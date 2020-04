Se state pensando alla vostra configurazione perfetta per un computer assemblato non dovete sottovalutare il case. Non solo per un discorso estetico e pratico ma anche funzionale. Non tutti i case pc sono uguali, non tutti i case dispongono della stessa compatibilità con le schede madri ed in generale negli ultimi anni si è vista una certa attenzione da parte dei produttori in case particolari ed esclusivi.

Ad oggi è importantissimo tenere in considerazione le dimensioni di schede video, del sistema di dissipazione del calore della CPU e della compatibilità del case con i diversi formati delle schede madri che meglio di adattano alle varie esigenze. Ecco perché, prima di puntare ad uno dei migliori case pc, è necessario seguire qualche dritta.

Migliori case pc: mini tower, mid tower e full tower

Rispetto alle altri componenti di un pc assemblato, il case richiede dei ragionamenti decisamente più pratici legati alle dimensioni, alla compatibilità con in formati delle schede madri e alla gestione del calore. Prima di ogni cosa, le dimensioni. Molto importante preconfigurasi dove si andrà a posizionare il pc assemblato e di conseguenza valutare l’impatto estetico del case ed il relativo ingombro. I migliori case pc si dividono in tre tipologie: mini tower, mid tower e full tower.

I case mini tower sono quelli più compatti che generalmente possono essere consigliati a chi ha in mente di creare una configurazione basilare, utile per l’utilizzo quotidiano di un pc senza strafare. I case mini tower spesso non riescono ad ospitare le schede madri più impegnative, quelle che si possono arricchire di componenti senza nessun problema. Per questo motivo nei case mini tower si deve puntare ad una grande ottimizzazione degli spazi, non si potrà installare un dissipatore troppo grande, non si potrà avere la certezza di una compatibilità futura con le prossime generazioni di schede video.

I case mid tower sono molto diffusi perché in grado di ospitare la gran parte delle componenti sul mercato e di non essere troppo impattanti dal punto di vista dimensionale. All’interno c’è spazio per tutto, non ci sono limitazioni di qualsiasi caso a meno che non si punti a configurazioni estreme magari con sistemi di dissipazione custom, più schede video e tutto ciò che possa andare oltre lo standard ordinario. Tralasciando gli estremismi i case pc mid tower sono quelli da consigliare perché riescono a regala anche una buonissima dote di personalizzazione anche estetica, esistono modelli fantastici.

I case full tower sono enormi e sono pensati per chi non vuole nessun tipo di vincolo di personalizzazione estrema oggi ed anche nel prossimo futuro. Non è il caso di consigliarli a tutti, in termini di spazio occupato sono davvero impegnativi. Chiaramente dal punto di vista estetico per un vero amante delle configurazioni estreme sono uno spettacolo ma c’è da fare un ragionamento su quanto realmente si necessiti di un case full tower.

C’è da fare sempre attenzione alla compatibilità con le varie schede madri e scegliere quella ideale per il proprio case. Complessivamente le schede madri Mini-ITX hanno un alto tasso di compatibilità, sono piccolissime e riescono a stare nei case dal formato ridotto come i mini tower. Anche le Micro ATX hanno una vasta compatibilità con buona parte dei case in circolazione mentre con il formato standard ATX c’è bisogno di controllare sempre se il case scelto è compatibile. Un doppio controllo è sempre consigliato ma state tranquilli ad oggi le compatibilità stanno quasi diventando universali. Dopo aver tenuto conto di dimensioni, schede madri ed espandibilità futura, è il caso di tenere sempre in considerazione un case che permetta un buon flusso d’aria tramite ventole di ingresso/uscita per il raffreddamento della macchina.

Esistono proposte diverse per le varie tipologie di case pc per questo motivo la guida ai migliori case pc non è una lista di tutti i case sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione dei migliori case è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi case sono sotto le nostre scrivanie a supportare l’hardware per il nostro lavoro quotidiano.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione dei migliori case pc del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita.

Migliori case pc economici

Mars Gaming MCG Clear

Un case pc mid tower in grado di essere elegante e discreto quando serve ed allo stesso tempo grazie al pannello in vetro temperato può trasformarsi in uno spettacolo da osservare. Non è grandissimo ed in termini di espandibilità potrebbe essere un difetto ma allo stesso tempo, le dimensioni compatte potrebbero essere un vantaggio per molti. Ha una costruzione robusta e vale esattamente quanto costa.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

NZXT H510

Un case mid tower fantastico, il suo design moderno è sicuramente tra i punti di forza della serie H di NZXT. Le dimensioni compatte non fanno rinunciare allo spazio per una ATX senza compromessi ed una gestione dei cavi davvero efficiente. Forse l’unica penna è dettata dalla singola ventola sulla parte superiore che in configurazioni spinte potrebbe non garantire il massimo flusso d’aria ma stiamo parlando di finezze. Un case bellissimo, tra i migliori case per pc economici.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Zalman Z11 Plus

