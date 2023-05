Dopo la preview dello scorso 25 aprile, c’è oggi il debutto ufficiale della nuova ASUS ROG Ally. La console portatile con sistema operativo Windows 11 è stata svelata in tutti i suoi dettagli da ASUS ROG che, nelle scorse settimane, aveva già anticipato le specifiche tecniche del progetto, rilasciando anche le prime immagini.

La nuova rivale dello Steam Deck si prepara a debuttare sul mercato potendo contare sui nuovi chip Ryzen Z1 che, come confermato da ASUS ROG, promettono prestazioni incredibili, con l’obiettivo di garantire un’esperienza mai vista prima per il gaming in mobilità.

Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ASUS ROG Ally a partire dalla scheda tecnica e fino ad arrivare al prezzo ufficiale e alla data di lancio della nuova console portatile, pronta a conquistare il mercato e a sostenere la diffusione delle console portatili con Windows come sistema operativo.

ASUS ROG Ally: tutti i dettagli sulla scheda tecnica

La presentazione ufficiale di oggi è stata anche l’occasione per un ripasso completo delle specifiche tecniche della nuova ASUS ROG Ally. Il cuore del progetto è rappresentato dalle nuove APU Ryzen Z1 Series, svelate nei giorni scorsi da AMD che aveva già anticipato le notevoli capacità dei suoi nuovi chip.

La nuova ASUS ROG Ally arriverà sul mercato in due varianti:

con AMD Ryzen Z1 con CPU a 6 Core e 12 Thread e GPU RDNA 3 a 4 Core oltre che con 22 MB di Cache

con CPU a 6 Core e 12 Thread e GPU RDNA 3 a 4 Core oltre che con 22 MB di Cache con AMD Ryzen Z1 Extreme con CPU a 8 Core e 16 Thread e GPU RDNA 3 a 12 Core oltre che con 24 MB di Cache

Le due APU di casa AMD sono dotate di un TDP configurabile tra 15 W e 30 W e possono contare sui vantaggi garantiti dall’architettura Zen 4 per la CPU e dalla grafica RDNA 3.

C’è anche il supporto al sistema di upscaling Super Resolution, l’arma in più della ASUS ROG Ally, che consente di elaborare il gioco ad una risoluzione più bassa per poi effettuare l’upscaling alla risoluzione del display con una perdita di qualità dell’immagine minima ma con una notevole riduzione del carico. Come già anticipato da AMD, il chip Z1 presenta prestazioni grafiche notevoli, pari a 2,8 TFLOPS. Ancora più potente è il chip Z1 Extreme che arriva fino a 8,6 TFLOPS.

A completare la scheda tecnica di ASUS ROG Ally troviamo un display IPS LCD da 7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, refresh rate di 120 Hz, con supporto FreeSync Premium, luminosità di picco di 500 nits e tempo di risposta di 7 ms. Il display è protetto da vetro Gorilla Glass DXC e presenta un rapporto tra le dimensioni di 16:9.

La console, inoltre, potrà contare su 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e su 512 GB di SSD M2 2230 PCIe Gen 4 (lo storage è espandibile tramite uno slot per schede microSD UHS-II). Tra le specifiche c’è spazio per una batteria da 40 Wh con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Da segnalare il supporto alle reti Wi-Fi 6E, essenziali per offrire un collegamento wireless veloce e stabile in modo da sfruttare al massimo i servizi di streaming come Xbox Cloud Gaming. Le dimensioni sono pari a 80 x 113 x 39 mm con un peso di 608 grammi. La console presenta una configurazione di tasti più simile alla Nintendo Switch che allo Steam Deck. I tasti presentano un layout analogo a quello di un qualsiasi controller Xbox, in modo da interagire senza problemi di compatibilità con il sistema operativo Windows 11 e con i giochi disponibili.

La nuova ASUS ROG Ally arriva sul mercato potendo contare anche sul supporto a vari accessori. L’azienda, infatti, ha annunciato il debutto del ROG Gaming Charger Dock che consente il collegamento della console ad un TV (con possibilità di ricarica della batteria contestuale) in modo analogo a quanto fa il dock della Nintendo Switch. C’è poi la possibilità di abbinamento ad una GPU esterna per ottenere prestazioni ancora superiori lato grafico.

Prezzo e disponibilità in Italia

La nuova ASUS Rog Ally si prepara al debutto in Italia. I preordini prendono il via oggi e la console sarà disponibile a partire dal prossimo 13 di giugno. Per la prima fase di lancio è prevista la commercializzazione della versione “top” della console, con il potente chip Z1 Extreme, che viene proposta al prezzo di 799 euro.

La console è già disponibile in preordine tramite i seguenti store:

Da notare che su entrambi gli store c’è la possibilità di completare l’acquisto pagando in 3 rate senza interessi. La consegna è fissata per il prossimo 13 di giugno. La console arriverà anche su altri store e potrebbe essere disponibile a breve anche su Amazon. Al momento, invece, non ci sono informazioni in merito all’arrivo in Italia della versione “base” della console, con chip Z1.