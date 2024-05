Nella serata di ieri, Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Laptop e Surface Pro con Snapdragon X, nuova serie di chip basati su ARM, molto attesi perché potenzialmente rivoluzionari per Windows e per i produttori di computer rivali di Apple, che usa già da anni dei SoC (gli Apple Silicon) con architettura ARM.

In occasione di quell’evento, che ha segnato anche il debutto di questi nuovi chip Snapdragon, annunciati in versione X Elite già lo scorso ottobre, quasi un mese fa anche la variante X Plus, varie aziende hanno presentato i loro primi notebook che ne sono equipaggiati: Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung. In questo articolo, un per quanto possibile breve riepilogo con le informazioni chiave sui primi notebook con Snapdragon X, o meglio i primi Copilot+ PC per dirla à la Microsoft.

Acer Swift 14 AI con Snapdragon X

Procedendo in ordine alfabetico, il primo della lista è Acer Swift 14 AI, un computer portatile di fascia medio-alta disponibile in due versioni: con Snapdragon X Elite (processore X1E-78-100 con 12 core fino a 3,4 GHz e NPU Qualcomm Hexagon fino a 45 TOPs) o con Snapdragon X Plus (processore X1P-64-100 con 10 core fino a 3,4 GHz, e stessa NPU). In entrambi i casi c’è una GPU Qualcomm Adreno (fino a 3,8 TFLOPS), un massimo di 1 TB di spazio d’archiviazione su SSD PCIe Gen4 NVMe e fino a 32 GB di memoria RAM dual channel LPDDR5X.

Acer Swift 14 AI monta uno schermo IPS da 14,5″ in formato 16:10 con risoluzione 2560 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, integra chip Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, una batteria da 75 Whr e Windows 11 for AMR64 come sistema operativo. Sarà disponibile sui mercati EMEA (cui fa parte anche quello italiano) dal prossimo mese di giugno, con prezzi a partire da 1499 euro, cifra che potrebbe cambiare leggermente e di cui sapremo di più nelle prossime settimane, quando Acer Swift 14 AI sarà effettivamente acquistabile, anche su Amazon probabilmente.

ASUS Vivobook S 15 con Snapdragon X

Il primo Copilot+ PC di ASUS si chiama Vivobook S 15, computer portatile già anticipato negli scorsi giorni e che, a differenza del precedente è già preordinabile sul sito del produttore. Posizionato su una fascia di prezzo simile, anche questo notebook arriva in due versioni, con Snapdragon X Elite e X Plus, in entrambi i casi con schermo OLED da 15,6″ (2880 x 1620 pixel) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. ASUS Vivobook S 15 monta una scheda video integrata Qualcomm Adreno, una NPU Qualcomm Hexagon da 45 TOPs, un massimo di 32 GB di RAM LPDDR5X, un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 1 TB, e tutta la connettività che serve, sia fisica che wireless con varie porte oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. La batteria, è invece da 70 Whr.

Come anticipato, si può già comprare in preordine sul sito di ASUS al prezzo di 1399 euro, cifra valida per la versione con Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Nonostante sul sito del produttore ci sia scritto che si tratta di un’esclusiva dello store online ufficiale, non escludiamo che ASUS Vivobook S 15 prossimamente arrivi anche su Amazon, magari in una configurazione diversa.

Snapdragon X arriva su cinque notebook Dell, XPS 13 compreso

Sono Dell XPS 13, Inspiron 14, Inspiron 14 Plus, Latitude 5455 e Latitude 7455 i nuovi computer portatili di Dell dotati dei nuovi Qualcomm Snapdragon X. Il produttore li ha annunciati senza indicare varie informazioni, nemmeno quelle relative ai prezzi e alla disponibilità italiana, ragion per cui bisognerà ancora pazientare un po’.

Scarseggiano infatti i dati relativi alle specifiche delle configurazioni dei modelli che ne sono equipaggiati, dotati a seconda dei casi di Qualcomm Snapdragon X Elite e X Plus, di CPU Qualcomm Oryon, di una GPU integrata e della NPU già citata, capace di 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS) che dovrebbero rendere particolarmente scattanti le attività con i software e le funzioni di intelligenza artificiale.

Dell Inspiron 14 Plus, notebook con schermo touch QHD+ da 14″ è disponibile in preordine sul mercato statunitense a 1099 dollari, prezzo di partenza che, nel caso di XPS 13 con Snapdragon X Elite sale a quota 1299 dollari, anch’esso disponibile in preordine. Arriveranno invece più in là gli altri tre notebook citati, Dell Inspiron 14, Latitude 7455 e Latitude 5455. Se saranno disponibili anche da noi, vi comunicheremo a tempo debito le informazioni relative a prezzi e disponibilità italiani.

HP OmniBook X AI PC e EliteBook Ultra AI PC

Anche HP ha presentato due novità equipaggiate con Snapdragon X Elite, al momento non ancora disponibili sul mercato italiano. HP OmniBook X AI PC è il più economico dei due, un notebook di fascia media con uno schermo IPS da 14″ 2,2K touch, 16 o 32 GB di RAM e SSD da 512 GB o 1 TB. A seconda delle configurazioni cambia anche la connettività wireless, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, oppure Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Un po’ più costoso HP EliteBook Ultra AI PC, computer portatile con uno schermo dalle dimensioni e caratteristiche simili, un IPS 2,2 K ma non touch, con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione su SSD. In questo caso, per quanto riguarda la connettività wireless, troviamo Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Al momento HP ha annunciato solo le informazioni relative al mercato statunitense, dove si possono già preordinare entrambi: HP OmniBook X Ai PC parte da 1199,99 dollari nella versione con SSD da 1 TB, mentre HP EliteBook Ultra AI PC costa 1.699,99 dollari. Gli eventuali prezzi e informazioni sulla disponibilità italiana ve le comunicheremo a tempo debito, nel caso in cui dovessero arrivare anche da noi.

