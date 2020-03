Vedere film e serie TV in streaming è ormai una pratica comune: la rete Internet è sempre più efficiente e permette di usufruire di contenuti di qualità sempre migliore. In più negli ultimi anni sono arrivati tanti servizi di streaming, ciascuno con la propria formula di abbonamento e tipologia di contenuti (anche esclusivi). In questa guida spiegheremo quindi quali sono i migliori siti di streaming presenti in Italia che permettono di accedere a contenuti video di ogni genere, fra cui film, serie TV, programmi TV e documentari.

Faremo una distinzione basilare tra i migliori siti di streaming gratuiti e a pagamento.

Migliori siti di streaming a pagamento

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è un servizio di streaming che permette di accedere, attraverso un abbonamento annuale e la connessione a Internet, a tutti i contenuti multimediali presenti nel catalogo, 24h/24h, 7 giorni su 7. Per accedervi è necessario l’abbonamento Amazon Prime, dal costo di 36 euro l’anno (i primi 30 giorni gratuiti), che comprende anche moltissimi altri servizi, tra cui:

Consegne in 1 ora (alcune città)

Accesso ad offerte anticipate

Spedizioni gratuite

Audible gratis per 90 giorni

Cloud illimitato per le Foto

Amazon Music con utilizzo limitato o Unlimited a un prezzo scontato

Twitch Prime

Amazon Pantry

Amazon Famiglia con 15% sconto su consegne periodiche

Tornando allo streaming di film e serie TV, Amazon Prime Video offre un catalogo sempre più ampio e arricchito da contenuti di propria produzione (Prime Original). Dopo il periodo iniziale un po’ carente (il servizio è disponibile in Italia dal 2016), Prime Video si è allargato offrendo una sempre maggiore quantità di film e serie TV ed è diventato un servizio completo. Permette di scaricare i contenuti per poterli vedere o rivedere offline.

Lo streaming è disponibile su PC (sito web), smart TV, console, smartphone, tablet, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TV Box Android fino alla risoluzione 4K. Per maggiori informazioni, ti rimandiamo al nostro articolo dedicato ad Amazon Prime Video.

Netflix

In maniera simile ad Amazon Prime Video, Netflix permette di accedere a una vasta serie di contenuti in streaming on demand 24h/24h, 7 giorni su 7. All’interno del catalogo è possibile trovare contenuti originali (prodotti direttamente da Netflix) e di terze parti (i cui diritti sono stati acquisiti).

Il costo dell’abbonamento varia in base al piano scelto (i primi 30 giorni gratuiti):

Piano Base : 1 schermo SD (visione su 1 dispositivo alla volta, in definizione standard) – 7,99 euro al mese

: 1 schermo SD (visione su 1 dispositivo alla volta, in definizione standard) – Piano Standard : 2 schermi HD (visione su 2 dispositivi alla volta, in alta definizione se disponibile) – 11,99 euro al mese

: 2 schermi HD (visione su 2 dispositivi alla volta, in alta definizione se disponibile) – Piano Premium: 4 schermi HD/UHD 4K (visione su 4 dispositivi alla volta, in alta definizione e 4K, se disponibile) – 15,99 euro al mese

Netflix è uno dei migliori servizi di streaming per film e serie TV, anche grazie a un’applicazione multipiattaforma studiata e ben funzionante su ogni dispositivo. I contenuti possono essere visti su PC (sito web), smart TV, smartphone, tablet, Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TV Box Android. Possono essere scaricati con la rete Internet disponibile e visti offline.

Per maggiori informazioni, ti rimandiamo al nostro articolo dedicato a Netflix.

NOW TV

NOW TV è il servizio di streaming realizzato da Sky che mette a disposizione sia contenuti in diretta che contenuti on demand. Come gli altri, è accessibile 24h/24h, 7 giorni su 7. Si tratta di un valido modo per non perdersi Serie TV, Cinema, Documentari e Sport. Questa è infatti una delle principali differenze con alcuni altri servizi di streaming: Now TV infatti è uno dei pochi in Italia ad offrire anche lo sport (calcio compreso).

Il costo dell’abbonamento a NOW TV è il seguente:

9,99 euro al mese per 1 Ticket a scelta (Cinema o Serie TV e Intrattenimento)

al mese per 1 Ticket a scelta (Cinema o Serie TV e Intrattenimento) 14,99 euro al mese per 2 Ticket (Cinema e Serie TV e Intrattenimento)

al mese per 2 Ticket (Cinema e Serie TV e Intrattenimento) 29,99 euro al mese per l’offerta Sport

La visione di questi Ticket può avvenire su 2 dispositivi in contemporanea (PC, smart TV, smartphone, tablet, Chromecast, TV Box Android, Amazon Fire TV Stick e NOW TV Smart Stick), per un totale di 4 dispositivi associabili (per lo Sport solo uno alla volta). Il Ticket Sport può essere acquistato anche per periodi più brevi (un giorno a 9,99 euro, 7 giorni a 14,99 euro)

Per maggiori informazioni sul servizio, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a NOW TV.

Infinity TV

Infinity TV è la risposta di Mediaset a NOW TV di Sky: è uno dei servizi più popolari in Italia e permette di visionare contenuti in SD, HD e 4K (per quanto possibile). Il prezzo dell’abbonamento mensile è di 7,99 euro al mese (i primi 30 giorni gratuiti) ma di tanto in tanto sono disponibili offerte che permettono di accedere al servizio a un costo inferiore (o con più mesi di prova). In alternativa è possibile abbonarsi al piano annuale al costo di 69 euro.

Lo streaming è disponibile su smart TV, PC, smartphone, tablet, console, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, TV Box Android e prodotti simili. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale.

Chili TV

Chili TV è un servizio italiano che permette l’accesso on demand a una vasta libreria di film (tramite acquisto o noleggio). Con Chili TV si possono vedere non soltanto i film in streaming, ma anche effettuare il download dei film per vederli o rivederli, anche in assenza di una connessione a Internet.

Si tratta di un servizio molto diverso rispetto a quelli visti finora: i contenuti sono acquistabili singolarmente e non è previsto un abbonamento fisso. Una delle migliori caratteristiche di Chili TV è che i film sono spesso disponibili pochi giorni (relativamente parlando) dopo l’uscita al cinema.

Il costo varia in base alla tipologia, alla qualità e al contenuto stesso:

Noleggio film a partire da 0,99 euro in offerta; Acquisto contenuti a partire da 3,99 euro.

Film e serie TV in streaming possono essere visualizzati a una qualità HD, Full-HD, 4K fino ad arrivare all’8K (solo per pochi contenuti e su smart TV Samsung per il momento). I dispositivi compatibili sono smart TV, PC, smartphone, tablet, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, TV Box Android e simili.

Rakuten TV

Non uno dei più conosciuti, ma questo non significa che non possa essere degno di nota. Rakuten TV è sicuramente uno dei più ricchi in contenuti cinematografici, con un vastissimo catalogo di film in streaming da poter acquistare o noleggiare. Non si ha dunque un abbonamento mensile ma un servizio simile a quello proposto da Chili TV.

Con il servizio Rakuten TV Free è possibile avere accesso a una selezione di contenuti gratuitamente, grazie ad alcuni partner pubblicitari. Il catalogo di Rakuten TV include i contenuti dei più grandi studi di tutto il mondo, ma anche di distributori locali ed etichette indipendenti. I film possono essere visualizzati anche in 4K, ma solo sui dispositivi compatibili (alcune smart TV). In generale i contenuti sono disponibili su smart TV, PC, smartphone, tablet, console, Chromecast, TV Box Android e dispositivi simili.

Apple TV+

Apple TV+ è un servizio di streaming arrivato in Italia solo nel 2019, disponibile non solo sui prodotti della mela. Offre film e serie TV in abbonamento mensile e sta piano piano ampliando il proprio catalogo puntando soprattutto sui contenuti originali. L’abbonamento costa 4,99 euro al mese (dopo la prova gratuita di 7 giorni) ed è incluso per un anno per gli acquirenti di un nuovo iPhone, iPad, iPod Touch, Mac o Apple TV. L’abbonamento studenti di Apple Music regala anche tutte le produzioni originali e i film Apple TV+.

