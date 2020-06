Ascoltare della musica durante l’attività sportiva deve essere un piacere, deve dare quella carica in più. Utilizzare delle cuffie per fare sport è sicuramente una buonissima idea, trovare la carica e la concentrazione attraverso la musica potrebbe avere risvolti positivi sull’allenamento oppure molto più semplicemente farsi accompagnare per tutta la sessione da una buona playlist aiuterà lo scorrere del tempo più velocemente.

La cosa importante però è che le cuffie sportive siano comode e solide per non essere di nessun intralcio durante le sessioni di allenamento. Spesso gestire le cuffie durante lo sport può essere noioso e snervante, per questo motivo è importante puntare alle migliori cuffie per lo sport.

Migliori cuffie per lo sport per fascia di prezzo

Esistono tantissimi modelli di cuffie per lo sport ma rispetto a delle cuffie normali, in questo caso il fattore di soggettività nella valutazione incide in maniera ancora più importante. Tralasciando aspetti come la qualità audio e le funzioni smart, per una cuffia sportiva sono fondamentali fattori come l’ergonomia e la costruzione con certificazioni di resistenza ad acqua e sudore.

Per quanto riguarda l’ergonomia di una delle migliori cuffie per lo sport è importante sapere bene quale modello possa abbinarsi meglio al tipo di allenamento sportivo che si andrà a fare. Per fare qualche esempio pratico, molti utilizzano le cuffiette true wireless anche per lo sport in palestra con pesi e bilancieri o macchinari dove il movimento del corpo è oggettivamente controllato e limitato.

Altri invece utilizzano delle cuffie wireless per lo sport con il filo che collega le due estremità magari per la corsa dove i runner possono spingere un po’ di più magari durante una ripetuta oppure per gli allenamenti di calcio o tennis dove i movimenti del corpo sono spesso bruschi e potrebbero far scivolare via le cuffie dall’orecchio. Insomma l’ergonomia, il fit delle cuffie per lo sport è un fattore molto personale e dipende da che tipo di attività sportiva si pratica.

Ciò che invece deve essere oggettivamente presente in una cuffia per lo sport, è la resistenza al sudore o meglio ancora all’acqua. Spesso e volentieri la presenza della certificazione è indice di una buona costruzione delle cuffie che non fa mai male soprattutto considerando che dovranno resistere a probabili cadute o urti involontari.

Per non dimenticare la qualità audio nuda e cruda, quella è sempre importante e se cercate il massimo della qualità siete nel posto giusto perché la guida alle migliori cuffie per lo sport non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria per trovare quelle che hanno la qualità più elevata,

La selezione delle migliori cuffie per lo sport è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono state provate, ci accompagnano nelle nostre sessioni di allenamento in palestra o in strada con durissime ripetute per i runner.

Migliori cuffie per lo sport economiche

Panasonic RP-HS35M

Costano davvero pochissimo queste cuffie da Panasonic, sono tra le cuffie per sport più economiche su Amazon. Dal punto di vista tecnico non sono nulla di eccezionale ed anche dal punto di vista sonoro non riescono a dire di più ma hanno la certificazione IPX2 ed il design ergonomico che riesce ad tenerle molto più salde rispetto ad altre soluzioni durante le sessioni di allenamento.

AUKEY Cuffie IPX5

Le Aukey sono delle cuffie per lo sport davvero interessanti. Hanno una costruzione validissima con un mini archetto interno per mantenere le cuffie salde durante l’attività sportiva. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie abbastanza valide e per il loro prezzo riescono anche ad offrire la certificazione IPX5 per la resistenza all’acqua. Possono essere considerate le migliori auricolari sportivi economici.

Migliori cuffie per lo sport fascia media

Sony WI-SP500

Queste cuffie per lo sport Sony sono famosissime. Hanno una serie di dettagli impressionanti come i piccoli inserti in gomma per fissarsi alla grande alle orecchie e non scappare mai via o come la presenza del chip NFC per il pairing veloce. La costruzione ed il design è davvero di alto livello ma la certificazione è “solo” IPX4. Grazie alla loro qualità audio davvero interessante possono essere utilizzate facendo sport all’aperto con tanti rumori e restare comunque concentrati grazie al buon isolamento. Costicchiano ma sono tra le migliori cuffie bluetooth per sport.

Jaybird X4

Tra le migliori cuffie sportive c’è posto anche per le Jaybird X4. Sono comodissime durante le sessioni di allenamento, super leggere e totalmente impermeabili. Il loro punto forte è la qualità audio, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenere una pulizia del suono anche al massimo del volume. Costano il giusto e sono ricercate in ogni singolo aspetto c’è addirittura la ricarica rapida che con 10 minuti regala circa 1 ora di ascolto.

AfterShokz Trekz Air

Tra le migliori cuffie bluetooth per running ci sono le particolari e semi sconosciute AfterShock Tresk Air. Sono cuffie aperte che trasmettono il suono attraverso la conduzione ossea e questo potrebbe essere un gran vantaggio per i runner che non si andranno ad isolare completamente dai suoni esterni, isolarsi troppo è pericoloso. Hanno una buona qualità audio, c’è la certificazione IP55 e sono una delle soluzioni più comode e sicure per fare sport ascoltando musica.

Migliori cuffie per lo sport fascia alta

Bose SoundSport Free

Le cuffie per lo sport Bose sono tra le migliori in circolazione, sicuramente le migliori cuffie bluetooth palestra. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissime grazie all’assenza totale di fili, tra le altre cose c’è la funzione di ricerca cuffie smarrite via app. Sono delle cuffie true wireless dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi. Ci sono tutte le certificazioni contro acqua e sudore del caso e sebbene siano un po’ grandi grazie agli inserti StayHear+ non andranno da nessuna parte. Ottima soluzione per allenamenti in palestra.

Apple AirPods Pro

Le AirPods Pro sono le cuffie true wireless di riferimento per il settore ma non sono proprio adatte allo sport però in tantissimi le utilizzano lo stesso in palestra o in attività sportive con poco movimento. Design iconico con un fit in-ear per l’insonorizzazione tramite cancellazione attiva del rumore ANC. Buona l’autonomia (più di 4,5 ore che arrivano a 24 con il case di ricarica), zero latenza audio/video e zero problemi di connessione. L’audio è molto buono e la qualità in chiamata è la migliore del settore, ovviamente in stereo. Prezzo alto di 230 Euro e se volete utilizzare per lo sport le migliori cuffie true wireless in circolazione fatelo ma potrebbero sfuggire facilmente.

Beats Powerbeats Pro Totally Wireless

Le Beats non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie per lo sport wireless più apprezzate. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari grazie all’archetto che permette di fissarle all’orecchio anche durante le sessioni di allenamento più dure in assoluto. Ottime tutte le funzioni smart grazie al chip Apple H1 mentre la qualità audio è davvero di altissimo livello, Beats ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto, decisamente sopra la media anche di fascia premium. Sono le migliori cuffie per lo sport.

Migliori cuffie per lo sport in assoluto

