra Z1 e Z1 Extreme è di circa il 67% (8,6 vs 2,8 TFLOPS), tradotto in “FPS” abbiamo visto poco meno del 40% lato prestazioni.

Tenendo presente che il modello ROG Ally Z1 è stato introdotto da poche settimane non escludiamo che il prezzo potrebbe, o meglio dovrebbe scendere, quantomeno di altre 50-100 euro; la versione meno potente prezzata a 649 euro, o meglio ancora a 599 euro, sarebbe a nostro avviso più sensata oltre che appetibile per i possibili acquirenti. ASUS ROG Ally si può acquistare sul sito del produttore in entrambe le varianti, con SoC Ryzen Z1 Extreme a 799 euro e con Ryzen Z1 a 699 euro; anche su Amazon troviamo entrambe le varianti, ROG Ally Z1 Extreme (vedi offerta) e ROG Ally Z1 Bianco (vedi offerta).

