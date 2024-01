Nella recensione di oggi proveremo l’ultimo SSD ad alte prestazioni targato Corsair, il fiammante MP600 ELITE da 2 TB, un solid state disk annunciato proprio in queste ore dall’azienda californiana, che si candida a essere un ulteriore punto di riferimento nel segmento di fascia alta del mercato consumer. In un momento importante e transitorio per il mercato e i produttori di SSD, in procinto di sdoganare definitivamente la nuova generazione di dispositivi con interfaccia PCI-E 5.0, gli SSD che sfruttano l’ormai collaudata PCI-E 4.0 sono ancora il punto di riferimento per tutti quegli utenti che cercano una soluzione che garantisca prestazioni al top, supportando al contempo tutte le tecnologie di ultima generazione.

Avere a disposizione un’unità disco veloce e reattiva, oltre che capiente, può impattare sensibilmente sull’esperienza utente e, cosa più importante, in più di uno scenario: dal tempo di avvio per sistema operativo e programmi, passando per il caricamento dei giochi e alla lettura/scrittura di file di grandi dimensioni. Con prestazioni sequenziali che toccano i 7.000 MB/s, Corsair MP600 ELITE ha tutte le carte in regola per fare bella figura nella nostra suite di benchmark, vediamo insieme come se la cava.

Corsair MP600 ELITE: SSD velocissimo con capacità sino a 2 TB

Prima di passare a tutti i benchmark di rito, facciamo un attimo il punto sulle caratteristiche tecniche del Corsair MP600 Elite. Iniziamo dicendo che siamo di fronte a un SSD con form-factor M.2 2280, disponibile con e senza dissipatore di calore; la variante in prova è quella con dissipatore, già visto e provato su altri modelli Corsair con ottimi risultati in termini di temperature operative. Corsair MP600 ELITE utilizza l’interfaccia PCI.E 4.0 x4, la più veloce attualmente a disposizione se non si considera la più recente PCI-E 5.0 che, allo stesso tempo, sta faticando non poco a farsi strada tra le aziende di settore (ancora non si capisce il perché).

Il cuore di questo SSD è rappresentato da due elementi, il controller Phison PS5027-E27T e il comparto memorie NAND 3D TLC ad alta densità. Il drive sfrutta una cache SLC dinamica in coppia con la funzionalità HMB (Host Memory Buffer) che, in pratica, permette all’SSD di accedere alla RAM in qualsiasi momento per le sue operazioni I/O. Tutti questi accorgimenti permettono al Corsair MP600 Elite di raggiungere prestazioni in lettura-scrittura sequenziale pari a 7.000 e 6.500 MB/s; anche le letture/scritture sequenziali sono impressionanti con un picco di 1,2 milioni di IOPS sul modello di punta da 2 TB (quello in prova).

L’azienda ha previsto per il momento due tagli di storage, 1 e 2 TB, entrambi con o senza dissipatore di calore in alluminio. L’MP600 Elite offre anche buoni valori di resistenza in scrittura (sino a 1.200 TBW), senza dimenticare i cinque anni di garanzia, oltre al supporto per la crittografia AES 256 bit, Microsoft DirectStorage e l’utility Corsair SSD Toolbox per la gestione del disco.

Scheda tecnica Corsair MP600 ELITE

Capacità 1 TB e 2TB

Form-Factor M.2 2280

Interfaccia PCI-E 4.0 x4

Lettura sequenziale 7.000 MB/s

Scrittura sequenziale 6.200 MB/s (1 TB), 6.500 MB/s (2 TB)

Lettura casuale (4K) 1 milione IOPS

Scrittura casuale 4K 1 milione IOPS (1 TB), 1,2 milioni IOPS (2 TB)

Protocollo NVME 1.4

Controller Phison E27T

NAND 3D TLC ad alta densità

Supporto HMB Host Memory Buffer

Cache SLC Dinamica

Crittografia AES 256-bit, Microsoft DirectStorage

TRIM, SMART

TBW 600 (1 TB), 1.200 (2 TB)

