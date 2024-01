Dopo la recensione della GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, eccoci alle prese con la prova della prima custom della nuova scheda grafica NVIDIA, la fiammante Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC. Il lancio delle GeForce RTX 40 SUPER al CES di Las Vegas ha dato il via a un’ulteriore ondata di schede grafiche per il gaming, prodotti attesi sul mercato retail da qui alla fine del mese di gennaio nelle varie salse GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER e GeForce RTX 4080 SUPER.

Al pari dei competitor, anche Gigabyte si fa trovare pronta al lancio delle ultime GPU NVIDIA e aggiorna il proprio catalogo schede video con le varie linee AORUS Master, Gaming, Aero, WindForce ed Eagle per un totale di 15 nuovi prodotti. Il modello in prova, Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC, appartiene probabilmente alla serie più ricercata nel catalogo del produttore taiwanese, coniugando al meglio design, qualità costruttiva, dissipazione ad alto profilo e un’ottima propensione all’overclock.

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC: dissipatore al top e design curato

Come discusso nella recensione della GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, questa nuova variante SUPER migliora la GeForce RTX 4070 “liscia” quasi esclusivamente per la conta dei Cuda Core; niente stravolgimenti particolari da parte di NVIDIA che, incrementando le unità di elaborazione sino al 20%, ottiene un concreto boost prestazionale, variabile in base al titolo giocato o all’applicativo preso in considerazione.

Andando nel dettaglio, la GeForce RTX 4070 SUPER vanta 7.168 CUDA Core contro i 5.888 della GeForce RTX 4070; al contempo cresce il numero di RT Core e Tensor Core che migliorano le prestazioni in ray-tracing e machine-learning, senza dimenticare il ritocco alla frequenza base della GPU (+60 MHz). Ma rivediamo le differenze tecniche tra GeForce RTX 4070 SUPER e GeForce RTX 4070, ricordando tra l’altro che NVIDIA ha praticato un taglio di prezzo su quest’ultima, portandolo ora a 549 dollari (619 euro in Italia).

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER vs NVIDIA GeForce RTX 4070

Cuda Core: 7.168 vs 5.888

RT Core: 56 vs 46

Tensor Core: 224 vs 184

Frequenza base GPU: 1.980 MHz vs 1.920 MHz

TBP: 220 watt vs 200 watt

Il resto delle caratteristiche tecniche rimane invariato, dal sottosistema memoria che vanta sempre 12 GB di VRAM GDDR6X 21 Gbps su bus a 192 bit, passando per l’alimentazione ausiliaria affidata a un singolo connettore PCI-E 12+4pin. Rivisitate quelle che sono le novità introdotte dalla nuova GPU NVIDIA, passiamo ora alla Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC, modello sicuramente ad alto profilo che non si fa mancare nulla, da un solido e imponente sistema di dissipazione, passando per l’illuminazione RGB e un’estetica accattivante; questo modello si fa notare anche per un overclock della GPU che però, come vedremo, non preclude un ulteriore margine di miglioramento con overclock manuale.

Oltre al design, identico ai precedenti modelli Gigabyte Gaming e sempre attento ai gusti dei gamer e alle build gaming dove conta l’estetica, la serie di schede grafiche Gigabyte Gaming si distingue da sempre per qualità costruttiva, un solido sistema di dissipazione e una buona propensione a operare fuori dalle specifiche imposte da NVIDIA (o AMD per le Radeon); non a caso tutte le varianti Gigabyte Gaming della serie GeForce RTX 40 SUPER arrivano con un sostanziale ritocco della frequenza boost, ben 90 MHz nel caso della nostra RTX 4070 SUPER.

Come vedremo a breve ci si può spingere anche oltre grazie al generoso dissipatore di serie, il collaudato sistema WindForce con ventole 3D. Si tratta di un fitto corpo lamellare attraversato da 8 heatpipe composite in rame che estraggono calore da una piastra (sempre in rame) a diretto contatto con la componentistica; il tutto è raffreddato da tre ventole blade da 90 millimetri a rotazione alternata, con supporto per la modalità passiva e illuminazione RGB.