Lenovo Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6 animati da Snapdragon X Elite

Sono i primi PC AI di Lenovo, entrambi equipaggiati con Snapdragon X Elite, di fascia medio alta e in arrivo anche sul nostro mercato nelle prossime settimane. Lenovo Yoga Slim 7x, anche in copertina, è un notebook dotato di uno schermo OLED touch da 14,5″ con risoluzione 3K, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e luminosità massima di 1000 nit. Al fianco di Qualcomm Snapdragon X Elite ci sono 32 GB di RAM LPDDR5X dual channel e SSD PCIe Gen 4 M.2 da 1 TB, in entrambi i casi nella configurazione massima. Per il resto, sono da segnalare il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3 e la batteria da 70 Whr.

L’altro computer portatile con Qualcomm Snapdragon X Elite è Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, con uno schermo da 14″ IPS o OLED, anche touch, a seconda della configurazione scelta. In questo caso si possono montare fino 64 GB di RAM, sempre LPDDR5X, ma sempre 1 TB di SSD. Non cambiano le specifiche relative alla connettività wireless, ma la capacità della batteria è inferiore, qui da 58 Whr.

Il primo ad arrivare sul mercato italiano è Lenovo Yoga Slim 7x, che sarà disponibile da giugno a partire da 1599 euro, mese entro il quale sarà probabilmente possibile comprarlo anche su Amazon. Arriverà invece ad agosto Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, notebook che partirà da 1769 euro + IVA, cifra che potrebbe essere leggermente differente perché generica per il mercato EMEA, non specifica per il mercato italiano.

I nuovi Microsoft Surface e Samsung Galaxy Book4 Edge

Chiudiamo con altri tre notebook con Qualcomm Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus: Microsoft Surface Laptop, Microsoft Surface Pro e Samsung Galaxy Book4 Edge (in versione da 14″ e da 16″). Visto che ne abbiamo parlato in maniera approfondita ne rispettivi articoli (qui per i Microsoft Surface, mentre qua per Samsung Galaxy Book4 Edge), vi lasciamo solo le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità.

Il nuovo Microsoft Surface Laptop con Snapdragon X è già disponibile in preordine in Italia sullo store di Microsoft nelle seguenti versioni e prezzi:

modello con schermo da 13,8″ : Snapdragon X Plus 16 GB RAM e 256 GB SSD a 1229 euro ; Snapdragon X Plus 16 GB RAM e 512 GB SSD a 1479 euro ; Snapdragon X Elite 16 GB RAM e 512 GB SSD a 1679 euro ; Snapdragon X Elite 16 GB RAM e 1 TB SSD a 1929 euro ;

: modello con schermo da 15″ : Snapdragon X Elite 16 GB RAM e 256 GB SSD a 1579 euro ; Snapdragon X Elite 16 GB RAM e 512 GB SSD a 1829 euro ; Snapdragon X Elite 16 GB RAM e 1 TB SSD a 2079 euro ; Snapdragon X Elite 32 GB RAM e 1 TB SSD a 2529 euro .

:

Preordina il Surface Laptop sul Microsoft Store

Si può già preordinare anche il nuovo Microsoft Surface Pro con Snapdragon X, in vendita sul Microsoft Store ai seguenti prezzi e configurazioni, per ora solo nelle versioni con connettività Wi-Fi (i modelli 5G arriveranno prossimamente, specifica il produttore):

con Snapdragon X Plus : 16 GB RAM e 256 GB SSD a 1229 euro ; 16 GB RAM e 256 GB SSD a 1479 euro ;

: con Snapdragon X Elite : 16 GB RAM e 512 GB SSD a 1829 euro ; 16 GB RAM e 1 TB SSD a 2029 euro ; 32 GB RAM e 1 TB SSD a 2479 euro .

:

Preordina il Surface Pro sul Microsoft Store

Saranno disponibili in Italia dal 18 giugno i Samsung Galaxy Book4 Edge con Snapdragon X Elite, notebook di cui al momento non sono stati comunicati i prezzi italiani, ma solo quelli relativi al mercato statunitense, che vi lasciamo comunque per farvi un’idea in attesa di notizie da Samsung:

Samsung Galaxy Book4 Edge 14″ a partire da 1.349,99 dollari (frequenza CPU 3,4 GHz, 16 GB RAM e 512 GB SSD);

(frequenza CPU 3,4 GHz, 16 GB RAM e 512 GB SSD); Samsung Galaxy Book4 Edge 16″ a partire da 1.449,99 dollari (frequenza CPU 3,4 GHz, 16 GB RAM e 512 GB SSD);

(frequenza CPU 3,4 GHz, 16 GB RAM e 512 GB SSD); Samsung Galaxy Book4 Edge 16″ a partire da 1.749,99 dollari (frequenza CPU 3,8 GHz, 16 GB RAM e 1 TB SSD).

Vi terremo aggiornati non appena Samsung comunicherà i prezzi relativi al nostro mercato di Samsung Galaxy Book4 Edge, probabilmente prima della metà del mese prossimo, considerando la disponibilità a partire dal 18 giugno, giorno a partire dal quale, probabilmente, si potranno acquistare anche su Amazon.

