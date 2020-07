Siete pronti a scoprire le novità da vedere a luglio 2020 su Netflix tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche in questi 31 giorni non fa eccezione nonostante la calura estiva. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2020 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo subito iniziando con i film.

Film da vedere su Netflix

Bad Boys 2

Partiamo con le novità su Netflix a luglio 2020 con Bad Boys 2, un film di Michael Bay certamente non inedito, ma divertente e ottimo per gli amanti dell’azione. I detective Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) provano a fermare il traffico di ecstasy a Miami, affrontando una cospirazione che coinvolge il capo del cartello della droga.

Disponibile su Netflix dal 1 luglio 2020.

Bad Boys 2, il trailer ufficiale

Sotto il sole di Riccione (original)

Cambiamo genere con Sotto il sole di Riccione, nuova commedia romantica estiva originale Netflix. Nel cuore della riviera romagnola, le vicende di Ciro (che sogna di diventare un cantante), Marco (che non trova il coraggio di dichiararsi a Guenda), Gualtiero (playboy che dispensa consigli), Vincenzo (ragazzo non vedente che viaggia con la madre, interpretata da Isabella Ferrari) e altri ragazzi alle prese con amori e amicizie.

Disponibile su Netflix dall’1 luglio 2020.

Sotto il sole di Riccione, il trailer ufficiale

Desperados (original)

Una commedia al femminile targata Netflix tra le novità di luglio 2020 con Desperados. Una donna in preda al panico si precipita in Messico con le due migliori amiche per cancellare un’e-mail che ha inviato al suo nuovo ragazzo. Giunte a destinazione si imbattono nel suo ex, che finisce per rimanere invischiato nel loro piano “diabolico”.

Disponibile su Netflix dal 3 luglio 2020.

Desperados, il trailer ufficiale

The Old Guard (original)

Tra le novità di Netflix a luglio 2020 troviamo The Old Guard, pellicola basata sull’omonimo fumetto e con un cast che comprende Charlize Theron e Luca Marinelli. Guidati dalla millenaria Andy, alcuni speciali soldati immortali hanno combattuto le guerre più importanti della storia dell’uomo: tutto cambia quando scoprono l’esistenza di un’altra immortale, una donna di colore che milita nei Marines, mentre un’organizzazione criminale prova a “catturare” le azioni del gruppo.

Disponibile su Netflix dal 10 luglio 2020.

The Old Guard, il trailer ufficiale

Gli Infedeli (original)

In arrivo a luglio 2020 su Netflix anche Gli Infedeli, commedia italiana con Valerio Mastandrea, Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti. Una raccolta di storie che cattura le follie di alcuni uomini che si giostrano tra fedeltà e relazioni, tra bugie assurde e sorprese sexy. Si tratta di un adattamento dell’omonimo film francese del 2012.

Disponibile su Netflix dal 15 luglio 2020.

Relazione pericolosa – Fatal Affair (original)

Relazione pericolosa (Fatal Affair il titolo originale) è un nuovo thriller dark targato Netflix tra le novità di luglio 2020, con Nia Long, Omar Epps e Stephen Bishop. Ellie prova a ricucire il matrimonio con suo marito Marcus dopo aver avuto un breve incontro con David, un suo vecchio amico: quest’ultimo si rivelerà più instabile e pericoloso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Disponibile su Netflix dal 16 luglio 2020.

Offerta alla tormenta (original)

Basato sull’omonimo romanzo di Dolores Redondo, Offerta alla tormenta arriva direttamente su Netflix a luglio 2020 dopo alcuni rinvii dovuti al COVID-19, concludendo la Trilogia del Batzan (Il Guardiano invisibile e Inciso nelle ossa sono le prime due parti, entrambe disponibili su Netflix). Dopo un mese dall’arresto del dottor Berasategui, la morte di una neonata coinvolge la detective Amaia Salazar in un nuovo caso dai risvolti spaventosi.

Disponibile su Netflix dal 24 luglio 2020.

Offerta alla tormenta, il trailer ufficiale (lingua originale)

The Kissing Booth 2 (original)

The Kissing Booth 2 è una commedia romantica diretta da Vince Marcello, sequel del film uscito nel 2018 e basata sull’omonimo romanzo di Beth Reekles. La pellicola riprende le vicende di Noah e Elle direttamente da dove si è concluso il primo capitolo (SPOILER): con il ragazzo partito per il college, Elle dovrà tornare al liceo per frequentare l’ultimo anno e affrontare la relazione a distanza.

Disponibile su Netflix dal 24 luglio 2020.

The Kissing Booth 2, il teaser trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix a luglio 2020

Now You See Me – I maghi del crimine – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Ritorno al Futuro, la trilogia – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Schindler’s List – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Donnie Brasco – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Birdman – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Maradonapoli – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 5 cm al secondo – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Dream House – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Big Fish – Le storie di una vita incredibile – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Eurotrip – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Geronimo – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Il colore del crimine – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Il figlio di Chucky – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 In punizione – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Latin Lover: istruzioni per l’uso – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Le 12 fatiche di Asterix – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Mickey occhi blu – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Nemiche amiche – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 The Big Sick – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Troll Hunter – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Tu, io e Dupree – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Week-end di terrore – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Atto di forza – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Il codice da vinci – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Traffik – In trappola – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Libera uscita – 5 luglio 2020