Il mid tower dalle dimensioni importanti in grado però di esaltare per il suo design aggressivo e unico, per quanto costa è davvero difficile un look estetico così curato. Non è solo un bel concentrato di estetica ma anche di ottimizzazioni per il flusso d’aria ben gestito con griglie un po’ dovunque. Non è recentissimo ma è ancora apprezzato per gli amanti del gaming.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Corsair Carbide SPEC-DELTA RGB

Un design aggressivo per la serie SPEC-DELTA RGB, pieno di spigoli netti e forme decise, non mancano i classici LED RGB per esaltare l’estetica. L’impatto estetico può piacere o meno ma il case mid tower è decisamente ben progettato e resistente. Il flusso d’aria è stato migliorato con ogni accortezza possibile per questa fascia di prezzo. Il vetro fumé è un vero piacere da osservare. Per quanto costa, se vi piace lo stile, è consigliato.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori case pc fascia media

DeepCool Matrexx 55 V3 RGB

Un case decisamente interessante dal punto di vista estetico grazie al doppio vetro frontale e laterale in grado di esaltare la configurazione interna da ogni prospettiva. Anche la gestione dei cavi, del posizionamento dell’alimentatore e dei blocchi è stato ottimizzato per rendere l’installazione semplice e veloce. Il flusso dell’aria è valido e complessivamente è un case che vale quanto costa.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Talius Leviathan

Il Talius Leviathan è un case full tower molto grande e pesante ma non per questo di difficile gestione. Esteticamente tenta di limitare in ogni modo le sue grandi dimensioni con un design non troppo aggressivo se non fosse per la massiccia presenza di led e ventole. I vantaggi però sono quelli di un full tower, grande possibilità di espansione anche futura, libertà di movimento del trovare il set up perfetto di alcune componenti chiave come il dissipatore. Costa il giusto.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Corsair iCUE 220T RGB

Il case iCUE 220T RGB di Corsair è ha decisamente una marcia in più per quanto riguarda il flusso d’aria grazie alla griglia in acciaio che permette un flusso in entrata decisamente elevato. Ci sono tante ventole, tanti LED RGB e soprattutto un buon numero di filtri antipolvere per mantenere la configurazione sempre pulita e diminuire il numero di manutenzioni. Il prezzo è in linea con ciò che offre, è anche tra i migliori case silenziosi.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori case pc fascia alta

NZXT H510 Elite

Un case mid tower modernissimo con anche la presenza della sempre più richiesta USB-C sulla parte frontale. Un piccolo particolare che racconta tanto di questo case sempre più apprezzato dagli appassionati per lo spazio a disposizione e la sua organizzazione in grado di ospitare una configurazione spinta. Il suo costo non è basso ma è uno dei case pc premium più raffinati in circolazione. Tra i miglior case pc.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Thermaltake Core P5

Un case pc completamente aperto non è per tutti, richiede parecchia manutenzione e una certa esperienza per chiudere tutta la configurazione. Ha parecchi contro ma chi sperimenta configurazioni custom estreme non può fare altro che osservare questo case Thermaltake con ispirazione, consente di creare le combinazioni più particolari. La polvere sarà all’ordine del giorno ma almeno non si avranno problemi con il passaggio dell’aria. Può essere utilizzato come case orizzontale per pc, in fondo è un case pc in vetro aperto.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Cooler Master MasterCase Maker 5T

Una soluzione iconica da parte di Cooler Master con il Maker 5T, un case in grado di essere pratico e funzionale senza rinunciare ad una buona dose di personalizzazione. Le dimensioni non sono compattissime ma tutto è mirato ad avere un set up ordinato e piacevole da osservare attraverso il vetro fumé. I materiali utilizzati sono al vertice, il flusso d’aria viene gestito alla perfezione ed anche se costa tantissimo, in fondo un vero esperto riconosce la qualità Cooler Master. Uno dei migliori case pc atx.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Asus ROG Strix Helios RGB

Il case di Asus ROG è in grado di ospitare anche le schede madri EATX, un fattore indice di grande attenzione per chi non vuole rinunciare a nulla. Esteticamente è aggressivo rivolto principalmente ai gamers ma è un case pc che ha tutte le carte in regola per poter essere appetibile da tutti. Ottima gestione dei cavi, tantissimo spazio interno e un sistema di gestione del flusso d’aria inviabile. Costa tantissimo ma è pensato per chi ricerca solo il massimo. Il miglior case per pc gaming.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori case pc in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori case pc, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori case pc che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei moduli, in futuro potrebbe essere aggiunta la memoria che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il case per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori case pc in assoluto del 2020 da prendere: