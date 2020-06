Il mondo del gaming si è impossessato anche di un settore spesso sottovalutato come quello delle cuffie. Per un gamer, professionista o meno, è sempre più importante avere delle cuffie da gioco in grado di esaltare e rendere giustizia al sound design di alcuni titoli sempre più curati. Scegliere tra le migliori cuffie da gaming però non è facile, esistono tantissimi modelli alcuni molto simili tra di loro.

Migliori cuffie da gaming per fascia di prezzo

Prima di vedere quali sono le migliori cuffie da gaming, è bene sottolineare qualche aspetto da tenere in considerazione per scegliere il modello migliore. Una premessa è doverosa, di cuffie gaming ne esistono tantissime anche dal costo molto basso ma con una qualità decisamente scadente a fronte di un design che potrebbe sembrare interessante, per questo motivo è consigliato affidarsi alle migliori marche per cuffie da gaming.

Chiaramente la qualità audio è il primo aspetto da tenere in considerazione nella scelta delle cuffie da gioco, grazie al range vasto ed un sound stage valido sarà possibile sfruttare ogni singolo dettaglio sonoro come vero e proprio vantaggio nei vari giochi. Con una delle migliori cuffie da gioco sarà possibile ascoltare dettagli mai uditi e in alcuni titoli, quei piccoli suoni possono essere fondamentali per sferrare il colpo decisivo.

L’ergonomia deve essere messa in priorità nella scelta delle cuffie gaming. Le sessioni di gioco possono durare diverse ore e avere delle cuffie poco comode, che pressano le orecchie e che si riscaldano troppo velocemente non sono sono adatte ad un vero appassionato e soprattutto ad un gamer professionista. Anche il microfono ad archetto è una priorità per giocare online, nella migliore delle ipotesi è consigliabile scegliere un modello di cuffie gaming con microfono con funzione “flip to mute” in modo da mutare la conversazione senza distrarsi durante la sessione di gioco.

Esistono poi considerazioni sul design, sulla compatibilità con varie console, sulle certificazioni e tanto altro. Scegliere le cuffie da gioco non è semplice per questo motivo la guida alle migliori cuffie da gaming non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori, i vari brand hanno immesso molte cuffie sul mercato in questi anni ed una selezione è necessaria.

La selezione delle migliori cuffie da gaming è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste sono state provate, ci accompagnano nelle nostre sessioni di gioco e in alcuni casi sono state valide anche con Google Stadia.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori cuffie da gioco del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di notebook possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori cuffie da gaming sotto i 50 Euro

Mpow EG10

Costano davvero pochissimo queste cuffie da gaming Mpow, sono tra i best buy su Amazon per il prezzo decisamente basso. Dal punto di vista tecnico non sono nulla di eccezionale ed anche dal punto di vista sonoro non riescono a dire di più ma almeno costano pochissimo e sono abbastanza piacevoli dal punto di vista estetico. Sono delle cuffie gaming low budget valide sono per iniziare.

Logitech G332

Le Logitech G332 sono delle cuffie da gioco davvero interessanti per rapporto qualità-prezzo. Hanno una costruzione validissima con cuscinetti e archetto molto morbidi tanto da permettere sessioni di gaming molto lunghe senza sentire un fastidio di pressione ed eccessiva sudorazione. Dal punto di vista della resa sonora sono delle cuffie davvero valide, hanno il microfono con Flip to Mute e sono multipiattaforma. Queste cuffie Logitech possono essere considerate le migliori cuffie da gaming con microfono per rapporto qualità-prezzo.

HP Omen 800

Molti le considerano le migliori cuffie da gaming per pc e probabilmente per il loro prezzo attuale lo sono. Le HP Omen 800 sono state ottimizzate per lavorare con i prodotti gaming di HP ma in realtà vanno benissimo con tutte le piattaforme. Hanno una costruzione davvero valida sebbene non ci siano Led RGB che tanto piacciono ai gamer veri. Le cuffie sono comode, leggere e con una qualità audio davvero interessante. Proprio la loro qualità sonora è il punto forte, non hanno funzioni particolarmente esaltanti ma con una costruzione di fascia alta e una resa sonora enfatizzata dai profili DTS, sono assolutamente da consigliare.

