Oggi parliamo di case e più precisamente del nuovissimo Corsair 6500X, uno dei tre modelli che compongono la nuova serie di case mid-tower serie 6500 del produttore californiano. Il mercato dei case, soprattutto quello di fascia alta (o medio-alta), non è un settore semplice da conquistare per le aziende, non solo per via di alcuni prodotti di riferimento che hanno alzato molto l’asticella prestazionale/qualitativa, ma anche perché l’evoluzione dei componenti per PC viaggia veloce, soprattutto se si parla di schede video, schede madri, sistemi di dissipazione a liquido e relativi form-factor.

La serie di case Corsair 6500, segna il ritorno del produttore statunitense sul design a doppia camera, già visto su modelli come Corsair 680X e Air 540 e sempre più ricercato dagli utenti che puntano a estetica e ordine. Tale approccio infatti, permette di “nascondere” bene tutti i cavi, restituendo una build più gradevole e ordinata, oltre che ottimizzata in ogni suo aspetto. I nuovi case Corsair 6500 però non pensano solo “all’occhio”, ma guardano anche a qualità costruttiva e tutte le ottimizzazioni del caso per facilitare e aiutare i PC builder nelle configurazioni più complesse o comunque di un certo livello.

Le novità dei case Corsair 6500, ottimizzati per le build di nuova generazione

Iniziamo subito cercando di identificare la nuova gamma Corsair 6500, una serie di case mid-tower con design a doppia camera rivolta a chi assembla configurazioni di un certo calibro, ma soprattutto mira a una build che esalti l’estetica, magari con un sistema di illuminazione RGB avanzato. Non solo design, che ora vedremo nel dettaglio, ma anche prestazioni, qualità costruttiva e ottimizzazioni per gli assemblatori, aiutati da diverse chicche previste da Corsair che, al pari di altri modelli già presenti a listino, ha cercato di ottimizzare al massimo design e struttura per il miglior airflow possibile e supporto per sistemi di dissipazione ad alto profilo.

Come anticipato sopra, per i case serie 6500 Corsair propone tre opzioni: Corsair 6500D Airflow, Corsair 6500X e Corsair 6500X RGB, soluzione quest’ultima che vedremo sul mercato il prossimo mese. Il Corsair 6500D Airflow, come suggerisce il nome del resto, punta a ottimizzare l’airflow in quelle configurazioni con componentistica di fascia enthusiast; questo è possibile grazie a una serie di pannelli mesh su tutti i lati, abbinati comunque a un vetro temperato sulla sinistra che espone la build. Il Corsair 6500X, protagonista di questo articolo, vanta invece un doppio vetro temperato sul frontale e sul laterale, la scelta ideale per chi punta tutto sull’estetica a 360 gradi. Corsair 6500X arriva senza ventole, mentre la variante 6500X RGB sarà equipaggiata con le nuovissime ventole RGB Corsair RX e iCUE LINK System Hub per un’installazione a singolo cavo.

A parte queste differenze, tutti i case Corsair 6500 sono ottimizzati per supportare i più recenti sistemi di dissipazione presenti sul mercato (parliamo di impianti a liquido ovviamente), oltre alla componentistica per PC di ultima generazione, compresi gli ecosistemi ASUS BTF ed MSI Project Zero che eliminano i cavi di alimentazione (vedi GPU) con connettori proprietari sulla scheda madre. Un’altra e importante peculiarità dei modelli Corsair 6500 risiede nella possibilità di personalizzare completamente il case dal punto di vista estetico; l’utente infatti potrà sostituire i pannelli in vetro o quelli mesh, per passare sostanzialmente da una versione all’altra. Ma non è tutto; per chi punta a qualcosa di ancora più elaborato e originale, Corsair offre anche dei pannelli in legno, secondo noi molto validi ma che ovviamente devono “incontrare” i gusti del singolo utente.

