Il mondo delle cuffie è sempre in movimento e negli ultimi anni tutti i brand hanno alzato il tasso qualitativo dei loro prodotti per tentare di renderli quanto più esclusivi possibili. La realtà però è che sul mercato sono arrivate tantissime cuffie tutte apparentemente molto simili tra di loro con anche un posizionamento simile. Per questo motivo è necessario fare una selezione per scegliere le migliori cuffie on-ear per le proprie esigenze.

Migliori cuffie on-ear per fascia di prezzo

Le cuffie on-ear sono una tipologia decisamente apprezzata perché sono di un livello nettamente superiore rispetto alle classiche in-ear. Come chiaramente intuibile, le cuffie in-ear vengono incastrate direttamente nel padiglione auricolare, sono molto comode in viaggio ma non riescono ad offrire una dinamica spinta in termini di qualità audio.

Le cuffie on-ear spesso vengono definite semi-professionali (anche se alcuni modelli ci vanno molto vicino) perché non coprono totalmente le orecchie come delle over-ear professionali ma si poggiano sulle orecchie andando comunque ad isolare il giusto ma senza essere troppo pesanti e scomode da tenere a lungo, soprattutto in periodi caldi o in ufficio. La qualità audio è di un livello superiore rispetto alle “classiche” cuffiette.

Per la qualità audio elevata e per la comodità maggiore rispetto alle over-ear, le migliori cuffie on-ear si sono diffuse in maniera importante al tal punto che possono sembrare tutte molto simili quando in realtà esistono delle differenze in grado di influenzare la scelta in maniera decisiva. Esistono però anche modelli che non vale la pena tenere in considerazione per questo motivo la guida alle migliori cuffie on-ear non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria.

La selezione delle migliori cuffie on-ear è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono state provate, ci accompagnano nei montaggi video e nei nostri viaggi e momenti di svago. Ecco la divisione delle migliori cuffie on-ear:

Migliori cuffie on-ear economiche

Sony MDR-ZX310

Costano davvero pochissimo ma queste cuffie on-ear Sony sono davvero da battaglia. Sono tra i best buy da anni non solo per il rapporto qualità-prezzo ma anche per l’effettiva qualità proposta per la fascia di prezzo. Dal punto di vista tecnico non sono nulla di eccezionale ma con i driver da 30 mm riescono ad offrire una qualità audio più che sorprendente per la cifra richiesta. Da prendere se cercate cuffie on-ear low cost.

Marley Positive Vibration 2

Le Marley Positive Vibration 2 sono delle cuffie on-ear davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione fatta con materiali riciclati e attenti alla sostenibilità ambientale, cuscinetti e archetto abbastanza morbidi ma non tanto da permettere ascolti molto lunghi senza sentire un fastidio di pressione. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie entry level molto valide con dei driver da 40 mm in grado di essere adatti a qualsiasi genere.

Beats EP

Le cuffie on-ear Beats EP sono interessanti non solo dal punto di vista della costruzione e della comodità ma anche da punto di vista sono. Beats mantiene il suo classico profilo impostato sui bassi evidenti ma in queste EP on-ear la taratura audio è adatta a tantissimi generi musicali commerciali. C’è anche un fattore di brand dietro alla scelta delle Beats ma con queste cuffie negli ultimi periodi con il calo di prezzo che c’è stato, sono una scelta molto intelligente.

Migliori cuffie on-ear fascia media

Sony WH-XB700

Queste cuffie wireless on-ear di Sony vanno spesso in offerta e se prese al prezzo giusto possono essere una gran bella soluzione per chi vuole spendere il giusto ed avere il massimo ottenibile. Sono cuffie molto complete con la comodità di essere wireless, di avere il supporto audio 360 Reality e la tecnologia di Sony Extrabass. Nota di merito per l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. Suonano bene e sono accessoriate, al prezzo giusto vanno prese senza pensarci due volte.

JBL Tune600BTNC Cuffie Wireless NC

Le JBL Tune600BTNC sono cuffie wireless con cancellazione del rumore attiva proposte ad un prezzo decisamente interessante. Il loro punto debole è solo la durata della batteria ma per il resto il design è piacevole, le funzioni extra ci sono tutte come il Pure Bass Sound di JBL e soprattutto la qualità audio è davvero di fascia superiore regalando l’impressione di aver speso bene i propri soldi. Ottima soluzione da parte di JBL, consigliata.

