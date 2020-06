Quando si pensa alle classiche cuffiette, quelle di tutti i giorni, l’associazione con le cuffie in-ear è quasi istantanea. Il motivo è semplice, questa soluzione si è diffusa talmente tanto da entrare nell’immaginario comune come oggetto must have, le cuffie da avere sempre con sé.

Effettivamente la loro praticità è stata importantissima fino all’arrivo massiccio delle cuffie true wireless ma c’è chi ancora preferisce la soluzione delle cuffie in-ear cablate che in alcuni casi riescono ad offrire una qualità elevatissima. Ecco perché è importante avere in mente quali sono le migliori cuffie in-ear, esistono tantissimi modelli alcuni decisamente costosi.

Migliori cuffie in-ear per fascia di prezzo

Le cuffie in-ear sono una tipologia di cuffia particolarmente apprezzata per la loro praticità e comodità. Rispetto alle cuffie on-ear che si poggiano sulle orecchie, oppure rispetto alle cuffie over-ear che coprono totalmente le orecchie, le cuffie in-ear sono così piccole da incastrarsi nel padiglione auricolare andando ad isolare l’orecchio da rumori esterni in maniera fisica senza bisogno di cancellazione del rumore (anche se presente in alcuni modelli).

Le dimensioni devono essere, per forza di cose, molto piccole e questo è un gran vantaggio in termini di portabilità. Quante volte sarà capitato di riporre un paio di cuffie in-ear in tasca senza pensarci due volte, quante tempo si è perso andando a slegare i cavi ingarbugliati. Certo, il confronto con le cuffie true wireless non vede più primeggiare le cuffie in-ear ma ci sono anche modelli di cuffie in-ear wireless particolarmente adatte allo sport o semplicemente al lifestyle.

Le migliori cuffie in-ear non hanno smesso di evolversi, esistono modelli professionali per chi cerca ancora il massimo della qualità via jack audio da 3,5 mm, esistono modelli adatti allo sport ed ancora tante altre soluzioni diverse tra di loro. Proprio in vista di una proposta così vasta, è bene evitare di scegliere un modello poco valido, il mercato è pieno di proposte low cost dalla dubbia qualità, per questo motivo la guida alle migliori cuffie in-ear non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria.

La selezione delle migliori cuffie in-ear è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono state provate, ci accompagnano nei montaggi video e nei nostri viaggi e momenti di svago.

Migliori cuffie in-ear economiche

Xiaomi Mi Piston

Costano davvero pochissimo ma queste cuffie in-ear Xiaomi Piston sono davvero da battaglia. Sono tra i best buy da anni non solo per il rapporto qualità-prezzo ma anche per l’effettiva qualità proposta per la fascia di prezzo. Dal punto di vista tecnico non sono nulla di eccezionale ma riescono ad offrire una qualità audio più che sorprendente per la cifra richiesta. Da prendere se cercate cuffie in-ear low cost sotto i 10 Euro.

Marley Smile Jamaica

Le Marley Smile Jamaica sono delle cuffie in-ear davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione fatta con materiali riciclati e attenti alla sostenibilità ambientale, gommini abbastanza morbidi ma non tanto da permettere ascolti molto lunghi senza sentire un leggero fastidio. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie entry level molto valide adatte a qualsiasi genere.

Sony MDR-XB50AP

Le cuffie in-ear Sony sono interessanti non solo dal punto di vista della costruzione e della comodità ma anche dal punto di vista del suono. Sony mantiene il suo classico profilo impostato sui bassi con tecnologia Extra Bass ma in queste in-ear la taratura audio è adatta ai generi musicali più commerciali. Il brand Sony è sempre una sicurezza in campo audio e queste cuffie in-ear hanno un gran bel rapporto qualità-prezzo.