Corsair 6500X: un case accattivante e impeccabile

Fatta questa premessa sulla neonata gamma Corsair, passiamo al protagonista di questa recensione, il Corsair 6500X, un case che punta a enfatizzare l’estetica della nostra build grazie a un doppio vetro temperato che espone alla vista tutta la componentistica (ma di conseguenza anche il lavoro che andremo a fare lato cablaggio). Questo aspetto però si supera facilmente in quanto la serie Corsair 6500 è progettata pensando a chi assembla PC quotidianamente, ricercando quindi facilità e velocità di installazione, oltre che un buon risultato in ottica estetica/ordine.

Per fare questo il produttore offre un solido telaio in acciaio che, insieme al doppio vetro, fa sentire tutta la sua robustezza appena lo togliamo dalla sua generosa confezione (il case pesa 16,4 Kg). Il design del 6500X a noi è piaciuto subito, non solo per quello che può essere il risultato estetico finale pensato dagli ingegneri Corsair, ma anche per tutte le accortezze riservate all’interno e alla struttura: dai passacavi, alla gestione delle ventole, posizionamento dei radiatori su diversi lati del case, arrivando al supporto per l’installazione verticale delle GPU.

Il design a doppia camera, già visto sul altri modelli Corsair, è il punto chiave per ottenere un’installazione pulita. La prima camera ospita la componentistica e tutto il necessario per il raffreddamento (ventole e/o AiO a liquido); la seconda, altrettanto spaziosa, permette di nascondere i cavi, alloggiare l’alimentatore e le unità di storage a cui si può accedere anche dal pannello posteriore. L’attenzione per i PC builder però non si ferma qui e prevede altri importanti (e apprezzati) accorgimenti come pannello frontale a scomparsa, linguette in tessuto per il pannello superiore, viti Quikturn a un giro e diversi inserti esterni per la gestione dei cavi.

Se parliamo di compatibilità con i componenti, su questo case possiamo installare tutti i prodotti più recenti, in primis tutte le soluzioni che fanno parte dell’ecosistema Corsair iCUE Link a singolo cavo. Lo spazio è sufficiente per accogliere le schede grafiche più imponenti (vedi GeForce RTX 4080/4090 custom), ma anche le nuovissime schede madri (e GPU) a connessione inversa; ci riferiamo nel dettaglio ai modelli ASUS BTF e MSI Project Zero dotate di connessioni sul retro della scheda, in modo da nascondere i cavi alla vista.

Sul versante raffreddamento le cose vanno ancora meglio. Corsair 6500X offre spazio per 13 ventole da 120 mm o 9 da 140 mm, permettendo inoltre di installare sistemi a liquido AiO da 360 mm nella parte anteriore, ma anche sul top, in basso o sui lati. La seconda camera ospita come detto l’alimentatore (ATX ovviamente), quattro vani per installare due unità di archiviazione da 3,5″ oppure due SSD/HDD da 2,5″ (ma removibile se non usate drive SATA) e, ovviamente sarà il rifugio dei cavi.

Chiudiamo con una nota sul pannello I/O frontale, sicuramente all’altezza della situazione e soprattutto dei più recenti standard; a bordo troviamo infatti una porta USB 3.2 Gen-2 Type-C ad alta velocità, quattro porte USB 3.2 Gen-1 Type-A e un jack audio combinato da 3,5 mm.

Scheda tecnica Corsair 6500X

Dimensioni: 481 x 328 x 496 mm

Materiale: Acciaio e vetro temperato

Ventole o controller in bundle: no

Supporto ventole:

3x 120 mm o 3x 140 mm sul top

3x 120 mm sul laterale

3x 120 mm o 3x 140 mm sulla base

1x 120 mm o 1x 140 mm sul retro

Supporto radiatori:

360 mm, 280 mm e 240 mm sul top

360 mm o 240 mm sul lato

360 mm, 280 mm e 240 mm sulla base

120 mm o 140 mm sul retro

Slot espansione PCI: 8

Supporto Schede madri: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm)

Storage: 2x 2,5″, 2x 3,5″

Supporto componenti:

Dissipatore CPU: sino a 190 mm

Alimentatore: 225 mm

Scheda video: sino a 400 mm, 370 mm con radiatore sul frontale

Pannello I/O: 1x USB-C 3.2 Gen 2, 4x USB-A 3.2 Gen 1, jack audio 3,5 mm

Garanzia: 2 anni

La nostra build con Corsair 6500X

Fino a qui Corsair 6500X non ha deluso, sulla carta c’è tutto quello che ci serve per mettere in piedi una build ad altissimo profilo, da abbinare anche a un valido sistema di illuminazione RGB. Nel nostro caso abbiamo puntato su una soluzione che possa mettere in risalto la capacità del case di accogliere il più numero di componenti, cercando anche un riscontro estetico che, inutile dirlo, su un prodotto di questo tipo necessita comunque di molta cura per via dell’esposizione di un’ampia porzione di case.

