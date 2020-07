Quali sono le novità da vedere a luglio 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo di recente, sta lavorando per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 31 giorni accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo mese, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevisti nei piani della piattaforma. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Disney+

Hamilton

Apriamo le novità di luglio 2020 di Disney+ con Hamilton, la versione filmata della produzione originale di Broadway, che nella versione teatrale ha vinto numerosi premi. Il musical si basa sull’omonima biografia dello storico Ron Chernow e racconta la storia, in musica, di Alexander Hamilton, padre fondatore americano.

Disponibile su Disney+ dal 3 luglio 2020.

Hamilton, il trailer ufficiale

Quel pazzo venerdì – Freaky Friday

Grande “classico” della commedia con Quel pazzo venerdì, film del 2003 con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis tratto dal romanzo per ragazzi di Mary Rodgers. Una madre single e la figlia teenager vedranno le loro vite cambiare dopo aver preso dei biscotti della fortuna: il giorno seguente le due si ritroveranno infatti l’una nei panni dell’altra.

Disponibile su Disney+ dal 17 luglio 2020.

Quel pazzo venerdì, il trailer ufficiale

Spie sotto copertura

Tra le novità di Disney+ di luglio 2020 anche il film d’animazione Spie sotto copertura, diretto da Nick Bruno e Troy Quane e adattamento cinematografico del cortometraggio del 2009 Pigeon: Impossible. Walter inventa speciali marchingegni per Lance, un’affascinante spia: quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, i due si trovano a dover fare affidamento l’uno sull’altro in un modo sorprendente.

Disponibile su Disney+ dal 24 luglio 2020.

Spie sotto copertura, il trailer ufficiale

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

A luglio 2020 arriva finalmente su Disney+ anche Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, libero adattamento cinematografico del racconto Schiaccianoci e il re dei topi e del celebre balletto Lo schiaccianoci. Dopo aver trovato una misteriosa chiave magica, la giovane Clara vive un’indimenticabile avventura con il soldato-schiaccianoci Philip, un gruppo di topi e quattro regni in cerca di armonia e pace.

Disponibile su Disney+ dal 31 luglio 2020.

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, il trailer ufficiale

27 volte in bianco

27 volte in bianco è una commedia romantica con Katherine Heigl, diretta da Anne Fletcher e scritta dalla sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada. La giovane Jane si trova sempre a fare da damigella d’onore ai matrimoni delle amiche: un giorno sarà chiamata a svolgere il suo “dovere” al matrimonio della sorella, che si sposa con l’uomo di cui è segretamente innamorata.

Disponibile su Disney+ dal 31 luglio 2020.

27 volte in bianco, il trailer ufficiale

Black is king

Tra le novità di Disney+ di luglio 2020 anche Black is king, il visual album di Beyoncé che re-immagina i temi del Il Re Leone per accompagnare le giovani regine e i giovani re di oggi nel viaggio personale alla ricerca della propria corona. Il film è stato prodotto con un cast e una troupe che rappresentano diversità e inclusione, e celebra i viaggi delle famiglie di colore nel corso del tempo attraverso il percorso di crescita di un giovane re attraverso tradimento e amore. Una celebrazione dell’orgoglio nero con tanti ospiti, tra cui Jay-Z e Pharrell Williams.

Disponibile su Disney+ dal 31 luglio 2020.

Black is king, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Disney+

Penny on M.A.R.S. – stagioni 1-3

Tra le novità di Disney+ arrivano le tre stagioni di Penny on M.A.R.S., serie TV italiana spin-off di Alex & Co. Racconta la storia di Penny, un’allegra adolescente di 16 anni molto timida e insicura, ma con una sconfinata bontà; la ragazza si iscrive insieme alla sua migliore amica Camilla al liceo musicale M.A.R.S., iniziando una grande avventura.

Disponibile su Disney+ dal 3 luglio 2020.

Penny on M.A.R.S., il trailer ufficiale di lancio

Il Regno Del Lupo Bianco – stagione 1

Documentario targato National Geographic che racconta le avventure dell’esploratore Ronan Donovan alla ricerca dell’elusivo lupo bianco sull’isola di Ellesmere (Canada). L’esperto va alla ricerca delle creature alla prime luci dell’alba nella prima stagione de Il Regno del Lupo Bianco.

Disponibile su Disney+ dal 3 luglio 2020.

Turisti curiosi con Bob e Mack – stagione completa

Turisti curiosi con Bob e Mack è una docu-fiction National Geographic in sei episodi che racconta il viaggio intorno al mondo di Bob e Mack Woodruff: padre e figlio esploreranno regioni sconosciute e luoghi inaspettati con immersioni, parapendio ed escursioni, in modo da regalare al pubblico punti di vista diversi e originali su alcuni dei luoghi più belli della Terra.

Disponibile su Disney+ dal 24 luglio 2020.

Sonny tra le Stelle – stagioni 1-3

Tra le novità di Disney+ di luglio 2020 (sarebbe dovuta arrivare il mese scorso, ma evidentemente sono cambiati i piani) anche Sonny tra le Stelle, popolare serie TV trasmessa su Disney Channel e creata da Steve Marmel, composta da tre stagioni. Racconta le vicende di Sonny Monroe, un’estrosa giovane ragazza che entra nel cast di una sitcom (“So Random!”).

Disponibile su Disney+ dal 31 luglio 2020.

Sonny tra le Stelle, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a luglio 2020 tra film, serie TV e originals, documentari compresi. Se state cercando le novità di luglio per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

