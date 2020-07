Quali sono le novità di Infinity TV a luglio 2020 da vedere tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese tante new entry: siete curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity TV in questi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity TV a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Tenete conto che alcune date potrebbero differire per eventuali cambiamenti nella programmazione. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su Infinity TV

Pokémon: Detective Pikachu

Tratto dall’omonimo videogioco Nintendo e, più in generale, dal franchise Pokémon in generale, Pokémon: Detective Pikachu è il primo film ambientato nell’universo Pokémon realizzato in live action. Il ventenne Tim unisce le forze a quelle del detective Pikachu per svelare il mistero della scomparsa del padre: inseguendo gli indizi lungo le strade di Ryme City, i due scopriranno un pericoloso complotto.

Disponibile su Infinity TV dal 2 luglio 2020.

GUARDA SU Infinity Sky Go

ACQUISTA € 7.99 € 7.99 € 9.99 € 9.99 € 10.99

NOLEGGIA Infinity

Pokémon: Detective Pikachu, il trailer ufficiale

Il cardellino

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo Il cardellino di Donna Tartt, diretto da John Crowley e con Nicole Kidman. Il tredicenne Theodore Decker sopravvive a un attentato al Metropolitan Museum of Art di New York, in cui resta uccisa la madre. La tragedia cambia per sempre la sua vita, che si trasforma in un doloroso viaggio alla ricerca di speranza per il futuro.

Disponibile su Infinity TV dall’8 luglio 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 7.99 € 7.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.9

Il cardellino, il trailer ufficiale

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

Motherless Brooklyn – I segreti di una città è una pellicola noir con Edward Norton, Bruce Willis e Alec Baldwin. Lionel Essrog è un investigatore privato con la sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene tragicamente assassinato, egli dovrà portare avanti le indagini e affrontare corruzione e criminalità locale.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 10 al 16 luglio 2020.

ACQUISTA € 9.99 € 10.99 € 9.99 € 10.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99

Motherless Brooklyn – I segreti di una città, il trailer ufficiale

Richard Jewell

Tra le novità di luglio 2020 di Infinity TV arriva Richard Jewell, film di Clint Eastwood che racconta la vera storia di Richard Jewell. Durante le Olimpiadi di Atlanta del 1966, una guardia di sicurezza scopre una bomba al Centennial Park: prima celebrato come un eroe, in seguito diventa gradualmente il principale sospettato.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 17 al 23 luglio 2020.

ACQUISTA € 13.99 € 13.99 € 17.99 € 13.99

Richard Jewell, il trailer ufficiale

Lady Bird

5 candidature agli Oscar 2018 per Lady Bird, una delle novità di luglio 2020 su Infinity TV. Christine McPherson (Saoirse Ronan) è un’ambiziosa liceale all’ultimo anno che sogna di trasferirsi sulla costa orientale per frequentare il college. La sua vita cambierà radicalmente quando deciderà di iscriversi a un club di teatro.

Disponibile su Infinity TV dal 20 luglio 2020.

GUARDA SU Amazon

ACQUISTA € 9.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99

Lady Bird, il trailer ufficiale

La Llorona – Le lacrime del male

Anche un film horror tra le novità di Infinity TV di questo luglio 2020, ambientato nell’universo di The Conjuring. Los Angeles, 1973: un’assistente sociale ignora l’avvertimento di una donna ispanica, ma presto scoprirà che i propri figli sono perseguitati dallo spirito di una donna uccisa secoli prima in Messico, La Llorona.

Disponibile su Infinity TV dal 23 luglio 2020.

ACQUISTA € 9.99 € 8.99 € 7.99 € 8.99 € 7.99

NOLEGGIA Infinity

La Llorona – Le lacrime del male, il trailer ufficiale

Doctor Sleep

Sequel del famosissimo film Shining di Stanley Kubrick, Doctor Sleep racconta la storia di Dan Torrance, figlio di Jack, dopo il trauma vissuto da bambino all’Overlook Hotel. Ormai adulto, Dan incontra Abra e insieme dovranno affrontare la spietata Rose the Hat e i suoi seguaci, che si nutrono della Luccicanza. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 24 al 30 luglio 2020.

GUARDA SU Infinity

ACQUISTA € 13.99 € 13.99 € 13.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 Infinity

Doctor Sleep, il trailer ufficiale

Red Sparrow

Film di spionaggio con protagonista Jennifer Lawrence, Red Sparrow racconta la storia di Dominika, ex ballerina costretta ad arruolarsi in un programma governativo segreto; attraverso quest’ultimo, tante giovani donne vengono iniziate al lavoro di spie e addestrate a manipolare, sedurre e uccidere.

Disponibile su Infinity TV dal 26 luglio 2020.