I dispositivi compatibili sono iPhone, iPad, Apple TV, Mac, PC, smart TV (alcuni modelli specifici), Amazon Fire TV e Roku.

Google Play Film

Google Play Film permette di acquistare o noleggiare singoli film o collection (le serie TV solo in alcuni Paesi) on demand, dunque non prevede un abbonamento mensile. Lo streaming dei contenuti, che possono essere acquistati, scaricati e visualizzati offline, è disponibile su tanti dispositivi tra cui smartphone (Android e iOS), tablet, PC, smart TV, Chromecast e altri device simili.

I film disponibili sono tantissimi, ma non sono presenti contenuti di produzione interna.

Migliori siti di streaming gratuiti

RaiPlay

RaiPlay è il portale multimediale dell’azienda radiotelevisiva pubblica che permette di godersi, pagando il canone annuale della RAI, tutti i contenuti che vanno in onda su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e gli altri canali lineari oltre a un catalogo di contenuti in streaming molto vasto. Per guardare film in streaming, soprattutto quelli degli anni 60′, 70 e 80′ italiani, oppure le puntate degli show trasmessi sui canali Rai, RaiPlay è la migliore scelta.

Per maggiori informazioni su RaiPlay, ti rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Mediaset Play

Esattamente come la controparte RaiPlay, con Mediaset Play puoi accedere a tutta la programmazione dei canali Mediaset, sia in diretta che on demand. Il servizio è gratuito ma è supportato dalle pubblicità. Si tratta quindi di una piattaforma che permette di visionare in diretta i canali lineari e anche di far ripartire la trasmissione in corso grazie alla funzionalità restart; è disponibile anche una funzione on demand per i contenuti cinematografici di cui Mediaset ha i diritti TV.

Per maggiori informazioni su Mediaset Play, ti rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Dplay

Dplay è un servizio di streaming video che consente di guardare gratis e on demand i programmi dei canali Real Time, DMAX, Food Network, Nove, Motor Trend, Giallo, K2, Frisbee e Animal Planet, oltre agli esclusivi Dplay Original. Di proprietà di Discovery, esattamente come gli altri servizi che di questa sezione è del tutto gratuito da utilizzare (è supportato da annunci pubblicitari).

Dplay Plus è invece un servizio aggiuntivo a pagamento che mette a disposizione i migliori contenuti di Discovery, le anteprime di alcuni programmi più famosi e quattro canali premium (Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery e Animal Planet) senza pubblicità. Dopo il periodo di prova gratuito, l’abbonamento costa 3,99 euro al mese o 39,90 euro all’anno.

DPlay è disponibile su smartphone, tablet, smart TV, Chromecast e altri dispositivi simili. DPlay Plus permette la visione su un massimo di 2 dispositivi contemporaneamente ed è disponibile via web, app Android e iOS, Android TV, Samsung Smart TV, Apple TV e Amazon Fire TV Stick.

Per gli appassionati di documentari, Dplay è forse la scelta migliora in questa nostra guida ai migliori siti di streaming.

VVVVID

Per gli appassionati dei cartoni animati e degli anime, VVVVID è senza dubbio la scelta migliore nella nostra guida ai migliori siti di streaming. Il servizio offre oltre 100 serie di animazione da gustare on demand, 24h/24h, 7 giorni su 7. Oltre a ciò comunque è possibile anche accedere a molte serie TV e film trasmesse in contemporanea con il Giappone e con gli USA.

VVVVID è disponibile su PC, smartphone, tablet, Chromecast e altri dispositivi come TV Box Android. Per utilizzarlo basta creare un account gratuito. Per maggiori informazioni, ti rimandiamo al sito ufficiale del servizio.

RivediLa7

RivediLa7 è un servizio che permette di guardare tutti i programmi trasmessi su La7 e La7d attraverso una connessione a Internet. Si tratta di fatto di un servizio simile a quelli proposti da Rai (RaiPlay) e Mediaset (Mediaset Play).

Offre dunque gratuitamente la programmazione di La7 in diretta e on demand, con annunci pubblicitari: è disponibile su PC (tramite il sito), smartphone, tablet e smart TV.