Corsair iCUE LINK è il nuovo ecosistema di componenti smart pensati per il raffreddamento della CPU e non solo, destinato in qualche modo a rivoluzionare l’approccio al cooling, nonchè all’assemblaggio dei PC e alla gestione dei cavi. A poche settimane dalla presentazione avvenuta al Computex di Taipei, Corsair rende disponibili una serie di prodotti pensati appunto per facilitare la vita degli amanti del PC DIY (Do It Yourself), prodotti che vanno dalle ventole ad alte prestazioni, passando per i sistemi di dissipazione AiO sino a 420 mm e molto altro ancora.

Corsair iCUE LINK: facilita tutto con un unico cavo

Come già discusso nel nostro precedente articolo, Corsair iCUE Link mira a ridefinire il modo con cui gli appassionati potranno creare e personalizzare la propria configurazione, il tutto però con una maggiore semplicità e riducendo la classica spina nel fianco di ogni assemblatore, ossia il cablaggio. Questo è possibile grazie all’adozione di un unico cavo universale per i suoi componenti, soluzione in attesa di brevetto che permette di eliminare i diversi tipi di connettori, controller nonché i vari cavi “volanti”; ciascun dispositivo si collega direttamente a quello successivo per creare una “catena” che si interfaccia al System Hub con un solo cavo, fornendo sia l’alimentazione che il segnale dati.

Passando alla componentistica, si parte con i sistemi di raffreddamento per CPU iCUE LINK RGB che, oltre alle prestazioni, guardano come sempre anche all’estetica e agli effetti RGB personalizzati. Il dissipatore, che come vedete presenta un design pulito senza cavi in vista, è disponibile nelle varianti con radiatore da 240 mm, 280 mm, 360 mm e 420 mm, rispettivamente con i modelli H100i, H115i, H150i e H170i; a bordo troviamo le nuove ventole QX RGB mentre il calore viene estratto dalla CPU da una piastra di raffreddamento in rame a flusso ripartito.

Le ventole QX RGB che troviamo a bordo degli AiO Corsair, offrono un controllo PWM e sono disponibili nelle varianti da 120 mm e 140 mm, rispettivamente con regimi rotativi di 2.400 RPM e 2.000 RPM (versione da 140 mm); anche in questo caso oltre alle prestazioni c’è l’estetica al primo posto, così come testimoniano i 34 LED RGB personalizzabili con Corsair iCUE posti sopra ogni ventola. A gestire tutto troveremo l’iCUE LINK System Hub, un controller in grado di collegare fino a 14 dispositivi iCUE LINK con un ingombro di soli 2×2 pollici; Corsair iCUE System Hub è dotato di magneti per posizionarlo su tutte le superfici metalliche del case e in sostanza è quello che semplificherà drasticamente il cable management.

Disponibilità e prezzi

I sistemi di raffreddamento per CPU CORSAIR iCUE LINK RGB, le ventole QX RGB e il System Hub iCUE LINK sono già disponibili sullo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati, presto anche su Amazon Italia dove per il momento è possibile reperire solo le ventole QX RGB (vedi offerta); per maggiori dettagli comunque potete consultare la pagina ufficiale del prodotto.