Non mancano poi ulteriori accorgimenti nel design del back-plate per facilitare lo smaltimento del calore (vedi Screen Cooling), insieme ad altre chicche targate Gigabyte come il Dual BIOS con switch sul PCB che permette di passare dalla modalità Silent a quella Overclock. Un cenno infine al connettore PCI-E 16pin con led di stato e all’utility proprietaria Gigabyte Control Center, utile per gestire e personalizzare l’illuminazione RGB delle ventole; per chi invece è interessato al tuning è disponibile anche il tool AORUS Engine che permette di modificare frequenze di GPU, memorie, parametri di potenza e molto altro.

Caratteristiche fisiche ed estetiche a parte, la Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC ricalca le specifiche della Founders Edition Di NVIDIA, fatta eccezione per la frequenza boost della GPU che passa da 2.475 MHz a 2.565 MHz. In dotazione con la scheda, coperta da una garanzia quadriennale, avremo anche un adattatore PCI-E 16pin-2x 8pin, utile per tutti quegli alimentatori che non sono dotati del nuovo connettore PCI-E.

Scheda tecnica Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC

Architettura Ada Lovelace

Processo produttivo TSMC 4nm

Cuda Core 7.168

RT Core 56

Tensor Core 224

Frequenza base 1.980 MHz

Frequenza Boost 2.565 MHz

Memoria 12 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità memoria 21 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza banda memoria 504 GB/s

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

Design Dual-Slot

Dissipatore WindForce a tripla ventola

Alimentazione PCI-E 5.0 12+4 pin

TBP 220 W

Piattaforma di Test

Avendo appena concluso i test sulla NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, la cosa più semplice e naturale per noi è stata rimpiazzarla con il modello Gigabyte, avendo così un paragone diretto per capire quanto possa offrire di più una custom del genere in termini di FPS. Per l’occasione quindi rimaniamo sulla nostra fida build Intel Core 14a gen, eccola a seguire nel dettaglio:

Schede grafiche: Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060

CPU: Intel Core i9-14900K – 24C/32T, 6,0 GHz Boost

Dissipatore: AiO Corsair iCUE LINK H150i LCD

Scheda madre: ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II

RAM: Corsair Dominator Titanium RGB 7.200 MT/s C34 (32 GB)

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000W

Case: Corsair 3000D RGB AIRFLOW

Sistema operativo: Windows 11 Pro

Driver: NVIDIA GeForce Game Ready 546.52

Riguardo i titoli adoperati per misurare le prestazioni, abbiamo snellito leggermente la nostra suite, inserendo per l’occasione nuovi test come 3DMark Port Royal per il ray-tracing, oltre all’impegnativo Alan Wake 2. Tutti i giochi a seguire sono stati testati a risoluzione Full-HD 1.920×1.080P, QHD 2.560×1.440P e 4K 3.840×2.160P e dettagli impostati su ULTRA o ALTO.

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

Star Control Origin

Final Fantasy XIV

Final Fantasy XV

Hitman 3

Shadow of The Tomb Rider

Raimbow Six Extraction

CyberPunk 2077

Alan Wake 2

Questo per i giochi, mentre non poteva mancare una sessione di benchmark mirata alla produttività con:

V-Ray

Indigo

Octane

Geekbench 5

Blender

Temperature consumi e overclock

Passiamo alla prova dei fatti e vediamo subito come si comporta Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC sotto il profilo delle temperature. Il dissipatore WindForce di Gigabyte è una nostra vecchia conoscenza, tra i più validi in questa fascia di prezzo e sicuramente tra i più imponenti per dimensioni e capacità dissipante. Come anticipato in apertura, la scheda Gigabyte supporta la modalità passiva quando la GPU è a risposo, gestendo automaticamente il regime rotativo in base al carico e alle temperature rilevate.

Con impostazioni di fabbrica e un applicativo impegnativo come Furmark, il BIOS della Gigabyte imposta un regime rotativo che arriva massimo al 30%, risultando silenziosissima ma al contempo limitando la temperatura della GPU entro i 59 °C (ottimo). Inutile quasi ribadire che, impostando un regime di rotazione fisso perdiamo la modalità semi-passiva, a netto vantaggio però delle temperature di esercizio; visti i valori rilevati nelle quattro sessioni, siamo propensi a consigliare un regime di rotazione delle ventole entro il 50%, secondo noi il giusto compromesso tra prestazioni e rumorosità ridotta.