La build che abbiamo composto prevede la seguente componentistica:

L’installazione della componentistica sul nuovo Corsair 6500X è stata un piacere; lo spazio a disposizione è molto e soprattutto nella prima camera (quella esposta) garantisce la massima libertà di movimento. Nel nostro caso abbiamo optato per l’installazione del dissipatore a liquido sul top, posizionando sulla parte laterale anteriore il trio di ventole Corsair QX RGB con tecnologia iCUE Link (in immissione); con questa configurazione abbiamo anche le Corsair AR RGB che pompano aria fredda dal fondo del case, mentre l’aria calda che sale verso l’alto viene espulsa al meglio dalla grande ventola da 140 millimetri (sul retro) e dalle tre ventole del Corsair iCUE LINK H150i LCD, sempre della gamma QX120 RGB e tecnologia iCUE Link.

Tenendo presente che non abbiamo avuto il tempo di curare in modo maniacale il cablaggio, probabilmente non supportato al meglio dai cavi modulari del nostro RM1000x (comunque ottimo), il risultato che si può ottenere in termini estetici su questo case Corsair è sicuramente notevole, ribadiamo, sempre a patto di porre sempre attenzione a quella che può essere l’installazione migliore per la nostra componentistica.

Così configurata, la nostra nuova build tutta Corsair non è solo bella da vedere ma anche funzionale e validissima sotto il profilo dell’airflow e di conseguenza delle temperature di esercizio. Non abbiamo condotto un test sulla rumorosità in quanto puntavamo a installare solo ventole Corsair della stessa tipologia, mentre riguardo le temperature segnaliamo che l’Intel Core i9-14900K non ha mai superato gli 88 °C (ottimo per questa CPU) con la Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER inchiodata sui 55-60 °C anche dopo pesanti sessioni di gioco.

Considerazioni

Come spesso accade quando ci troviamo a valutare prodotti rivolti alla fascia alta del mercato, anche in questo caso non è semplice trovare dei difetti in soluzioni come il Corsair 6500X. L’azienda californiana, che vanta a listino già diversi modelli ben equipaggiati per la fascia medio-alta e medio-bassa, con la gamma di case 6500 mira a una particolare fascia di utenza enthusiast che, essendo orientata su piattaforme ad alte prestazioni, non cerca compromessi e allo stesso tempo ha pochi problemi a investire un budget importante anche sul case. Per questo motivo, il Corsair 6500X è curato in ogni minimo dettaglio, qualitativamente impeccabile e con un’ampia versatilità e capacità di accogliere componenti di fascia enthusiast di ultima generazione (vedi schede con connettore inverso ad esempio).

In questi contesti, quella che può essere avvertita come una critica molto spesso è solo una valutazione soggettiva, o comunque una particolare esigenza del singolo utente che magari vorrebbe un passacavi in alto piuttosto che in basso, o una seconda camera con design differente, magari con una diversa collocazione dell’alimentatore ecc. Per il resto, possiamo dire che secondo noi il Corsair 6500X offre quello che dichiara il produttore, ovvero un case premium ad altissimo profilo (non un peso piuma sicuramente), con un’ampia possibilità di personalizzazione e soprattutto con un importante impatto estetico che, come anticipato sopra, richiede sempre attenzione e dedizione dell’utente per ottenere risultati degni di nota.

Corsair 6500X si può acquistare subito sul sito del produttore a un prezzo di 194,90 euro, disponibile in preordine anche su Amazon allo stesso prezzo; in alternativa c’è anche la variante Corsair 6500X bianca e il modello con ventole Corsair 6500D Airflow, al momento disponibile solo sul sito ufficiale.

