Samsung ha tolto definitivamente i veli al nuovo Galaxy Book4 Edge, il primo laptop del colosso sudcoreano a utilizzare la nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite in coppia con Windows 11 e tutte le più recenti funzionalità legate a Copilot e all’Intelligenza Artificiale. Samsung è stata da subito in prima linea con Microsoft, e in occasione dell’evento di ieri per la presentazione dei nuovi PC Copilot Plus, ha svelato il fiammante Galaxy Book4 Edge nelle varianti da 14 e 16 pollici, confermando quasi completamente le indiscrezioni tecniche che erano trapelate la scorsa settimana.

Galaxy Book4 Edge punta secondo l’azienda a rivoluzionare il modo in cui gli utenti utilizzano e si interfacciano col PC, sfruttando quella che viene definita l’AI on-device e in particolare l’NPU Qualcomm Hexagon, la più potente che attualmente possiamo trovare su un SoC per laptop con un potenza di calcolo pari a 45 TOPS. Samsung, che ha dato molto rilievo al progetto oltre che importanti investimenti, si dimostra molto entusiasta del nuovo lancio e attraverso le parole di TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics., dichiara:

Galaxy Book4 Edge espande la nostra visione della connettività AI colmando il divario tra cellulare e laptop e democratizzando le esperienze AI che rivoluzionano il modo in cui operiamo ogni giorno. Questo notebook AI di nuova generazione sblocca nuovi livelli di prestazioni in termini di calcolo, resi possibili dalla nostra collaudata interfaccia Galaxy e dalla collaborazione attiva con i leader del settore per portare ai nostri utenti soluzioni hardware e software di altissimo livello.

Samsung Galaxy Book4 Edge: tutte le novità del nuovo laptop AI

Come anticipato in apertura, Samsung ha praticamente confermato tutte le specifiche tecniche trapelate nei giorni scorsi su Galaxy Book4 Edge. Partiamo quindi da queste ultime per poi dare uno sguardo alle ottimizzazioni di Samsung per integrare questo nuovo dispositivo nel proprio ecosistema Galaxy AI. Il nuovo laptop Samsung con Windows 11 arriva con piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite che, ricordiamo, a sua volta è dotato di 12 core Oryon ad alte prestazioni, GPU Adreno da 4,6 TFLOPS e, cosa più importante, una NPU Hexagon da 45 TOPS; a bordo trovano posto anche 16 GB di memoria LPDDR5X (al momento unica opzione per capacità) e un reparto storage con SSD da 512 GB o 1 TB.

Avendo già esaminato le peculiarità della nuova piattaforma Qualcomm, non sorprende trovare connettività di ultima generazione abbinata a ottime capacità di espansione; a bordo infatti troviamo il WiFi 7, due porte USB-C 4.0, una USB 3.2 type A, oltre a un lettore microSD, una porta HDMI 2.1 e jack audio. Una dotazione che si sposa alla perfezione con il design estremamente compatto del Galaxy Book4 Edge, disponibile come detto sia con display da 16 pollici che nella variante più compatta da 14 pollici.

In entrambi i casi si tratta di un pannello Dynamic AMOLED touch (10 punti) con risoluzione 3K, capace inoltre di garantire un refresh sino a 120 Hz, luminosità di picco (HDR) pari a 500 nit e copertura DCI-P3 del 120% (veramente ottimo aggiungiamo). L’hardware di cui abbiamo appena discusso trova posto in uno chassis in alluminio esteticamente molto curato e moderno, pensato tra l’altro con un occhio di riguardo per la sostenibilità e per questo realizzato con un’ampia percentuale di materiali riciclati.

Riguardo le caratteristiche prettamente fisiche, il Galaxy Book4 Edge 14 presenta uno spessore di 10,9 mm per un peso di 1,16 Kg, mentre il fratello maggiore lievita di poco, appena 12,3 mm, con un peso che supera di poco il chilo e mezzo (1,55 Kg per essere precisi). Un’altra differenza sostanziale la troviamo sulla batteria; la variante da 16 pollici monta un’unità da 61,8 WHr, mentre sul modello da 14 pollici si passa a una batteria da 55,9 WHr; per il Galaxy Book4 Edge 16″ si parla di un’autonomia di 22 ore (sempre dati dell’azienda da confermare), valori che potrebbe raggiungere (più o meno) anche il Galaxy Book4 Edge 14″ se consideriamo che il display consumerà di meno. Non meno importante, in ottica batteria/consumi, il supporto per la funzionalità di ricarica Super Fast, capace di ricaricare la batteria sino al 45% in circa 30 minuti.