Per quanto riguarda i consumi medi, non abbiamo rilevato particolari differenze rispetto alla GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, mantenendo una media di circa 196 watt in gaming con punte di 225 watt nel peggiore degli scenari come FurMark. Chiudendo con l’overclock, la proposta Gigabyte in realtà non necessita di tutta questa spinta sulle frequenze; di fabbrica garantisce già ottime prestazioni, ma se volete cimentarvi nel tuning potreste avere un discreto margine se pensate che noi in 5 minuti abbiamo alzato la frequenza GPU di ben 200 MHz, toccando quota 3,0 GHz in modalità Boost senza problemi di stabilità.

Prestazioni nei giochi e test produttività

Avendo già un’idea di quello che può fare in gaming una GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, le prestazioni della Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC non ci hanno del tutto sorpreso, confermandoci allo stesso tempo che le varianti “Overclocked” di Gigabyte non solo puramente un esercizio di stile; oltre alla qualità costruttiva e alla rivisitazione di PCB e sistema di raffreddamento, questi modelli garantiscono qualche FPS in più in diversi scenari.

Sicuramente la prestazione assoluta non viene stravolta, ma per chi guarda a ottimizzare al massimo la propria build, con tanto di monitor ad alto refresh-rate magari, anche questi dettagli sono importanti e possono fare un minimo di differenza. Fatta quesat premessa, vediamo come si comporta la nuova scheda Gigabyte nella nostra suite di giochi, prima in raster con risoluzione nativa, successivamente con ray-tracing e DLSS abilitati.

Come si può notare facilmente dai grafici, la proposta Gigabyte ci fa guadagnare qualcosa soprattutto quando giochiamo a risoluzione FHD (1080P); il gap rispetto alla GeForce RTX 4070 FE varia anche in base al titolo, ma quando passiamo a risoluzioni superiori (QHD e 4K) il divario scende ulteriormente diventando se vogliamo trascurabile. Questo vale in raster, ma anche quando abilitiamo il ray-tracing con tanto di DLSS 3.0 o 3.5; bisogna comunque ribadire che la GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition garantisce prestazioni solide a 1440P con dettagli massimi e ray-tracing, aiutata in questo dalla tecnologia di super-sampling NVIDIA.

Nella sessione mirata alla produttività le cose vanno nella stessa direzione, con risultati poco superiori alla variante Founders Edition, comunque già validi. Grazie alla compatibilità con NVIDIA Studio, questa GeForce RTX 4070 SUPER può dare soddisfazioni importanti nel rendering e nella produttività avanzata grazie anche agli strumenti software messi a disposizione da NVIDIA, migliorati in modo importante con l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e in costante evoluzione.

Considerazioni

La Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC si è comportata da copione, portando avanti nel migliore dei modi il brand Gigabyte Gaming grazie a una buona qualità costruttiva, sistema di dissipazione al top e un’ottima propensione all’overclock. Le prestazioni, lo abbiamo visto, non sono molto distanti dalla RTX 4070 SUPER Founders Edition, ma non possiamo ignorare l’importante margine in frequenza che ci ha “lasciato” il produttore; questo modello infatti, può operare senza problemi con 150-200 MHz in più sulla GPU, offrendo in quel caso un incremento più marcato del frame-rate, sempre da verificare in base al titolo giocato.

Pur non portando particolari novità sul fronte design, le linee di questa Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC ci sono piaciute molto, arricchite da un’illuminazione RGB personalizzabile, secondo noi non esagerata o fastidiosa. Tra i punti di forza del prodotto, oltre alla qualità costruttiva, troviamo senza dubbio il sistema di dissipazione, impeccabile e capace di tenere a bada le temperature di tutta la componentistica (vedi VRM e Memorie); a pieno regime le tre ventole blade si fanno sentire, ma come discusso nel paragrafo dedicato non è necessario andare oltre il 50% del regime di rotazione.

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Gaming OC debutta ufficialmente oggi, al momento non abbiamo dettagli precisi sul prezzo di listino per l’Italia, ma pensiamo a una cifra superiore ai 679 euro richiesti per la Founders Edition di NVIDIA, anche se non di molto. La scheda Gigabyte, che dovrebbe arrivare a breve anche su Amazon, potrebbe facilmente collocarsi nel segmento 700-710 euro; bisognerà attendere qualche giorno per avere riscontro reale sul prezzo, se non altro perché attualmente (sempre su Amazon) la variante Gigabyte GeForce RTX 4070 Gaming OC “liscia” costa a oggi circa 750 euro.

