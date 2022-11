Dopo le novità di casa NVIDIA, tocca ad AMD rinnovare la sua gamma di GPU con la presentazione ufficiale delle nuove RX 7900 XTX e RX 7900 XT, le due nuove schede video destinate a diventare un riferimento assoluto del mercato dei PC desktop e, soprattutto, nel settore gaming. Basate su architettura RDNA 3, le nuove RX 7900 XTX e XT promettono prestazioni al top ed arriveranno sul mercato con un prezzo decisamente più accessibile rispetto alle rivali di casa NVIDIA appena svelate come la RTX 4080 e, soprattutto, la RTX 4090. Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove proposte di AMD per il settore delle schede video:

AMD svela la nuova architettura RDNA 3: un enorme salto generazionale

Il cuore del progetto delle nuove AMD RX 7900 XTX e XT è rappresentato dall’architettura RDNA 3 che introduce nel settore delle schede video un design con chiplet, una soluzione che AMD ha già utilizzato nel settore dei processori con la gamma Ryzen. Sul package della GPU sono presenti, quindi, due componenti distinti con il Graphics Compute Die (GCD) realizzato a 5 nm e il più piccolo Memory Cache Die (MCD) realizzato a 6 nm. Questi due componenti compongono il chip Navi 31.

Complessivamente, sono disponibili 58 miliardi di transistor che compongono la GPU basata sulla nuova architettura. La memoria video è di tipo GDDR6 e sarà proposta con un taglio massimo di 24 GB con una velocità di 20 Gbps e un memory bus di 384 bit. Il miglioramento in termini di frequenze di funzionamento arriverà al 15%. Da segnalare anche un raddoppio della velocità di comunicazione tra componenti interni che arriva ad un picco di 5,3 TB/s.

L’introduzione della nuova architettura RDNA 3 si tradurrà in un notevole incremento delle performance per watt. Con le nuove RX 7900 XT Series, infatti, AMD ha anticipato un miglioramento fino al 54% delle prestazioni a parità di consumo rispetto alle soluzioni di generazione precedente basate su architettura RDNA 2. Le nuove proposte di casa AMD saranno in grado di garantire fino a 61 TFLOP per quanto riguarda la capacità di elaborazione con un sostanziale passo in avanti rispetto ai 24 TFLOP della generazione precedente.

Tra le novità che caratterizzano le nuove proposte della gamma RX di AMD troviamo due accelerator IA dedicati, con un incremento fino a 2,7 volte rispetto la generazione precedente, e la seconda generazione di ray tracing che promette prestazioni migliori fino a 1,8 volte la generazione precedente. C’+ l’introduzione del supporto DisplayPort 2.1 che mette a disposizione una banda fino a 54 Gbps, utile per gestire display 4K fino a 480 Hz e 8K fino a 165 Hz. A 1440p, invece, è possibile gestire pannelli fino a 900 Hz, quasi il doppio rispetto al DisplayPort 1.4 supportato in precedenza.

A supportare il lancio delle nuove schede ci sarà FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2 che ora supporta 216 giochi oltre ad una serie di novità per migliorare la qualità delle immagini generate dalla tecnologia di upscaling. AMD ha in programma anche il rilascio di AMD FSR 3 che dovrebbe raddoppiare le prestazioni rispetto a FSR 2 e la suite HYPR-RX, in arrivo nel primo semestre del 2023, che consentirà l’attivazione semplificata “one click” di vari software AMD per il miglioramento delle performance in gioco.

Debuttano le nuove AMDRX 7900 XT e XTX: ecco le specifiche, il prezzo e la data di lancio

La nuova architettura RDNA 3 arriverà sul mercato, inizialmente, con due scede grafiche, la RX 7900 XT e la top di gamma RX 7900 XTX che andranno a garantire prestazioni al top per i videogiocatori. La tabella qui di sotto riassume le specifiche tecniche delle due nuove schede video di AMD:

Da notare che le schede presentano un TBP (Total Board Power) pari, rispettivamente, a 355 W e 300 W e possono contare su di un design a 3 ventole andando ad occupare 2,5 slot sulla scheda madre. Per entrambe le schede è prevista un’alimentazione con 2 connettori ad 8 pin. Oltre ad un connettore DisplayPort 2.1, inoltre, le schede includono, nella versione presentata da AMD, anche un connettore HDM 2.1 e una USB-C.

In termini di performance, per il momento, AMD non ha fornito dati precisi in merito all’atteso confronto con le nuove NVIDIA RTX 4080 e 4090 che, in termini di prezzo, si posizioneranno leggermente al di sopra delle nuove proposte della gamma RX. Sarà necessario attendere le prossime settimane per avere un quadro più completo in merito alle potenzialità delle schede grafiche di AMD.

Il confronto con la RX 6950 XT, in ogni caso, certifica un netto miglioramento delle prestazioni nel salto generazione alle nuove schede con architettura RDNA 3. Con i titoli citati da AMD (Resident Evil: Village, Cyberpunk 2077, Call of Duty: Modern Warfare 2 e altri), le nuove RX 7900 garantiranno un miglioramento di 1,5-1,7 volte nel gaming in 4K rispetto alla RX 6950 XT. AMD ha, inoltre, evidenziato la possibilità per le nuove RX di posizionarsi al di sopra dei 240 Hz (limite della connessione tramite DisplayPort 1.4) nel gaming in 4K anche con titoli eSport. Per titoli più esigenti, con il gaming in 4K si sta stabilmente al di sopra dei 90 fps.

AMD ha confermato ufficialmente i prezzi delle sue schede video. La nuova RX 7900 XT arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di 899 dollari mentre per la RX 7900 XTX si partirà da 999 dollari (in entrambi i casi, per la commercializzazione europea è necessario mettere in conto l’IVA) oltre ad una conversione probabilmente 1 a 1 euro/dollari).

Le vendite partiranno il prossimo 13 dicembre 2022. Nella seconda metà di dicembre inizieranno ad arrivare i modelli realizzati dai principali partner di AMD. Tra le aziende che introdurranno soluzioni basate sulla nuova architettura RDNA3 troviamo ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, i vari partner di AMD dovrebbero iniziare a presentare le proprie proposte per la nuova serie RX 7900. Ne sapremo di più a breve.

Le nuove RX firmate dai partner di AMD dovrebbero proporre frequenze e prestazioni ancora superiori a quelle che caratterizzano i modelli base svelati oggi dall’azienda. Naturalmente, è lecito attendersi anche un incremento del prezzo di vendita. A decretare il corretto posizionamento delle nuove RX 7900 saranno però le prestazioni e il confronto diretto cone le nuove NVIDIA RTX 4080 e 4090 che, oltre ad un notevole incremento di prestazioni rispetto alla precedente generazione, sono arrivate sul mercato con prezzi decisamente superiori. Nei prossimi giorni, quindi, avremo le idee più chiare rispetto alle potenzialità delle nuove schede di AMD.