Consumo medio Lettura 5,6 watt

Consumo medio Scrittura 5,4 watt

Dev Slp <5mW

Temperatura Operativa 0-70 °C

Piattaforma di test e benchmark utilizzati

Per i nostri benchmark sul nuovo Corsair MP600 ELITE da 2 TB ci serviremo di una piattaforma di ultima generazione basata su Intel Core 14a gen. Per l’occasione metteremo a confronto MP600 Elite con un SSD PCI-E 3.0 e un SSD esterno che invece sfrutta l’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps, il tutto cercando di evidenziare il divario tra le tre tipologie di disco; ecco la build nel dettaglio:

I tre SSD in esame dovranno vedersela con la seguente suite di benchmark:

Atto Disk Benchmark

Crystal Mark

Anvil’s Storage Utility

AS SSD Benchmark

PC Mark 10

Benchmark delle prestazioni

Parlato di caratteristiche e piattaforma hardware, passiamo alla prova dei fatti dove il nuovo Corsair MP600 ELITE non ha deluso, confermando sostanzialmente i valori di fabbrica dichiarati dal produttore. Il nuovo MP600 ELITE primeggia come da pronostico in tutti i benchmark, con uno scarto variabile che dipende dal software preso in esame ma che, dati alla mano, arriva a essere spesso del 50% rispetto a un valido SSD PCI-E 3.0 come il PNY XLR8 Gaming in esame.

Previous Next Fullscreen

Crystal Disk Mark è quello che mostra i risultati più vicini alle specifiche ufficiali, con quasi 7 GB/s nelle letture sequenziali e oltre 6,5 GB/s nelle scritture; confermato anche il dato relativo alle prestazioni casuali dove, grazie all’utility AS SSD Benchmark, arriviamo a misurare 1,11 milioni di IOPS in lettura e poco meno di 1 milione in scrittura.

Di rilievo anche il risultato ottenuto nella copia di programmi e giochi (nelle ISO rileviamo l’unico dato anomalo), mentre quando parliamo di utilizzo misto, la suite di PCMark 10 ci fa capire il reale distacco esistente tra un SSD PCI-E 4.0 e PCI-E 3.0.

Considerazioni

Corsair MP600 ELITE, in questa variante da 2 TB con heatsink, si candida a essere uno dei migliori SSD PC-E 4.0 nel segmento consumer di fascia alta. Le prestazioni di questo SSD ci sono tutte e danno ragione al produttore statunitense, garantendo in sostanza un sottosistema disco sempre reattivo, capace allo stesso tempo di soddisfare l’utente più esigente in diversi ambiti di utilizzo.

Che sia la fase di boot, il caricamento di un gioco, la gestione di file di grandi dimensioni o un utilizzo misto, il beneficio che si trae passando da un SSD PCI-E 3.0 a uno PCI-E 4.0 come l’MP600 ELITE è a dir poco evidente, ancora più marcato se si proviene da un SSD SATA. Niente da obiettare quindi sulle ottime prestazioni di questo drive, molto valido anche sotto il profilo qualità/affidabilità e capace tra l’altro di operare sempre con temperature molto contenute grazie al dissipatore di serie.

Come anticipato, Corsair prevede anche la versione “nuda” senza dissipatore, da non sottovalutare soprattutto se si abbina l’MP600 ELITE a una scheda madre di ultima generazione con dissipatori M.2 inclusi (ormai la maggioranza, vedi ad esempio la Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WiFi 7). Riguardo disponibilità e costi, le quattro varianti Corsair MP600 ELITE sono da subito disponibili ai seguenti prezzi, presto anche su Amazon Italia.

Corsair MP600 ELITE 1 TB disponibile a 109,99 euro

Corsair MP600 ELITE 1 TB con heatsink disponibile a 119,99 euro

Corsair MP600 ELITE 2 TB disponibile a 199,99 euro

Corsair MP600 ELITE 2 TB con heatsink disponibile a 209,99 euro

