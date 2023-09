Fra i protagonisti di IFA 2023, fra le più importanti fiere del mondo della tecnologia, c’è Lenovo, che ha colto l’occasione per presentare un mucchio di cose. Ci sono novità nel settore del gaming, delle periferiche, degli accessori e anche una soluzione software: si va dalla console portatile Lenovo Legion Go, al notebook da gaming Legion 9i con IA e raffreddamento a liquido, passando per il nuovo monitor ThinkVision 27 3D e per le nuove cuffie per professionisti, fino ad arrivare agli zaini e a Lenovo Device Manager per il lavoro da remoto su cloud. Dunque, mettetevi comodi, ecco una panoramica con le informazioni chiave delle novità annunciate da Lenovo a IFA 2023.

La console Lenovo Legion Go e gli accessori da gaming

Lenovo Legion Go

Lenovo Legion Go è fra le novità più attese sia dell’azienda di Pechino che dell’intera fiera. Abbondantemente anticipata nelle scorse settimane, si tratta di una console portatile con Windows 11 come sistema operativo, dotata di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme affiancato a una scheda grafica AMD RNDA e supportato da una tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione.

Lo schermo è un QHD+ da 8,8 pollici con rapporto d’aspetto di 16:10, 10 touch point, luminosità massima di 500 nit e copertura della gamma di colori DCI-P3 del 97%. Volendo è possibile regolare la risoluzione anche a 1600p e a 800p con frequenze di aggiornamento di 144 Hz e 60 Hz, a seconda del gioco e della situazione.

Per quanto riguarda le memorie, Lenovo Legion Go è configurabile con al massimo 16 GB di RAM LPDDR5X (a 7500 MHz) e con unità SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB; presente anche un ingresso per schede microSD che supporta fino a 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. Questione connettività, ci sono due porte USB Type-C che consentono di ricaricare il dispositivo e al tempo stesso di collegare gli accessori, porte che supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0; presente anche il supporto al Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E.

La batteria ha una capacità di 49,2 Wh e supporta la tecnologia di ricarica rapida che le consente di ricaricarsi fino al 70% in circa 30 minuti. È in ogni caso possibile giocare anche quando la console è collegata all’alimentazione, grazie alla modalità power bypass a protezione della batteria e per evitare surriscaldamenti. A tal proposito c’è inoltre un sistema specifico per tenere a bada le temperature, la tecnologia termica Coldfront, basata su una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi che, secondo Lenovo, non supera i 25 dB di rumore in modalità silenziosa pur consentendo a Legion Go di raggiungere 25 W di TGP in modalità personalizzata.

Per la gestione dei giochi di Lenovo Legion Go ci sono due controller rimovibili, dei joystick con hall effect anti-drift, un trackpad integrato, un D-pad di grandi dimensioni e una rotella del mouse angolata per un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e tasti dell’impugnatura. Da segnalare anche la presenza del pulsante di accensione decorato con la “O” iconica di Lenovo Legion, pulsante che cambia colore segnalando la modalità selezionata della ventola, pulsante con illuminazione RGB presente anche attorno ai joystick. Rimuovendo i controller (denominati Legion TrueStrike), si può fra l’altro abilitare la modalità FPS.

Gran parte delle funzioni e delle impostazioni di Lenovo Legion Go sono legate e gestibili dall’applicazione Legion Space, sede dalla quale gli utenti possono regolare varie impostazioni (risoluzione, frequenza di aggiornamento del display, luminosità, eccetera) e soprattutto accedere a tutte le piattaforme di gioco e agli store online per visualizzare i giochi installati in locale o per acquistarne di nuovi dal Legion Game Store (in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate, servizio per il quale è inclusa l’iscrizione di 3 mesi).

Lenovo Legion Glasses

Cambiamo prodotto ma non settore, visto che anche i Lenovo Legion Glasses rientrano appieno nel mondo del gaming. Come intuibile, sono degli occhiali per la realtà virtuale da usare come schermo virtuale (perdonate la ripetizione, ma è quantomai necessaria) per usufruire di vari contenuti, in primis dei titoli giocati ad esempio su Lenovo Legion Go o su altri dispositivi compatibili, fra cui quelli con sistema operativo Windows, Android, e perfino macOS (con collegamento USB-C).

La tecnologia utilizzata per i Lenovo Legion Glasses è la micro-OLED che, in questo caso, è legata a una risoluzione FullHD e frequenza di aggiornamento di 60 Hz, emulando così un monitor virtuale con audio ad alta fedeltà annesso, garantito grazie agli altoparlanti integrati.