– 5 luglio 2020 Una storia senza nome – 5 luglio 2020

– 5 luglio 2020 Happy Old Year – 6 luglio 2020

– 6 luglio 2020 Overlord – 6 luglio 2020

– 6 luglio 2020 Puzzle – 7 luglio 2020

– 7 luglio 2020 Scappa – Get Out – 20 luglio 2020

– 20 luglio 2020 The Conjuring – Il caso Enfield – 20 luglio 2020

– 20 luglio 2020 Colpi da maestro – 20 luglio 2020

– 20 luglio 2020 Jack e Jill – 20 luglio 2020

– 20 luglio 2020 The Equalizer 2 – Senza Perdono – 21 luglio 2020

– 21 luglio 2020 Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re – 26 luglio 2020

Serie TV da vedere su Netflix

Le ragazze del centralino – ultima stagione parte 2 (original)

Con la seconda parte della stagione 5, si conclude a luglio 2020 su Netflix la popolare serie TV Le ragazze del centralino. Ambientata nella Madrid degli anni ’20, la serie racconta le vicende di quattro donne di diversa provenienza che lavorano come operatrici per la Compagnia dei Telefoni di Madrid tra amori, amicizie e carriera.

Disponibile su Netflix dal 3 luglio 2020.

Le ragazze del centralino, il trailer ufficiale stagione finale

Cursed (original)

Tra le novità di Netflix di luglio 2020 arriva Cursed, nuova serie originale creata da Tom Wheeler e Frank Miller con protagonista Katherine Langford. Si tratta di una rivisitazione della leggenda di Re Artù vista con gli occhi di Nimue, una ragazza con un misterioso dono destinata a diventare la potente Dama del Lago: la giovane dovrà mettersi alla ricerca di Merlino per consegnare un’antica spada, trovando nell’umile mercenario Artù un improbabile alleato.

Disponibile su Netflix dal 17 luglio 2020.

Cursed, il teaser trailer ufficiale

Come vendere droga online (in fretta) – stagione 2 (original)

Tra le novità di Netflix di luglio 2020 anche la seconda stagione di Come vendere droga online (in fretta), serie TV con protagonista Maximilian Mundt. Per riconquistare la sua ex, un giovane secchione inizia a vendere ecstasy online, diventando uno dei più grandi spacciatori d’Europa. La stagione 2 riprende la vicenda subito dopo il cliffhanger del finale della prima.

Disponibile su Netflix da 21 luglio 2020.

Come vendere droga online (in fretta) 2, il trailer ufficiale

Good Girls – stagione 3 (original)

Terza stagione in arrivo a luglio 2020 per Good Girls, la serie TV Netflix sulle tre madri di provincia che decidono di organizzare una rapina per sfuggire ai problemi economici e conquistare l’indipendenza. Nella nuova stagione si scoprirà finalmente cosa accadrà a Rio e come proseguiranno le vicende dopo il finale aperto della seconda.

Disponibile su Netflix dal 26 luglio 2020.

Good Girls 3, il trailer ufficiale

Vis a Vis: El Oasis – stagione 1 (original)

Atteso spin-off di Vis a Vis – Il prezzo del riscatto, Vis a Vis: El Oasis è una nuova serie TV Netflix ideata da Iván Escobar che racconta la storia delle protagoniste della serie principale, Macarena e Zulema. Ambientata qualche anno dopo la loro scarcerazione, la serie le vede impegnate in una nuova rapina, l’ultima secondo i piani: non tutto andrà come programmato.

Disponibile su Netflix dal 31 luglio 2020.

Vis a Vis: El Oasis, il trailer ufficiale (lingua originale)

The Umbrella Academy – stagione 2 (original)

Tra le novità di luglio 2020 su Netflix troviamo l’attesissima seconda stagione di The Umbrella Academy, serie TV tratta dai popolari fumetti creati e scritti da Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá. La nuova stagione vedrà dunque il ritorno dei protagonisti, tra i quali Ellen Page, Tom Hopper e David Castañeda. Il salto nel tempo sparpaglia i fratelli per tutta Dallas per un periodo di tre anni dal 1960; alcuni, rimasti bloccati nel passato per anni, si sono costruiti una nuova vita: i membri dell’Umbrella Academy dovranno comunque ricongiungersi per evitare l’apocalisse.

Disponibile su Netflix dal 31 luglio 2020.

The Umbrella Academy, il trailer ufficiale di lancio

Altre serie TV novità da vedere su Netflix a luglio 2020

Deadwind stagione 2 – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Teen Titans Go! stagione 5 – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 InuYasha stagioni 3 e 4 – 1 luglio 2020

– 1 luglio 2020 Mystic Pop-up Bar – 2 luglio 2020

– 2 luglio 2020 Warrior Nun – 2 luglio 2020

– 2 luglio 2020 Il club delle babysitter – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Le ragazze del centralino stagione 5 (2a parte) – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Ju-On: Origins – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Hook – 4 luglio 2020

– 4 luglio 2020 The Underclass – 5 luglio 2020

– 5 luglio 2020 Stateless – 8 luglio 2020

– 8 luglio 2020 The Protector stagione 4 – 9 luglio 2020

– 9 luglio 2020 I dodici giurati – 10 luglio 2020

– 10 luglio 2020 Oscuro desiderio – 15 luglio 2020

– 15 luglio 2020 Sulla bocca di tutti – 17 luglio 2020

– 17 luglio 2020 Come vendere droga online (in fretta) stagione 2 – 21 luglio 2020

Le novità di Netflix a luglio 2020 (video)

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2020 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

