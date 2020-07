Quali sono le novità da vedere a luglio 2020 su Apple TV+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia solo lo scorso novembre, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di nuovi film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Bando alle ciance dunque, se siete pronti andiamo a scoprire tutto.

Film da vedere su Apple TV+

Greyhound

Novità di peso per Apple TV+, che si è aggiudicata i diritti per la distribuzione di Greyhound, film tratto dal romanzo The Good Shepherd di Cecil Scott Forester. Diretta da Aaron Schneider, la pellicola è ambientata nei primi giorni dopo il coinvolgimento degli USA nella Seconda Guerra Mondiale e racconta la storia di Ernest Krause (Tom Hanks), comandante della Marina statunitense alle prese con U-Boot tedeschi.

Disponibile su Apple TV+ dal 10 luglio 2020.

Greyhound, il trailer ufficiale

Supremacy – La razza eletta

Tra le novità di Apple TV+ di luglio 2020 arriva Supremacy, film diretto da Deon Taylor con Mahershala Ali, Joe Anderson e Danny Glover. Un criminale razzista appena uscito di prigione sequestra una famiglia di afroamericani insieme alla spietata fidanzata. Il patriarca della famiglia, anch’egli un ex detenuto, dovrà sfruttare tutte le risorse a disposizione e la sua conoscenza della mentalità razzista per provare a liberare tutti cercando di tenere a bada il suo personale carico di odio.

Disponibile su Apple TV+ dall’11 luglio 2020.

Supremacy, il trailer ufficiale

Serie TV da vedere su Apple TV+

Little Voice – stagione 1

Musica e serie TV si incontrano con Little Voice, una delle novità di Apple TV+ di luglio 2020. Prodotta da J.J. Abrams e curato dalla cantante e compositrice Sara Bareilles, la serie è ambientata a New York e segue le vicende di Bess King, una ragazza di talento che aspira a diventare una cantante di successo.

Disponibile su Apple TV+ dal 10 luglio 2020.

Little Voice, il trailer ufficiale

Greatness Code – stagione 1

Docuserie “motivazionale” ambientata nel mondo dello sport, Greatness Code esplora le vite e le carriere di alcuni dei più importanti atleti del nostro tempo, tra i quali il record man Usain Bolt, la calciatrice Alex Morgan, il cestista LeBron James, la nuotatrice Katie Ledecky, lo snowboarder Shaun White e il celebre giocatore di football Tom Brady. Diretta da Gotham Chopra.

Disponibile su Apple TV+ dal 10 luglio 2020.

Greatness Code, il trailer ufficiale

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a luglio 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di luglio per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

