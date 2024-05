Mentre aspettiamo il Computex di Taipei per mettere le mani sui primi notebook Windows basati sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon X, dalla rete arrivano interessanti indiscrezioni sulla prossima generazione di chip Arm Qualcomm o, per dirla meglio, sui successori del tanto atteso Snapdragon X.

Le informazioni di oggi arrivano dai colleghi di videocardz e fanno riferimento a quello che sembra essere a tutti gli effetti materiale interno Dell, più precisamente un documento relativo alla roadmap dei laptop serie XPS da qui al 2027. Ma vediamo tutti i dettagli.

Dell XPS con Snapdragon X Gen 2 e core Oryon già il prossimo anno?

Ribadendo che l’attesa attualmente è focalizzata sul lancio dei primi prodotti con Snapdragon X, previsto per il 20 di maggio, la roadmap emersa dal documento Dell relativa alla gamma XPS ci dice chiaramente che il produttore è sicuro di mettere le mani su Qualcomm Snapdrgon X Gen 2 già a metà 2025, con i primi modelli XPS 14 e XPS 13 pronti per le spedizioni a inizio 2026.

Nella presentazione troviamo riferimenti ai nuovi core Oryon “QC ORYON V2” e “QC ORYON V3” che, inutile dirlo, sono distintivi dei chip Qualcomm di prossima generazione. Qualcomm a quanto pare tiene d’occhio la concorrenza e tra le altre cose posiziona i processori Intel Lunar Lake sul prossimo XPS 13 con design a 20 watt; c’è posto anche per il tanto atteso Intel Panther Lake nella variante da 40 watt che, non solo sarà in dotazione a Dell XPS 14, ma debutterà insieme alla next-gen di Qualcomm.

Spulciando la roadmap spunta un’altra inedita SKU di XPS 16 collocata tra il 2027 e il 2028; nel primo caso potrebbe utilizzare Snapdragon X Gen 2, mentre un lancio pianificato nel 2028 potrebbe includere uno Snapdragon X Gen 3 con core QC ORYON V3. Purtroppo non ci sono molti dati concreti su cui discutere o fare considerazioni, quello che sembra certo è che Snapdragon X Gen 2 dovrebbe ridurre i consumi almeno del 20%, verosimilmente con un incremento delle prestazioni a doppia cifra (vedremo); la sfida con Intel Panther Lake (e AMD aggiungiamo) non sarà semplice, soprattutto se Phanter Lake sarà davvero cinque volte più veloce di Meteor Lake.

Tornando un attimo a Qualcomm Snapdragon X, gen 1 per intenderci, l’attesa come detto è alta in quanto tutti sono curiosi di verificare sul campo se i dati prestazionali rilasciati da Qualcomm sono replicabili in un comune scenario utente (noi in primis). Nel frattempo, un secondo documento Dell relativo a XPS 13 ci offre un’anticipazione su quella che sarà l’efficienza dei primi portatili Snapdragon X rispetto alla concorrenza.

In questo caso Dell paragona il nuovo chip Qualcomm agli Intel Core Ultra (Meteor Lake) e, almeno secondo questi test interni, il miglioramento in termini di autonomia della batteria rispetto alle versioni con CPU Intel è a dir poco sostanziale; per essere precisi, Dell dichiara un incremento dell’autonomia di circa il 43% nella riproduzione video in locale. Un’ottima notizia per chi guarda con interesse a portatili Windows per lavorare fuori casa tutto il giorno, senza contare che Dell (come altri brand ipotizziamo) non ridimensionerà la batteria, mantenendo la stessa unità da 55 WHr presente sulla precedente generazione.

Rimanendo in tema Dell XPS, e più precisamente su Dell XPS 16, pare che l’azienda statunitense abbia anche intenzione di tornare su AMD con un nuovo laptop atteso per il 2027. L’inedito modello, denominato “Performante“, in realtà potrebbe arrivare anche con processori Intel e Qualcomm; vista la tempistica, la variante AMD potrebbe essere equipaggiata con CPU Ryzen basati su architettura Zen 6, mentre per Intel dovremmo essere pronti per Lunar Lake con Qualcomm che invece si troverà a cavallo di Snapdragon X Gen 2 e Gen 3. Il prossimo Dell XPS 16 Performante avrà un target di 80 watt, molto vicino ai 90 watt di un XPS 17 9730 e per questo con prestazioni secondo noi molto valide anche in ambito grafico.