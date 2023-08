C’è anche MSI tra le aziende protagoniste dell’edizione 2023 dell’IFA di Berlino. La fiera aprirà le porte al pubblico il 1° settembre, per chiudere soltanto il successivo 5 settembre. Tra gli stand di IFA, quest’anno, MSI porterà tutta la sua gamma di prodotti, con notebook, PC desktop, monitor, schede grafiche, schede madri e molto altro ancora.

In occasione dell’evento, MSI ha scelto di svelare anche alcune novità. Tra gli stand dell’IFA, infatti, ci sarà il debutto di diversi nuovi prodotti dell’azienda che si conferma un punto di riferimento del mondo tech e, in particolare, nel settore del gaming. Vediamo, quindi, quali sono le novità che MSI ha in programma per IFA.

MSI protagonista all’IFA di Berlino 2023 con tante novità

I visitatori della fiera di Berlino potranno scoprire tutta la gamma completa di MSI, con i vari prodotti che l’azienda ha lanciato nel corso degli ultimi mesi. Ci saranno, quindi, notebook e PC, monitor e schede video oltre che tante periferiche. Non mancheranno, inoltre, le novità assolute, con una serie di progetti pensati che debuttano proprio in occasione della fiera di Berlino.

Sam Chern, Vice Presidente Marketing di MSI, ha così commentato la partecipazione dell’azienda alla fiera tedesca: “MSI è entusiasta di partecipare nuovamente all’evento IFA 2023, è un’occasione fantastica per presentare i nostri risultati. Il nostro team MSI è impegnato a portare le ultime tecnologie agli utenti di tutto il mondo, rendendo la loro vita più comoda e gioiosa. Invitiamo tutti a visitare lo stand MSI e ad esplorare i nostri entusiasmanti prodotti e le nostre innovazioni!“.

Vediamo, punto per punto, le novità annunciate da MSI per l’IFA 2023:

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG

Partiamo da una delle novità per la gamma di notebook di MSI. In occasione della fiera di Berlino, infatti, si registra il debutto ufficiale di MSI Stealth 16 Mercedes-AMG. Si tratta di una versione speciale del notebook della gamma MSI che nasce come “crossover” con Mercedes-AMG, la divisione sportiva di casa Mercedes.

Il nuovo notebook sarà disponibile con una configurazione top di gamma. Sotto la scocca, infatti, ci sarà spazio per il processore Intel Core i9 di 13° generazione a cui si affiancherà una scheda video NVIDIA RTX 40 Series per laptop (probabilmente, ci saranno più opzioni di scelta per gli utenti).

Anche il resto della scheda tecnica sarà al top con un display 4K con tecnologia OLED che “certifica” il carattere di modello top di gamma del nuovo MSI Stealth 16 Mercedes-AMG. Per gli utenti che acquisteranno questo notebook ci sarà il Premium Bundle Pack con vari accessori, come mouse, mousepad e USB, frutto della collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG.

Il nuovo modello speciale andrà ad arricchire la gamma di notebook di MSI, proponendo un’alternativa premium e dal look inconfondibile. Per il momento, non sono ancora stati ufficializzati prezzi e disponibilità.

MSI GAMING SLIM

In occasione dell’IFA di Berlino è previsto il debutto in pubblico anche della nuova serie MSI GAMING SLIM. Si tratta di una serie di schede video NVIDIA RTX 40 Series che punta a unire prestazioni elevate, design “aggressivo” e un fattore di forma alleggerito. Queste schede, infatti, risulteranno più sottili delle altre varianti GAMING che MSI ha realizzato per le RTX 40 Series. Le schede includeranno un nuovo sistema di dissipazione, sfruttando al meglio il flusso d’aria, L’arrivo sul mercato della nuova serie di schede video (per il momento, non ci sono informazioni sui modelli in arrivo) è previsto per le prossime settimane.

Desktop MEG Trident X2 e Monitor MEG342C QD-OLED

In occasione dell’IFA di Berlino è prevista anche la presentazione del nuovo MEG Trident X2. Si tratta di un PC desktop pensato per garantire prestazioni al top. Il modello in questione si affianca al nuovo monitor MEG342C QD-OLED. Tra le specifiche tecniche del PC troviamo il processore Intel Core i9 di 13° generazione oltre che la scheda video NVIDIA RTX 4090.

Da segnalare anche la nuova tecnologia termica Silent Stormi Cooling 3 e il pannello touch HMI 2.0. Tra le novità in arrivo da MSI ci sono anche i nuovi monitor da gaming 4K con tecnologia Rapid IPS. Si tratta dei modelli MAG 274UPF/MAG 323UPF in grado di garantire un refresh rate fino a 160 Hz. Da notare anche il nuovo MAG 325CQRXF, monitor curvo che arricchisce la gamma di modelli Rapid VA.

Monitor Modern MD271UL

In occasione dell’IFA di Berlino, MSI presenta anche il nuovo Monitor Modern MD271UL. Si tratta di un monitor 4K da 27 pollici che vanta una gamma di colori con il 95% di Adobe RGB e il 139% di sRGB, per una riproduzione accurata e realistica dei colori per un’esperienza visiva migliore. Sono include anche le tecnologie Anti-Flicker e Less Blue Light, certificate dal TÜV. Il monitor ha un design ricercato e elegante, come tutti i prodotti della linea Modern, ed ha conquistato il Red Dot Award 2023 per l’eccellenza del design e dell’innovazione.

Le altre novità di casa MSI

Tra le novità MSI in arrivo all’IFA di Berlino c’è anche la scheda madre B650M PROJECT ZERO. Questo nuovo modello si caratterizza per una soluzione inedita: connettori di alimentazione, i connettori delle ventole e altre intestazioni dei pin sono spostati sul retro della scheda madre. In questo modo, la parte frontale resta più pulita e libera da cavi e altri componenti. Le specifiche sono complete con 2 slot PCIe Gen 4 x4 M.2 con M.2 Shield Frozr, porta USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C, LAN 2.5G e Wi-Fi 6E.

A completare il lungo elenco di nuovi prodotti di MSI in arrivo all’IFA segnaliamo la nuova serie MPG GUNGNIR 300. Si tratta di nuovi case pensati per garantire una combinazione unica tra design e funzionalità. La nuova serie supporta radiatori doppi da 360 mm di un dissipatore a liquido AIO o fino a 12 ventole da 120 mm. Interessante è anche la presenza di un supporto omnidirezionale per schede grafiche, in grado di ruotare di 90 gradi, permettendo l’installazione di tutte le schede grafiche RTX 40 Series.