Migliori cuffie da gaming sotto i 100 Euro

Razer Kraken

Queste cuffie da gaming di Razer sono famosissime, le Kraken sono assolutamente fantastiche. Hanno una serie di dettagli impressionanti come la piccola scanalatura per essere indossate comodamente anche con gli occhiali e tanti accorgimenti per non fare troppa pressione e surriscaldarsi troppo. La costruzione ed il design è davvero di alto livello ma ciò che colpisce è la precisione sonora di queste cuffie gaming. Vengono utilizzate in maniera importante anche dai gamers più esigenti, hanno un grandissimo rapporto qualità-prezzo. Vengono utilizzate spesso anche con console, possono essere tranquillamente anche le migliori cuffie da gaming per ps4.

Corsair VOID ELITE RGB Wireless

Tra le migliori cuffie da gaming c’è posto anche per le Corsair VOID ELITE wireless. Sono comodissime, super leggere e con dei cuscinetti in grado di isolare benissimo e in più sono wireless il che le rende pratiche ed ottimizzate per ridurre la latenza.. Il loro punto forte è la qualità audio con il supporto al Surround 7.1, sono in grado di offrire una dinamica esaltante ed in grado di mantenere una pulizia del suono anche al massimo del volume. Costano il giusto e sono ricercate in ogni singolo aspetto.

Migliori cuffie gaming oltre i 100 Euro

Razer Nari

Le cuffie da gaming Razer Nari sono tra le migliori in circolazione, sicuramente le migliori cuffie da gaming wireless. Non peccano in nulla, hanno un design moderno e assolutamente comodissime anche durante le sessioni più lunghe grazie al calore smaltito alla grande. Sono delle cuffie over-ear dalla qualità audio davvero ben equilibrata, i bassi sono potenti ma non predominanti, gli alti sono vibranti senza mai sporcarsi e i medi non impastano mai. C’è il supporto a THX Audio con il surround virtualizzato a 5.1 e 7.1 canali, ci sono le regolazioni per i profili di gioco e soprattutto per un gamer vero una latenza praticamente inesistente. Delle Razer Nari esistono tantissime versioni, tutti fantastiche.

ASUS ROG THETA 7.1

Le ASUS ROG THETA 7.1 hanno un design davvero intrigante grazie all’integrazione del sistema RGB Aura Sync. L’ergonomia è uno dei punti forti grazie alla forma a “D” particolarmente ottimizzata per rendere ogni sessione di gioco quanto più comoda possibile, con o senza occhiali, il tutto con un tessuto speciale per il raffreddamento efficace. Sound stage assoluto grazie al surround 7.1 virtuale e al DAC Asus integrato, i suoni sono precisi, netti e ricchi di sfumature in grado di esaltare il sound design. Ottimo anche il microfono con sistema di cancellazione del rumore tramite AI. Certo, costano tantissimo ma sono davvero il massimo per un gamer professionista.

SteelSeries Arctis Pro

Le SteelSeries Arctis Pro non hanno bisogno di presentazioni, sono tra le cuffie gaming wireless più apprezzate nel mondo consumer. Diciamolo subito costano tantissimo e non vanno quasi mai in offerta, sono un prodotti di fascia alta quasi premium ma valgono fino all’ultimo centesimo. Hanno una qualità costruttiva senza pari, ottime le funzioni smart e una cancellazione del rumore per il microfono molto interessante. La qualità audio è davvero di altissimo livello, SteelSeries ha ottimizzato la fedeltà sonora in maniera precisa e dettagliata, il range dinamico è molto vasto, decisamente sopra la media anche di fascia premium. Sono cuffie da gaming fantastiche, ottimo lavoro SteelSeries.

Migliori cuffie da gaming in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori cuffie da gaming, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori cuffie da gaming che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle cuffie, in futuro potrebbe essere aggiunto anche le cuffie da gioco che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere le cuffie per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori cuffie da gioco in assoluto del 2020 da prendere: