Il responsabile del dipartimento ingegneria del software di Apple ha recentemente pubblicato un tweet riguardante una funzionalità che gli utenti della mela morsicata potranno sfruttare con macOS 14 Sonoma, la prossima versione del sistema operativo che arriverà a settembre su tutti i computer Mac supportati.

Entrando un po’ nello specifico, la novità riguarda l’estensione per browser “iCloud Passwords”: sarà possibile estrarre le password dal portachiavi iCloud senza dovere necessariamente aprire Safari o trasferire le password su un altro password manager.

Come anticipato in apertura, Ricky Mondello, responsabile del dipartimento ingegneria del software di Apple, ha parlato su Twitter di una nuova funzionalità, parte di macOS 14 Sonoma, il sistema operativo per computer che il colosso di Cupertino rilascerà in forma stabile tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.

La nuova funzionalità è una sorta di ponte tra ecosistemi e consente agli utenti che utilizzano browser basati su Chromium, come Google Chrome o Microsoft Edge, di sfruttare le loro password archiviate su iCloud senza la necessità di affidarsi a password manager terzi o accedere tramite Safari per recuperare le credenziali.

Questo è stato reso possibile grazie all’aggiornamento dell’estensione “iCloud Password” per Chrome che ora dispone della funzionalità per estrarre una determinata password direttamente dal portachiavi iCloud. Il browser, come spiegato da Mondello, può anche compilare automaticamente i form che prevedono l’inserimento di password e codici monouso, salvare nuove password e configurare generatori di codici (basta effettuare un clic col tasto destro del mouse per la configurazione).

Più nel dettaglio, questa estensione è la stessa che è stata utilizzata per abilitare la sincronizzazione delle password di iCloud su Windows. Non vi è attualmente il funzionamento diretto con le passkey: questo arriverà in un secondo momento durante il percorso di sviluppo del sistema operativo.

You can AutoFill passwords and one-time codes, save new passwords, and right-click QR codes to set up code generators.

Chrome: https://t.co/0V9Zouo27r

Edge: Coming soon.

[*] I am not breaking news here; this is public information. [2/n]

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023