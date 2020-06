Le cuffie over-ear sono quelle più amate dagli appassionati, sono da sempre le vere cuffie per ascoltare la musica con una qualità eccelsa. Rispetto a qualche anno fa quando le cuffie over-ear erano relegate agli studi di registrazione o confinate alla piccola nicchia di appassionati, la situazione è cambiata molto ed oggi in tanti possono scegliere tra le migliori cuffie over-ear del mercato.

Migliori cuffie over-ear per fascia di prezzo

I vantaggi delle cuffie over-ear sono tanti e delle volte nemmeno così facili da capire se non si è realmente esperti di musica. Fortunatamente però i produttori hanno iniziato a semplificare le proposte senza rinunciare a nessun vantaggio per venire incontro alle esigenze delle persone che non cercano solo una cuffia over-ear professionale per il lavoro ma anche una delle migliori cuffie over-ear per la vita di tutti i giorni.

Sul mercato le proposte si sono moltiplicate per rispondere alle tantissime richieste dei consumatori. Esistono cuffie over ear bluetooth, le migliori cuffie over ear wireless, esistono cuffie over-ear con cavo, cuffie over-ear aperte, semi-aperte e chiuse. Tralasciando i gusti personali e le preferenze di comodità, ci sono delle piccole indicazioni da dover dare ai meno esperti. La musica via cavo sarà migliore rispetto alla connessione wireless, se avete intenzione di usufruire della massima qualità va preferito l’ascolto via cavo.

Esistono poi le preferenze per le cuffie over-ear chiuse che isolano completamente, le cuffie over-ear aperte che lasciano passare la pressione sonora all’esterno ed hanno una dinamica più naturale e le cuffie over-ear semi-aperte che sono un compromesso per chi proprio non riesce a scegliere tra aperte e chiuse. La discussione tra cuffie over-ear aperte o chiuse è un sempreverde, il consiglio generale è quello di provare in qualche store fisico le differenze e di scegliere in base al proprio utilizzo.

Ci sono poi tutte le nuove funzioni smart come cuffie over-ear con cancellazione del rumore, l’integrazione con gli assistenti vocali, il pairing veloce e il chip NFC. Il punto è che le migliori cuffie over-ear si sono diffuse in maniera importante al tal punto che possono sembrare tutte molto simili quando in realtà esistono delle differenze in grado di influenzare la scelta in maniera decisiva. Esistono però anche modelli che non vale la pena tenere in considerazione per questo motivo la guida alle migliori cuffie over-ear non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria.

Migliori cuffie over-ear economiche

Mpow H7

Costano davvero pochissimo queste cuffie over-ear Mpow, sono tra i best buy su Amazon per il prezzo decisamente basso. Dal punto di vista tecnico non sono nulla di eccezionale ed anche dal punto di vista sonoro non riescono a dire di più ma almeno costano pochissimo e sono da prendere se cercate cuffie over-ear ultra low cost.

Sennheiser HD 206

Le Sennheiser HD 206 sono delle cuffie over-ear davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione non eccezionale ma cuscinetti e archetto sono abbastanza morbidi tanto da permettere ascolti molto lunghi senza sentire un fastidio di pressione. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie davvero valide peccato che stiano diventando sempre di più una rarità, scarseggiano e sono fuori produzione ma proprio per questo motivo sono calate di prezzo.

AKG K92

Le cuffie over-ear AKG K92 sono interessanti non solo dal punto di vista della costruzione e della comodità ma anche dal punto di vista del suono. AKG mantiene la sua classica natura di cuffie versatili e pronte a qualsiasi tipo di utilizzo e queste K92 non tradiscono. Il rapporto qualità prezzo le rendono le migliori cuffie over-ear low budget.

Migliori cuffie over-ear fascia media

Fresh ’n Rebel Clam

Queste cuffie wireless over-ear di Fresh ’n Rebel vanno spesso in offerta e se prese al prezzo giusto possono essere una gran bella soluzione per chi vuole spendere il giusto ed avere compromessi accettabili. Sono cuffie molto complete con la comodità di essere wireless, di avere il supporto anche al collegamento via cavo ed esistono anche in versione con cancellazione del rumore. Suonano discretamente, al prezzo giusto vanno prese senza pensarci due volte soprattutto se vanno in offerta quelle con ANC.