ACQUISTA € 8.99 € 8.99 € 8.99 € 8.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 Infinity € 3.99 € 3.99

Red Sparrow, il trailer ufficiale

Western Stars

Bruce Springsteen dirige insieme a Thom Zimny Western Stars, trasposizione cinematografica dell’omonimo album del Boss. Si tratta di un docu-film che ripercorre e trasferisce sul grande schermo il diciannovesimo disco del celebre cantautore con il supporto di un gruppo musicale e di un’orchestra completa.

Disponibile su Infinity TV Premiere dal 31 luglio al 6 agosto 2020.

ACQUISTA € 11.99 € 12.99 € 11.99 € 11.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 Infinity

Western Stars, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity TV

Arabesque – 1 luglio 2020

The Life of David Gale – 1 luglio 2020

2 Fast 2 Furious – 1 luglio 2020

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri – 1 luglio 2020

Mission: impossible – 2 luglio 2020

Mission: impossible 2 -2 luglio 2020

Mission: impossible 3 – 2 luglio 2020

Mission: impossible – Protocollo Fantasma – 3 luglio 2020

Mission: impossible – Rogue Nation – 3 luglio 2020

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge – dal 3 al 9 luglio 2020

– dal 3 al 9 luglio 2020 Transformers 4: l’era dell’estinzione – 4 luglio 2020

Conflitto di interessi – 5 luglio 2020

Wolverine – L’immortale – 5 luglio 2020

Ozzy – Cucciolo coraggioso – 7 luglio 2020

– 7 luglio 2020 La luce sugli oceani – 8 luglio 2020

– 8 luglio 2020 Una notte da leoni 3 – 9 luglio 2020

Taken 3 – L’ora della verità – 10 luglio 2020

Ocean’s 11 – 11 luglio 2020

– 11 luglio 2020 Ocean’s 12 – 12 luglio 2020

– 12 luglio 2020 The boss – 12 luglio 2020

– 12 luglio 2020 Jem e le Holograms – 12 luglio 2020

L’uomo d’acciaio – 13 luglio 2020

La casa tra le montagne – Ritorno a casa – 14 luglio 2020

La casa tra le montagne – Novità a casa – 14 luglio 2020

La casa tra le montagne – Una casa per due – 14 luglio 2020

La casa tra le montagne – Ancora a casa – 14 luglio 2020

Madagascar 3: ricercati in Europa – 16 luglio 2020

Il solista – 17 luglio 2020

John Wick – Capitolo 2 – 17 luglio 2020

Il filo nascosto – 20 luglio 2020

Dead Silence – 21 luglio 2020

Insospettabili sospetti – 25 luglio 2020

Cattivi vicini 2 – 26 luglio 2020

Moglie e marito -26 luglio 2020

Pacific Rim- 30 luglio 2020

Serie TV da vedere su Infinity TV

Pretty Little Liars: The Perfectionists – stagione 1 (serie completa)

Pretty Little Liars: The Perfectionists è una delle novità di Infinity TV tra le serie TV. Si basa sul libro The Perfectionists di Sara Shepard ed è il sequel-spin off di Pretty Little Liars. Nella cittadina di Beacon Heights è tutto molto tranquillo, forse troppo: gli abitanti, che aspirano a raggiungere la perfezione, devono tenere nascosti segreti anche oscuri. I protagonisti sono alcuni studenti della Beacon Heights University, alle prese con un brutale omicidio.

Disponibile su Infinity TV dal 3 luglio 2020.

Pretty Little Liars: The Perfectionists, il trailer ufficiale

Mr. Robot – stagione 4

Tra le novità in arrivo su Infinity TV anche la quarta stagione di Mr. Robot, serie TV che racconta la storia di Elliot Alderson (Rami Malek), un giovane genio dell’informatica che usa il suo tempo libero per smascherare i criminali del web. La stagione 4, l’ultima, è ambientata nel periodo natalizio del 2015 e riprende da dove si era interrotta, con l’invio della e-mail del finale di stagione.

Disponibile su Infinity TV dal 15 luglio 2020.

Mr. Robot 4, il trailer ufficiale

Krypton – stagione 2

Arriva su Infinity TV la seconda stagione completa di Krypton (la prima è interamente disponibile nel catalogo), la serie TV che segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El (Superman). La famiglia viene ostracizzata e Seg-El deve lottare per provare a riabilitare il proprio nome e quello dei suoi cari, combattendo la minaccia costituita da Brainiac: nella seconda e ultima stagione vedremo la salita al potere di Zod, il futuro figlio di Seg, mentre quest’ultimo si ritrova intrappolato.

Disponibile su Infinity TV dal 23 luglio 2020.

GUARDA SU Netflix Infinity

Krypton 2, il trailer ufficiale

Novità Infinity TV luglio 2020

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity TV a luglio 2020 tra film, serie TV e originals . Se state cercando le novità di luglio per altri servizi di streaming potete seguire i link qui in basso: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Leggi anche: le 15 migliori serie TV su Netflix