Le cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones

Lenovo ha svelato a IFA 2023 anche un nuovo paio di cuffie dal nome particolarmente lungo, parlante e complicato da ricordare: Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Hedphones. Sono dotate di driver da 10 mm, di una striscia RGB e di un connettore USB-C, che serve per collegarle ai dispositivi (no, non sono wireless), interessanti soprattutto perché vantano un audio surround 7.1, particolarmente utile durante determinate sessioni di gioco.

Il notebook da gaming Lenovo Legion 9i

A distanza di pochi giorni dall’annuncio sul mercato natio, Lenovo porta a IFA 2023 Legion 9i, un notebook da gaming di fascia alta interessante per varie ragioni, che arriverà in Italia nelle prossime settimane.

Il cuore di questo portatile è il processore Intel Core i9-13980HX di 13esima generazione affiancato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. A supporto ci sono 64 GB di RAM Overclocked a 5600 Mhz dual channel DDR5 o 32 GB Overclocker a 6400 MHz DDR5 dual channel, mentre per quel che riguarda lo spazio d’archiviazione è possibile configurarlo con al massimo 2 TB su SSD PCIe Gen4.

Lo schermo di Lenovo Legion 9i è configurabile in vario modo: la versione più pregiata monta un mini-LED da 16″ con risoluzione 3,2K, frequenza di aggiornamento di 165 Hz e rapporto fra schermo e superficie del 94%.

Fra le particolarità di questo notebook da gaming c’è il sistema di raffreddamento a liquido integrato Legion Coldfront, il primo di questo tipo su un laptop da 16″. Lavora assieme al sistema di raffreddamento ad aria a tripla ventola ottimizzato con l’intelligenza artificiale e dotato di ben 6333 prese d’aria. Il risultato? Un TDP massimo di 230 W e una gestione termica ottimale che, grazie al sistema a liquido, progettato in collaborazione con Cooler Master con copertura frontale realizzata con trucioli di carbonio forgiato per ridurre il peso, gestisce il calore durante le sessioni di gioco estreme attivandosi quando la GPU raggiunge gli 84°C.

Per quanto riguarda poi la connettività, Lenovo Legion 9i supporta il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.3 grazie alla scheda Wi-Fi Filogic 380 di MediaTek che supporta velocità wireless massime di ben 6,5 Gbps; presenta anche una ricca dotazione di porte. Nahimic By SteelSeries è invece chi firma le componenti audio presenti su questo notebook. Mentre la batteria è da 99,99 W, ricaricabile tramite l’adattatore Slim da 330W o tramite Type-C, entrambi inclusi in confezione.

Chiudiamo col capitolo software. A parte Windows 11 installato di serie, questo nuovo notebook di Lenovo integra alcune particolari funzionalità come lo Smart FPS del chip Lenovo LA-2 AI che si interfaccia con il display per monitorare i fotogrammi al secondo andando a regolare di conseguenza la potenza di GPU e CPU a garanzia di prestazioni ottimali a seconda degli scenari di gioco. Quello stesso chip serve anche a sincronizzare l’illuminazione RGB delle immagini riprodotte sullo schermo con le varie componenti illuminabili presenti sia nelle strisce attorno alla tastiera che sullo chassis inferiore, oltre che sul logo Legion della superficie superiore e nella tastiera. Interessante anche il sistema di tracciamento dei movimenti della testa tramite il software Tobii Horizon, utile per innalzare i livelli di immersione in determinati giochi.

Da segnalare anche Lenovo Arena che raggruppa i diversi giochi di più piattaforme a mo’ di libreria onnicomprensiva, e l’app Lenovo Vantage, che integra una suite di strumenti con cui controllare l’overclocking, la ventola, e altri parametri da una dashboard delle prestazioni. Come gli altri notebook Lenovo Legion, anch’esso include un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.

Monitor, cuffie, software e zaini Lenovo

Monitor ThinkVision 27 3D

Chiuso il capitolo riservato ai prodotti da gaming, Lenovo ha portato a IFA 2023 anche un particolare monitor da 27 pollici. Si chiama Lenovo ThinkVision 27 3D e, dalla sua, offre compatibilità con 3D e 2D senza la necessità di visori, occhiali o accessori extra. È dotato di un sistema di tracciamento oculare e di un pannello 4K con livelli di precisione del colore particolarmente elevati (DCI-P3 e Adobe RGB al 99%), caratteristiche che lo rendono ideale per i creatori di contenuti e, in generale, per applicazioni professionali. Presente la funzione di proiezione di due immagini indipendenti per gli occhi dell’utente per il 3D, che offre una visione stereoscopica e una percezione della profondità delle immagini riprodotte.

