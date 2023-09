ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 è realtà. Dopo il primo annuncio e le apparizioni in diversi eventi internazionali come il Computex Di Taipei o la più recente Gamescom di Colonia, la scheda grafica più potente concepita finora da ASUS debutta anche sul mercato italiano, anticipiamo con un prezzo che sicuramente sarà alla portata di pochi. La nuova ammiraglia ASUS, nata sotto il brand gaming ROG (Republic Of Gamers), è una variante custom della potentissima NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB (qui la nostra Recensione), potremmo dire tra le più spinte, elaborate ed esteticamente accattivanti che possiamo trovare attualmente sul mercato. L’azienda taiwanese non si è risparmiata, associando a questa scheda grafica (overcloccata di fabbrica) un sistema di dissipazione ad altissimo profilo che prevede l’utilizzo di un All-in-One a liquido per la GPU abbinato a radiatore a tripla ventola e metallo liquido per incrementare la capacità di dissipare il calore.

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 vola a 2.7 GHz grazie al dissipatore premium da 360 mm

ROG Matrix (Platinum) GeForce RTX 4090 si pone come un nuovo punto di riferimento nel panorama delle schede grafiche di fascia enthusiast destinate al gaming e alla produttività. Iniziamo dicendo che siamo di fronte a un prodotto in edizione limitata, una custom rivista in tutte le sue componenti (PCB, alimentazione, raffreddamento, frequenze) che tra le altre cose arriva con un design innovativo e diverso da qualsiasi altra scheda grafica di questa tipologia.

Il punto forte della nuova scheda ROG è senza dubbio il dissipatore premium con illuminazione ARGB (Aura Sync ovviamente), un sistema che prevede una base estesa in rame per un migliore contatto con la GPU, abbinata a un’interfaccia termica composta da metallo liquido. Questo binomio si sposa alla perfezione con la pompa ad alte prestazioni, il radiatore da 360 millimetri (con tubi da 700 mm) e le tre ventole magnetiche (collegabili in cascata), il tutto gestibile attraverso l’utility proprietaria ASUS GPU Tweak III. ASUS ha anche ampliato il set di funzionalità del proprio software con il più elevato numero di funzioni di overclocking di sempre: modalità OC con un clic, scanner OC automatico e slider manuali.

Come tutte le custom che si rispettino, la sezione di alimentazione della ROG Matrix GeForce RTX 4090 è a dir poco imponente, caratteristica indispensabile per gestire tensioni e frequenze anche molto fuori specifica; il PCB è robustissimo ed oltre la piastra di raffreddamento è previsto un particolare design del telaio (sempre in metallo) con una camera semi-cava in cui la piastra principale, il PCB e la copertura della pompa sono protetti da un corpo in alluminio più grande. Tutti questi accorgimenti permettono alla nuova ASUS di operare con una frequenza di 2,7 GHz, ossia il valore più elevato al momento per una versione custom della GeForce RTX 4090 (la reference NVIDIA opera a 2,5 GHz).



Non solo hardware e prestazioni per la ROG Matrix GeForce RTX 4090 che è dotata di switch DUAL BIOS (Quiet/Performance) supportando funzioni software avanzate personalizzabili, senza dimenticare l’introduzione di sensori aggiuntivi nei moduli di regolazione della tensione, nelle induttanze e nei circuiti di ingresso dell’alimentazione. Questi ulteriori dati alimentano l’inedita funzionalità Thermal Map nell’app ASUS GPU Tweak III che restituisce un’analisi dettagliata delle prestazioni termiche della scheda, in tempo reale. L’ utility supporta anche Power Detector+, una funzione che consente alla scheda di rilevare e segnalare anomalie sui sei pin individuali del cavo 12VHPWR, mentre la tecnologia Mileage tiene traccia dell’utilizzo della scheda ai diversi livelli di potenza, consentendo agli utenti di avere sott’occhio i diversi livelli di carico per cui hanno utilizzato la scheda (gaming compreso).

Scheda tecnica ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090

GPU NVIDIA AD102

Streaming MultiProcessor 128

Cuda Core 16.384

RT Core di 3a gen 128

Tensor Core di 4a gen 512

Cache L2 72 MB

Frequenza Boost 2.700 MHz (OC Mode) – 2.670 MHz (Default Mode)

Memoria 24 GB GDDR6X

Velocità memoria 21 Gbps

BUS memoria 384 bit

Larghezza di banda 1 TB/s

Alimentazione PCI-E 16 pin (12+4)

Form-factor 2,5 slot

TGP 450 watt

Alimentatore consigliato da 1.000 W

Disponibilità e prezzo

La mostruosa ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso alcuni partner selezionati dell’azienda al prezzo di 3.499 euro di listino, una cifra che di sicuro si allinea alla tecnologia messa in campo da ASUS per questo prodotto, risultando a nostro avviso comunque troppo elevata. Non sappiamo se questo modello arriverà anche su Amazon Italia, ma attualmente con circa 1.200 euro in meno si possono mettere le mani anche sulle validissime ASUS ROG Strix NVIDIA GeForce RTX 4090 (vedi offerta) o ASUS ROG Strix LC NVIDIA GeForce RTX 4090 OC Edition (link Amazon).

