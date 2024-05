Se ne parla ormai da mesi, ma dopo tanta attesa, presentazioni e demo sparse per il mondo, i nuovi SoC Qualcomm Snapdragon X sono finalmente pronti a sfidare la concorrenza di brand come Apple, AMD e Intel nel mercato consumer dei PC portatili, in questo particolare caso dei notebook basati su sistema operativo Windows 11.

La presentazione del nuovo top di gamma Snapdragon X Elite risale ormai allo scorso mese di ottobre, un arco temporale che ha visto Qualcomm (meno i partner) spingere in modo importante sul lancio, tanto da arrivare a parlare di una vera e propria “rivoluzione” nel campo dei notebook; il focus come già confermato dall’azienda, oltre che dalle specifiche tecniche dei prodotti, sono i sistemi compatti a basso consumo che puntano sull’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, elemento ormai sempre più radicato anche su Windows.

In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni, ufficiali e non, sulla nuova piattaforma Qualcomm, in modo da dare ai nostri lettori un’idea più precisa di cosa può (o potrebbe) fare, anche in relazione ai competitor di settore. I prodotti basati su Snapdragon X in arrivo sono tanti, per questo motivo da qui in poi la parola passerà esclusivamente alle prove concrete sul campo, ovvero alle recensioni e a tutti i test del caso che ci diranno quanto è valida la soluzione di Qualcomm e, cosa più importante, se i numeri snocciolati in questi mesi dall’azienda corrispondono alla realtà.

Considerando che siamo comunque alla prima generazione, e che già si parla di Snapdragon X di 2a e 3a gen, questa conferma ci servirà inizialmente per collocare i nuovi SOC nella giusta fascia rispetto a soluzioni già in commercio come gli Apple Silicon, i più recenti Intel Core Ultra o gli AMD Ryzen 8040, tenendo presente che il produttore è già all’opera per portare novità importanti il prossimo anno.

Cos’è Qualcomm Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus

In molti hanno definito la piattaforma Qualcomm Snapdragon X come l’ultima spiaggia per Windows on Arm; probabilmente è vero, ma è vero anche che questa volta Qualcomm ha creduto seriamente nel progetto, con solidi investimenti ma anche con una soluzione (basata su Arm ribadiamo) che sulla carta sembra funzionare benissimo. Oltre alle prestazioni che, inutile nasconderlo, ci devono essere, la rivoluzione tanto acclamata da Qualcomm passa per due elementi cruciali: efficienza energetica e un importante supporto per l’Intelligenza Artificiale in tutte le misure che può interessare una piattaforma notebook. Per fare questo Qualcomm si affida a un nodo produttivo a 4nm abbinato a core custom Oryon, GPU di fascia top e un’NPU Hexagon per l’accelerazione AI.

Non basteranno solo efficienza e Intelligenza Artificiale per conquistare quote di mercato in un segmento difficile come i notebook, motivo che ha visto Qualcomm molto attiva anche in ambiti come il gaming, cercando di ottimizzare al meglio le prestazioni nei giochi che girano su Windows, non solo integrando la sua più potente GPU, ma lavorando anche lato software per l’ottimizzazione o eventuale emulazione (ne abbiamo parlato qui). Inutile quasi sottolineare che una piattaforma di questo tipo, con un preciso target prestazionale e consumi ridotti, possa solo trarre beneficio da un reparto grafico di un certo livello, o quantomeno in grado di garantire un’esperienza ludica anche basica (diciamo gaming a 1080P medio/basso).