Migliori cuffie in-ear fascia media

1MORE Triple Driver

Queste cuffie in-ear di 1More vanno spesso in offerta e se prese al prezzo giusto possono essere una gran bella soluzione per chi vuole spendere il giusto ed avere il massimo ottenibile. Sono cuffie molto curate da ogni punto di vista, sono complete quanto basta per essere utilizzate a 360° per tantissimi compiti. Non si parla solo di una grande qualità per quanto riguarda la musica ma sono ottime anche per la visione di film o serie tv. In molti le utilizzano come migliori cuffie in ear gaming.

Marshall Mode EQ

La soluzione in-ear di Marshall ha una qualità costruttiva impressionante, ha funzioni particolarmente interessanti per quanto riguarda l’equalizzazione tramite app. Queste Marshall Mode EQ offrono una qualità sonora molto elevata sopra la media della fascia di prezzo, è chiaro che il brand Marshall oltre a essere una sicurezza per cuffie di fascia alta ha saputo creare un ben bel compromesso per la fascia media.

OnePlus Bullets Wireless 2

Le OnePlus Bullets sono le migliori cuffie in ear bluetooth della fascia media. Il loro punto debole è solo la durata della batteria ma hanno la ricarica rapida. Per il resto il design è molto piacevole, le funzioni extra ci sono tutte come l’integrazione con Google Assistant e soprattutto la qualità audio è interessante. Ottima soluzione da parte di OnePlus nonostante il brand non sia conosciuto nel settore audio ma per gli smartphone.

Sennheiser CX Sport

Tutta la qualità del brand Sennheiser in un formato per lo sport. Grazie alle sue cuffie in-ear CX Sport il brand ha creato una soluzione fantastica per chi non vuole rinunciare alla taratura del brand nemmeno quando si fa sport, i bassi potenti riusciranno a dare la carica desiderata. Sono cuffie in-ear resistenti all’acqua e al sudore, hanno un design dalla forma ergonomica per non farle sfuggire dall’orecchio nemmeno durante le sessioni più dure. Costano un po’ ma sono un gran bel mix di qualità e resistenza per chi pratica sport.

Migliori cuffie in-ear fascia alta

Bowers & Wilkins PI3

Le cuffie n-ear Bowers & Wilkins PI3 sono tra le migliori per rapporto qualità-prezzo. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissimo alla vita di tutti i giorni. Sono delle cuffie in-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono presenti ma non predominanti, gli alti sono squillanti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. Non hanno una taratura adatta ad un genere di musica particolare ma hanno comunque il loro timbro di riferimento tipico del brand. Possono essere considerate cuffie in ear professionali.

Apple AirPods Pro

Le AirPods Pro sono le cuffie true wireless di riferimento per il settore e sicuramente la scelta migliore per chi ha device Apple. Design iconico con un fit in-ear per l’insonorizzazione tramite cancellazione attiva del rumore ANC. Buona l’autonomia (più di 4,5 ore che arrivano a 24 con il case di ricarica), zero latenza audio/video e zero problemi di connessione. L’audio è molto buono e la qualità in chiamata è la migliore del settore, ovviamente in stereo. Prezzo alto di 230 Euro ad oggi sono la scelta giusta per chi ha un iPhone e non solo, possono essere utilizzate con piacere da chiunque. Le migliori cuffie in ear wireless.

Sony WF-1000XM3

Le Sony WF-1000XM3 sono tra le migliori cuffie in-ear true wireless in circolazione senza se e senza ma. Sony è stata capace di lavorare benissimo sulla cancellazione del rumore attiva e sulla qualità audio nuda e cruda, leggermente meno sull’ergonomia e sulla custodia. In ogni caso le true wireless di Sony restano fantastiche, hanno una gran bella durata della batteria, vengono costantemente aggiornate e supportate da Sony, hanno l’integrazione con Alexa, Siri e Assistant e soprattutto riescono ad avere una dinamica esaltante. Non costano poco ma vanno spesso in sconto, sono davvero ottime.

Migliori cuffie in-ear in assoluto