Sennheiser HD 400s

Le Sennheiser HD 400s sono cuffie tradizionali proposte ad un prezzo decisamente interessante. Non hanno nessun punto debole, hanno un design piacevole, anche abbastanza comodo ma il loro vero punto forte è la qualità audio molto piacevole, le cuffie sono ben tarate in ogni loro aspetto, grazie al design over-ear sono discretamente isolate.

Philips X2HR/00 Fidelio

La soluzione over-ear di Philips ha una qualità costruttiva solida, non ha tante funzioni particolarmente smart e non sono nemmeno wireless. Effettivamente ad un primo sguardo potrebbero non sembrare la scelta migliore ma al netto dei gusti personali, queste Philips Fidelio offrono una qualità sonora molto elevata assolutamente in grado di far dimenticare l’assenza di funzioni smart.

Migliori cuffie over-ear fascia alta

Sony WH-1000XM3

Le cuffie over-ear Sony WH-1000XM3 sono tra le migliori in circolazione. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissimo alla vita di tutti i giorni. Sono delle cuffie over-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. Non hanno una taratura adatta ad un genere di musica particolare ma sono delle cuffie tuttofare decisamente in grado di regalare soddisfazioni. In più, per non farsi mancare nulla, hanno la miglior cancellazione del rumore attiva del mercato, hanno la ricarica rapida e l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa. Costano tanto ma sono quelle da prendere, è la migliore cuffia over ear consumer.

Bowers & Wilkins PX

Tra le migliori cuffie over ear c’è posto anche per le Bowers & wilkins PX. Sono comodissime, super leggere e con dei cuscinetti in grado di isolare benissimo e di esaltare ancora di più la presenza della cancellazione attiva del rumore. Il loro punto forte è la qualità audio nettamente sopra la media, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenersi pulita anche al massimo del volume. Costano un bel po’ ma sono ricercate in ogni singolo aspetto.

Sennheiser Momentum 3 Wireless

Le Sennheiser Momentum 3 non hanno bisogno di presentazioni, sono la terza generazione delle cuffie over-ear più apprezzate nel mondo consumer. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari, ottime le funzioni smart e una cancellazione del rumore molto interessante. La qualità audio è davvero di altissimo livello, Sennheiser sa bene come progettare queste cuffie per far scoprire dettagli inediti e per avere una dinamica vasta e pulitissima. Vanno prese.

Migliori cuffie over-ear premium

Beyerdynamic Amiron

Le Beyerdynamic Amiron sono cuffie per chi cerca il massimo della qualità in un design ricercato nei materiali e dalla comodità assicurata nonostante le dimensioni non proprio contenute. Sono cuffie over-ear di fascia premium e dal prezzo altissimo ma sono ancora accessibili al mondo consumer anche se dal punto di vista della qualità siamo davanti ad un livello di eccellenza notevole. Ogni tonalità verrà riprodotta al massimo della qualità, il brand è una vera e propria sicurezza anche se non così conosciuto. Costano tanto, sono cuffie premium ma chi vuole spendere così tanto forse vuole un prodotto ancora più di nicchia.

Grado PS1000E

Come per tutte le cuffie Grado, anche queste PS1000E non sono cuffie da lifestyle, sono delle cuffie over-ear dalla qualità purissima. Qualcuno potrebbe restare deluso dalla costruzione non proprio impeccabile ma quando si ascolta della musica con delle cuffie del genere, si sorvola su tutti i punti deboli. La serie Professional di Grado è in grado di offrire un livello di dettaglio audio pauroso, si riusciranno a scoprire tutte le finezze dei brani che si ascoltano quotidianamente in una chiave esclusiva tutta nuova. Sono assolutamente le migliori cuffie over-ear per audiofili che cercano solo la migliore qualità perché le Grado puntano a quello. Design essenziale e qualità finissima, prezzo allucinante.

Focal Utopia

Partiamo dal prezzo, le Focal Utopia costano 4000 Euro netti e probabilmente sono troppi, delle cuffie over-ear per audiofili di qualità premium costano tra i 1800 Euro e i 2500 Euro. Tralasciando il prezzo esagerato, stiamo parlando del top in ogni aspetto. Il design è importante ma sono leggerissime grazie alla costruzione in fibra di carbonio, i cuscinetti sono resistenti, morbidi ed in grado di non trattenere troppo il calore. Per quanto riguarda la qualità audio, anche in questo caso c’è ben poco da poter dire. Sarebbe fantastico provarle per un bel po’ di tempo per rendersi conto di aver ascoltato della musica totalmente diversa dalla registrazione originale. Sono un sogno.

Migliori cuffie over-ear in assoluto