Audio Technica ATH-S200BTBK SonicFuel

La soluzione on-ear di Audio Technica non ha una qualità costruttiva impressionante, non ha nemmeno funzioni particolarmente smart ed oltre al fatto di essere wireless potrebbero dare l’impressione di cuffie di qualche anno fa. Effettivamente ad un primo sguardo potrebbero non sembrare la scelta migliore ma al netto dei gusti personali, queste Audio Technica offrono una qualità sonora molto elevata assolutamente in grado di far dimenticare l’assenza di funzioni smart ed un design non al passo con i tempi.

Migliori cuffie on-ear fascia alta

Jabra Move Style Edition

Le cuffie on-ear Jabra Move sono tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissimo alla vita di tutti i giorni. Sono delle cuffie on-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono presenti ma non predominanti, gli alti sono squillanti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. Non hanno una taratura adatta ad un genere di musica particolare ma sono delle cuffie tuttofare decisamente in grado di regalare soddisfazioni.

AKG Y500 Wireless

AKG con le sue nuove Y500 Wireless ha deciso di svecchiare il suo design e ci è riuscita alla grande creando delle cuffie on-ear davvero leggere, comode da indossare anche per sessioni di ascolto prolungate. Per il resto, hanno una qualità audio davvero di prima classe con la classica equalizzazione AKG che permette l’ascolto di qualsiasi genere con una piacevolezza decisamente sopra la media. In più, le nuove Y500 hanno una durata della batteria notevole, prese al prezzo giusto sono un vero affare.

Grado SR 60

Le Grado SR 60 sono tra le migliori cuffie on-ear in circolazione senza se e senza ma. Non tutti conoscono bene il brand ma per quanto riguarda la ricerca della massima qualità audio possibile, queste cuffie sono imbattibili. Non sono recenti, non sono smart e non sono wireless, sono solo delle grandissime cuffie tradizionali in gradi di farvi ascoltare alti, medi e bassi sotto un profilo tutto nuovo. Costano tanto per essere delle “semplici” cuffie ma la qualità si paga.

Migliori cuffie on-ear premium

Bowers & wilkins Px5

Tra le migliori cuffie on-ear di fascia premium, un posto di merito c’è sicuramente per le Bowers & wilkins Px5. Sono comodissime, super leggere e con dei cuscinetti in grado di isolare benissimo e di esaltare ancora di più la presenza della cancellazione attiva del rumore. Il loro punto forte è la qualità audio nettamente sopra la media, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenersi pulita anche al massimo del volume. La durata della batteria è validissima nonostante siano delle cuffie wireless, c’è addirittura il supporto alla ricarica rapida. Costano un bel po’ ma sono ricercate in ogni singolo aspetto, per dirne una, l’archetto è in fibra di carbonio lavorata. Tra le migliori cuffie on ear bluetooth.

Master & Dynamic MW50

Le Master & Dynamic MW50 sono cuffie per chi cerca il massimo della qualità sono in un design piacevole, moderno ed estremamente portatile. Purtroppo quei materiali così rigidi e le dimensioni compatte potrebbero risultare scomode a qualcuno ma se siete in sintonia con l’ergonomia delle cuffie on-ear, sono assolutamente fantastiche grazie ad una cura per il suono impeccabile e una dinamica vasta e corposa. Ogni tonalità verrà riprodotta al massimo della qualità, il brand è una vera e propria sicurezza. Costano tanto, sono cuffie premium ma vanno spesso in offerta.

Grado GH3 Limited Edition

Come per tutte le cuffie Grado, anche queste GH3 non sono cuffie da lifestyle, sono delle cuffie on-ear dalla qualità purissima. Qualcuno potrebbe restare deluso dalla costruzione non proprio impeccabile ma quando si ascolta della musica con delle cuffie del genere, si sorvola su tutti i punti deboli. Tralasciando il fatto che sono delle Limited Edition, la serie Heritage di Grado è in grado di offrire un livello di dettaglio audio pauroso, si riusciranno a scoprire tutte le finezze dei brani che si ascoltano quotidianamente in una chiave esclusiva tutta nuova. Sono assolutamente le migliori cuffie on-ear per qualità audio. Costano tantissimo, forse troppo per alcuni, ma i veri amanti dell’audio in cuffia sapranno apprezzarle e sfruttarle al meglio.

Migliori cuffie on-ear in assoluto