Samsung Galaxy Book4 Edge è pronto per Galaxy AI

Come ormai avrete capito, Galaxy Book4 Edge è un laptop Copilot+ che punta sull’Intelligenza Artificiale avanzata e come tale mira a trasformare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi mobili e non, in primis con la gamma Samsung Galaxy, da sempre all’avanguardia quando si tratta di implementare funzionalità basate su AI. A questo proposito, collegando un dispositivo mobile a Galaxy Book4 Edge è possibile sperimentare le funzionalità di Galaxy AI su un display ancora più grande e coinvolgente grazie a Link to Windows; ma non è tutto, c’è anche l’opzione Cerchia e Cerca con Google che invece visualizza i risultati di Google sul display del laptop e li incolla direttamente nei file per lavorare in modo rapido, senza dimenticare le funzioni Assistente Chat e Traduzione Live.

Le integrazioni di Samsung, nate dalla collaborazione con Microsoft, permettono poi di utilizzare Copilot con comandi vocali, ma anche con un vero e proprio assistente. La ricerca di documenti, e-mail o pagine web sul laptop è facilitata da Recall, mentre se guardiamo agli ambiti lavorativi e in particolare alle videochiamate, Live Captions aiuta a superare le barriere linguistiche, fornendo sottotitoli accurati in tempo reale; in caso di messaggi vocali poi, indipendentemente dall’applicazione, questi vengono trasformati in sottotitoli in inglese in tempo reale direttamente sullo schermo.

Prestazioni, AI, design e connettività, c’è tutto su questo nuovo Samsung Galaxy Book4 Edge che però guarda in modo importante anche alla sicurezza con Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza multilivello di Galaxy che permette di salvaguardare le informazioni più importanti e proteggere dalle eventuali vulnerabilità grazie all’hardware sicuro; inoltre, essendo un laptop Microsoft Secured-core, gli utenti Windows possono contare sulla protezione avanzata del firmware, che viene fornita con il più alto livello di protezione di Windows 11.

Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy Book4 Edge

Galaxy Book4 Edge 14

Soc Qualcomm Snapdragon X Elite 12 Core Oryon GPU Qualcomm Adreno 4,6 TFLOPS – DX 12 NPU Qualcomm Hexagon 45 TOPS

Display Dynamic AMOLED 14″ Risoluzione 3K Luminosità 400 nit (SDR), 500 nit (HDR) Refresh 120 Hz Copertura DCI-P3 120% Touch a 10 punti

Memoria RAM 16 GB

Storage 512 GB / 1 TB

Porte 2x USB4 Type-C Jack audio da 3,5 mm HDMI 2.1

Batteria 55,9 WHr

Dimensioni 312,3 x 223,8 x 10,9 mm

Peso 1,16 Kg

Sistema operativo Windows 11 Home

Galaxy Book4 Edge 16

Soc Qualcomm Snapdragon X Elite 12 Core Oryon GPU Qualcomm Adreno 4,6 TFLOPS – DX 12 NPU Qualcomm Hexagon 45 TOPS

Display Dynamic AMOLED 16″ Risoluzione 3K Luminosità 400 nit (SDR), 500 nit (HDR) Refresh 120 Hz Copertura DCI-P3 120% Touch a 10 punti

Memoria RAM 16 GB

Storage 512 GB / 1 TB

Porte 2x USB4 Type-C USB 3.2 Type-A Jack audio da 3,5 mm HDMI 2.1

Batteria 61,8 WHr

Dimensioni 355,4 x 250,4 x 12,3 mm

Peso 1,55 Kg

Sistema operativo Windows 11 Home

Disponibilità e prezzi

Samsung Galaxy Book4 Edge con display da 14 e 16 pollici sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 18 giugno; i prezzi per il nostro paese ancora non sono stati comunicati, in attesa di aggiornamenti quindi vi lasciamo con i prezzi per il mercato USA: