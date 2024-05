La rivoluzione del mondo Windows inizia con i nuovi Surface: come ampiamente anticipato, infatti, Microsoft ha appena svelato i nuovi Surface Laptop e Surface Pro (attenzione: non c’è più il numero ad accompagnare la generazione del modello) dotati del chip Qualcomm Snapdragon X Elite, pronto a debuttare dopo mesi e mesi di anticipazioni e indiscrezioni. Si tratta anche dei primi modelli di Copilot+ PC, il nuovo brand con cui Microsoft punta a “certificare” la presenza di funzionalità legate all’intelligenza artificiale nei computer Windows. Vediamo, quindi, quali sono le novità annunciate da Microsoft per la gamma Surface.

La rivoluzione inizia con i nuovi Surface Laptop e Pro

Il punto di partenza dei nuovi Surface non può che essere il nuovo chip Snapdragon X Elite che, insieme al fratello minore Snapdragon X Plus, punta a rivoluzionare il mondo dei computer Windows, garantendo prestazioni elevate con consumi ridotti, per un rapporto prestazioni per Watt nettamente superiore alle soluzioni Intel e AMD, oltre che con funzionalità avanzate AI, grazie a NPU da 45 TFOP, più del doppio di quanto fanno registrare gli Intel Core Ultra e un passo avanti anche rispetto al nuovo chip M4 di Apple che si ferma a 38 TFOP.

Insieme ai primi Surface con Snapdragon X, Microsoft ha ufficializzato la nascita della nuova famiglia Copilot+ PC, un brand che potrà essere utilizzato dai computer Windows dotati di hardware specifico, dedicato all’intelligenza artificiale. Per poter ottenere la certificazione e usare questo brand, i computer Windows dovranno avere 16 GB di RAM, una NPU da almeno 40 TFOP e una memoria di storage di tipo SSD da almeno 256 GB.

Surface Laptop: caratteristiche e prezzi

Passiamo alle novità della gamma Surface: il primo passo della rivoluzione di Microsoft è rappresentato dal nuovo Surface Laptop con Snapdragon X. La nuova generazione del notebook della casa americana arriverà sul mercato in due varianti, una da 13,8 pollici e una da 15 pollici, oltre che con un nuovo design con cornici ridotte per il display e varie combinazioni di RAM e storage, fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. Anche per questa nuova generazione, c’è un dispaly touch.

Da notare, inoltre, una dotazione di porte che comprende 2 USB-C e una USB-A. Il laptop è dotato anche di una fotocamera da 1080p oltre del supporto Wi-Fi 7. Il modello da 13,8 pollici è disponibile sia con Snapdragon X Plus che con Snapdragon X Elite ed ha un peso di 1,22 chilogrammi. Per quanto riguarda il modello da 15 pollici, invece, è possibile puntare solo sullo Snapdragon X Elite. Questa variante pesa 1,66 chilogrammi.

Vediamo i prezzi: partiamo dal 13,8 pollici. Questa versione è disponibile:

1.229 euro con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD

con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD 1.479 euro con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD 1.679 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD 1.929 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD

Questi, invece, sono i prezzi della versione da 15 pollici:

1.579 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD

con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD 1.829 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD 2.079 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD

con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD 2.529 euro con Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD

Tutte le varianti del Surface Laptop con Snapdragon X sono già preordinabili tramite lo store di Microsoft, con consegne a partire dal 18 giugno.

>> Preordina il Surface Laptop sul Microsoft Store <<

Surface Pro: caratteristiche e prezzi

La seconda novità è il Surface Pro con Snapdragon X, destinato a diventare un vero e proprio simbolo per il mondo Windows. Il tablet è disponibile sia con X Elite che con X Plus. Il concept è sempre quello: il nuovo Surface è un tablet a cui è possibile abbinare una tastiera cover. Le novità sono tante e non si limitano al solo chip. Il display è da 13 pollici e c’è la possibilità e c’è la possibilità di sfruttare il nuovo pannello OLED, una prima assoluta per la gamma Surface. Il pannello OLED, per ora, sarà abbinabile solo a X Elite mentre il pannello LCD sarà un’esclusiva della versione X Plus.

Il pannello PixelSense Flow ha risoluzione di 2.880 x 1.920 pixel, con rapporto tra le dimensioni di 3:2. Anche in questo caso, saranno disponibili varie combinazioni di RAM (fino a 64 GB) e storage. Il nuovo Surface Pro arriverà sul mercato anche in una variante con connettività 5G. C’è anche la possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7. Da notare anche la presenza di una webcam 1080p. Senza tastiera, il tablet pesa 895 grammi.

Anche il Surface Pro è preordinabile tramite il Microsoft Store. Per il momento, però, sono disponibili solo le varianti Wi-Fi. Le versioni con connettività 5G arriveranno in un secondo momento.

Ecco i prezzi per l’Italia:

1.229 euro con Snapdragon X Plus, display LCD, 16 GB di RAM e 256 GB di storage

con Snapdragon X Plus, display LCD, 16 GB di RAM e 256 GB di storage 1.479 euro con Snapdragon X Plus, display LCD, 16 GB di RAM e 512 GB di storage

con Snapdragon X Plus, display LCD, 16 GB di RAM e 512 GB di storage 1.829 euro con Snapdragon X Elite, display OLED, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD

con Snapdragon X Elite, display OLED, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD 2.029 euro con Snapdragon X Elite, display OLED, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD

con Snapdragon X Elite, display OLED, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD 2.479 euro con Snapdragon X Elite, display OLED, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD

Per preordinare il Surface Pro è possibile seguire il link qui di sotto. Le consegne sono previste a partire dal 18 giugno.

>> Preordina il Surface Pro sul Microsoft Store <<