Quali sono le novità di luglio 2020 su Amazon Prime Video tra film, serie TV e originals? Il catalogo dell’ormai collaudato servizio di streaming si amplia sempre più con il passare dei mesi, e anche a luglio 2020 non mancheranno tante novità da vedere. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su Amazon Prime Video durante questo mese.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione.

Film da vedere su Amazon Prime Video

È per il tuo bene

Tra le novità di luglio 2020 di Amazon Prime Video È per il tuo bene, nuova pellicola italiana con Marco Giallini, Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme e Valentina Lodovini. Il film racconta la storia di tre famiglie che entrano in crisi quando le rispettive figlie si fidanzano: i tre padri proveranno a unire le forze per sbarazzarsi dei partner a loro indigesti, mettendo a dura prova la pazienza delle mogli.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 2 luglio 2020.

È per il tuo bene, il trailer ufficiale

18 Regali

Le novità di Amazon Prime Video di luglio 2020 includono 18 regali, il film diretto da Francesco Amato basato sulla storia di Elisa Girotto. Ogni anno, il giorno del suo compleanno, Anna riceve un regalo lasciato per lei dalla madre morta per un male incurabile: il giorno del suo diciottesimo compleanno accade qualcosa di inaspettato in seguito a un incidente d’auto.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 6 luglio 2020.

18 Regali, il trailer ufficiale

Favolacce

In arrivo a luglio 2020 su Amazon Prime Video Favolacce, il film scritto e diretto da Damiano e Fabio D’Innocenzo vincitore del premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Berlino 2020. Ambientato nella periferia di Roma, racconta la storia di una piccola comunità di famiglie che trascorrono le loro giornate in modo apparentemente normale: sotto la superficie si nascondono però sadismo, passività e disperazione.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 luglio 2020.

Favolacce, il trailer ufficiale

1917

Disponibile a luglio 2020 su Amazon Prime Video anche 1917, il film diretto da Sam Mendes e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la Grande Guerra, due soldati britannici devono intraprendere una pericolosa missione per salvare 1600 uomini da morte certa. 3 Premi Oscar 2020 su un totale di 10 candidature per migliore scenografia, migliori effetti speciali e miglior sonoro.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 23 luglio 2020.

1917, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Amazon Prime Video

L’altra donna del Re – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Shakespeare in Love – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 First Man – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Ben is back – 9 luglio 2020

– 9 luglio 2020 Unravelling Athena – 13 luglio 2020

– 13 luglio 2020 Il Grinch – 20 luglio 2020

– 20 luglio 2020 The Rhythm Section – 23 luglio 2020

– 23 luglio 2020 Macchine mortali – 27 luglio 2020

– 27 luglio 2020 Vengo anch’io – 27 luglio 2020

– 27 luglio 2020 Il Ladro di Giorni – 28 luglio 2020

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Hanna – stagione 2 (original)

Le novità di Amazon Prime Video di luglio 2020 comprendono la seconda stagione di Hanna, serie TV scritta e ideata da David Farr e basata sull’omonimo film del 2011. Nella nuova stagione Hanna, una ragazza con abilità straordinarie, mette a rischio la propria libertà per salvare l’amica Clara dal programma Utrax, trovando un’alleata inattesa.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 3 luglio 2020.

Hanna, il trailer ufficiale

Tanti piccoli fuochi – Little Fires Everywhere – stagione 1

A luglio 2020 arriva su Amazon Prime Video Tanti piccoli fuochi (Little Fires Everywhere il titolo originale), miniserie TV in otto episodi tratta dall’omonimo romanzo di Celeste Ng. In un piccolo sobborgo di Cleveland, Ohio, la quiete apparente è sconvolta dall’arrivo di Mia Warren, una giovane donna single dal passato oscuro: l’incontro tra due nuclei familiari scatenerà reazioni sorprendenti.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 10 luglio 2020.

Little Fires Everywhere, il trailer ufficiale

Absentia – stagione 3

Novità di luglio 2020 di Amazon Prime Video anche la terza stagione di Absentia, serie TV prodotta per AXN di genere thriller/poliziesco. La nuova stagione si apre tre mesi dopo gli eventi drammatici della seconda, e il mondo di Emily Bryne sarà ancora una volta sconvolto da un nuovo caso internazionale, che rischia di mettere in pericolo anche la famiglia.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 17 luglio 2020.

Absentia, il trailer ufficiale

Jim Gaffigan: The Pale Tourist (original)

Jim Gaffigan: The Pale Tourist è uno special comedy in due parti con protagonista il noto comico e attore statunitense, vincitore di un Emmy. Jim è alle prese con una missione apparentemente impossibile: visitare un Paese senza alcuna esperienza e preparazione su usi e costumi del luogo per poi scrivere del nuovo materiale e recitarlo.

Disponibile su Amazon Prime Video dal 24 luglio 2020.

Altre serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Modern Family stagione 10 – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 American Horror Story (5 stagioni) – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Glee (6 stagioni) – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Mad Men (7 stagioni) – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Criminal Minds: Suspect Behavior – 6 luglio 2020

– 6 luglio 2020 X-Files (10 stagioni) – 7 luglio

– 7 luglio The Fix – 13 luglio

– 13 luglio Pirata & Capitano – 15 luglio

– 15 luglio Sword Art Online: Alicization stagione 2 (seconda parte) – 17 luglio 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video a luglio 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci: vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

