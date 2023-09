GPD, azienda attiva già da qualche tempo nel segmento delle console portatili, ha annunciato il debutto di Win Mini, un prodotto di primo acchito abbastanza interessante che si affaccia in un mercato non proprio facile da attaccare vista la presenza di prodotti più blasonati come Steam Deck, la ROG Ally di ASUS e la più recente e potente Lenovo Legion Go. La console portatile di GPD, presentata con la classica campagna di raccolta fondi su Indiegogo, è caratterizzata da un design compatto che però non rinuncia alle prestazioni grazie all’implementazione delle più recenti APU AMD della serie Ryzen 7000 U a basso consumo.

GPD Win Mini è potente e monta un display da 120 Hz

Come anticipato, GPD Win Mini è una console compatta, ma non si discosta molto dagli standard proposti dai competitor, almeno per dimensioni. Siamo di fronte a un dispositivo dotato di un display da 7 pollici che misura 168 x 109 x 26 millimetri per un peso di 520 grammi; il pannello è di tipo IPS con risoluzione 1080P e offre una frequenza di aggiornamento sino a 120 Hz. A gestire il sistema troviamo la più recente piattaforma AMD mobile con processori (o meglio APU) della serie Ryzen 7000 U, memorie LPDDR5 6.400 MT/s e grafica integrata Radeon 7x0M basata su architettura RDNA 3.

GPD offre due opzioni per processore e RAM, un Ryzen 7 7840U con grafica Radeon 780M abbinato a 32 GB LPDDR5 6.400 MT/s o, in alternativa, un più economico Ryzen 5 7640U con iGPU Radeon 760M e 16 GB di RAM LPDDR5 6.400 MT/s. In realtà la memoria RAM può essere espansa sino a 64 GB, così come lo storage che parte da 512 GB per arrivare a 2 TB; in questo caso parliamo di SSD PCI-E 4.0 capaci di prestazioni sequenziali nell’ordine dei 5.000 MB/s (dati del produttore).

Rimanendo in tema storage non manca un lettore microSD, mentre meritano sicuramente una nota il supporto USB 4 40 Gbps con Power Delivery a 65 watt, l’audio DTS: X Ultra e soluzioni proprietarie come Oculink Interface (per interfacciarsi con una dock station) o il joystick Hall Dual 3D. Insieme a quanto visto finora sono previsti anche degli accessori per migliorare l’esperienza di gioco (vedi grip e quanto consegue), senza dimenticare che GPD Win Mini è una console portatile con Windows 11 Home.

Scheda tecnica GPD Win Mini

Display IPS 7″ – 1080P/120 Hz con luminosità 500 nit

CPU Ryzen 7 7840U con Radeon 780M o Ryzen 5 7640U con Radeon 760M

Sistema di dissipazione con heatpipe

RAM LPDDR5 6.400 MT/s sino a 64 GB

Storage SSD PCI-E 4.0 da 512 GB a 2 TB (5.000 MB/s)

Lettore microSD (lettura 160 MB/s – scrittura 120 MB/s)

Oculink Interface (PCI-E Gen 4 x4 a 63 Gbps)

Porta USB 4 a 40 Gbps con Power Delivery 65 watt

Audio DTS: X Ultra

Tastiera retroilluminata

Joystick Hall Dual 3D

Sistema Operativo Windows 11 Home 64 bit

Batteria 44,2 Wh

Dimensioni 168 x 109 x 26 millimetri

Peso 520 grammi

Prezzo da 651 a 1.098 euro

Configurazioni e prezzi

La variante più economica di GPD Win Mini costa 651 euro e prevede un processore AMD Ryzen 5 7640U, 16 GB di RAM e storage da 512 GB; con 810 euro invece si possono mettere le mani sul modello con Ryzen 7 7840U, 32 GB di RAM ed SSD 512 GB, cifra che sale a 1.098 euro per il top di gamma con 64 GB di RAM, SSD da 2 TB e accessorio per aumentare il grip. Per maggiori dettagli vi rimandiamo direttamente sulla pagina ufficiale della campagna Indiegogo, pensiamo però che la console arriverà anche su Amazon visto che sono già disponibili altri prodotti targati GPD.