Da segnalare anche la presenza di altoparlanti integrati e di diverse opzioni di connettività, fra cui il supporto per fotocamera modulare e la docking station USB C. Lato software, Lenovo ThinkVision 27 integra una serie di funzioni 3D legate a 3D Explorer una piattaforma che mette a disposizione degli utenti una serie di strumenti utili fra cui un lettore 3D per visualizzare video e file con effetti 3D, il supporto software di progettazione e produttività e un SDK per sviluppatori con cui creare applicazioni 3D.

Cuffie Lenovo Wired VOIP Headset e ANC Headset Gen 2

Debuttano anche due paia di cuffie professionali, da lavoro, pensate soprattutto per chi lavora da remoto e utilizza spesso piattaforme quali Microsoft Teams e Zoom, servizi per cui sono fra l’altro certificate e ottimizzate. Si chiamano Lenovo Wired VOIP e Lenovo Wired ANC Headset, sono entrambe cablate (USB-C, con adattatore USB-A) e dotate di tasti per la gestione delle chiamate e per semplificare il controllo, solo le ANC sono dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore.

Il software Lenovo Device Manager

Lenovo a IFA 2023 presenta anche la soluzione per il lavoro da remoto Lenovo Device Manager. Si tratta di un servizio basato su cloud che integra varie funzionalità per la gestione aziendale di grandi quantità di dispositivi (PC Windows e dispositivi Lenovo ThinkPad) e per l’ottimizzazione del consumo energetico, grazie ad alcune funzioni di intelligenza artificiale.

I nuovi Zaini Lenovo

Come anticipato, Lenovo ha colto l’occasione della fiera di Berlino per presentare per il mercato italiano anche una serie di accessori, zaini per computer in prevalenza. Fra questi c’è lo zaino ThinkPad Professional da 16 pollici di seconda generazione, il ThinkPad Professional Topload Gen2 da 16 e 14 pollici, e lo zaino Lenovo Legion da 16 pollici GB700 e GB400 per gamer.

Prezzi e disponibilità di tutti i nuovi prodotti di Lenovo

Lenovo ha presentato tutti questi nuovi prodotti a IFA 2023, che arriveranno prossimamente in momenti diversi, non prima di ottobre. A seguire vi lasciamo i prezzi e le informazioni sulla disponibilità, informazioni legate al mercato EMEA (fra cui c’è anche l’Italia, benché Lenovo abbia specificato che informazioni più precise relative al nostro mercato saranno comunicate in seguito):

La console Lenovo Legion Go costa 799 euro e sarà in vendita da ottobre;

costa e sarà in vendita da ottobre; Lenovo Legion Glasses sarà in vendita al prezzo di partenza di 499 euro da ottobre;

sarà in vendita al prezzo di partenza di da ottobre; Le cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear saranno in vendita al prezzo di partenza di 49,99 euro da ottobre;

saranno in vendita al prezzo di partenza di da ottobre; Il notebook Lenovo Legion 9i con processore Intel sarà in vendita al prezzo di partenza di 4.499 euro da ottobre;

con processore Intel sarà in vendita al prezzo di partenza di da ottobre; Il monitor Lenovo ThinkVision 27 3D partirà da 2.999 euro e sarà in vendita in alcuni mercati da febbraio 2024;

partirà da e sarà in vendita in alcuni mercati da febbraio 2024; Le cuffie Lenovo VOIP partiranno da 49,99 euro e saranno disponibili da ottobre;

partiranno da e saranno disponibili da ottobre; Le cuffie Lenovo Wired ANC headset Gen 2 partiranno da 129,99 euro e saranno disponibili da ottobre;

partiranno da e saranno disponibili da ottobre; Il software Lenovo Device Manager costa 12 dollari l’anno per dispositivo in Nord America; sarà disponibile nei mercati EMEA da novembre;

costa 12 dollari l’anno per dispositivo in Nord America; sarà disponibile nei mercati EMEA da novembre; Lo zaino Lenovo ThinkPad Professional da 16 pollici Gen 2 partirà da 84 euro e sarà in vendita da dicembre;

partirà da e sarà in vendita da dicembre; Gli zaini Lenovo ThinkPad Professional da 16 e 14 pollici Topload Gen 2 partiranno da 79 euro e da 54 euro e saranno disponibili da ottobre e da dicembre, rispettivamente;

partiranno da e da e saranno disponibili da ottobre e da dicembre, rispettivamente; Gli zaini da gaming Lenovo Legion 16″ GB700 e GB400 partiranno da 79,99 euro e da 59,99 euro rispettivamente, saranno entrambi in vendita da ottobre.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito web di Lenovo cliccando su questo link.

