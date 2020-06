Volete conoscere le novità da vedere a luglio 2020 su NOW TV tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV in questi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

18 regali

Partiamo con le novità di NOW TV e Sky On Demand di luglio 2020 con 18 regali, film diretto da Francesco Amato con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini basato sulla storia di Elisa Girotto. Ogni anno Anna riceve un regalo il giorno del suo compleanno, lasciato per lei dalla madre morta per un male incurabile: il giorno del suo diciottesimo compleanno accade qualcosa di inaspettato dopo un incidente d’auto.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 luglio 2020.

18 regali, il trailer ufficiale

Zombieland – Doppio colpo

Sequel del film di successo con Emma Stone, Woody Harrelson e Jesse Eisenberg, Zombieland – Doppio colpo ci proietta in avanti di una decina di anni: i protagonisti continuano a dare la caccia agli zombie a Washington, dove hanno preso possesso della Casa Bianca ormai abbandonata a sé stessa. Un litigio rovina però l’armonia del gruppo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 12 luglio 2020.

Zombieland – Doppio colpo, il trailer ufficiale

Pinocchio

Nuova trasposizione cinematografica per la famosissima storia del burattino di legno Pinocchio di Collodi, questa volta diretta da Matteo Garrone. Il povero Geppetto (Roberto Benigni), per smorzare la propria solitudine, costruisce un burattino di legno che gli faccia da figlio: per magia, quest’ultimo prende vita, desideroso di diventare come un vero bambino.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 13 luglio 2020.

Pinocchio, il trailer ufficiale

Tolkien

Tra le novità di luglio 2020 di NOW TV e Sky On Demand troviamo Tolkien, film che narra gli anni giovanili e meno conosciuti del celebre scrittore J.R.R. Tolkien, autore de Il Signore degli Anelli. Il giovane Tolkien trova amore, amicizia e ispirazione artistica in un gruppo di ragazzi emarginati: la loro fratellanza si rafforza, mentre le ombre della Prima Guerra Mondiale si avvicinano.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 16 luglio 2020.

Tolkien, il trailer ufficiale

Yesterday

Tra le novità di luglio 2020 di NOW TV e Sky On Demand arriva Yesterday, una divertente commedia sulle note delle più celebri canzoni dei Beatles. Jack Malik, mediocre cantautore di provincia, sopravvive a un incidente in bicicletta e si risveglia in un mondo dove nessuno ha mai sentito parlare dei Beatles: ne approfitterà per raggiungere il successo nel mondo della musica.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 20 luglio 2020.

Yesterday, il trailer ufficiale

Hammamet

La storia degli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, che il discusso politico trascorse in Tunisia dopo essere stato al centro della più grande inchiesta giudiziaria italiana. Hammamet è diretto da Gianni Amelio e vede tra i protagonisti Pierfrancesco Favino e Claudia Gerini. Una delle novità di luglio 2020 da non perdere su NOW TV e Sky On Demand.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 23 luglio 2020.

Hammamet, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Pokemon Detective Pikachu – 1 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 1 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Sorry we missed you – 2 luglio 2020

– 2 luglio 2020 The Kill Team – 3 luglio 2020

– 3 luglio 2020 Wajib – Invito al matrimonio – 4 luglio 2020

– 4 luglio 2020 Playmobil: The Movie – 5 luglio 2020

– 5 luglio 2020 Il cardellino – 7 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 7 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) A spasso col panda – 8 luglio 2020

– 8 luglio 2020 Favolacce – 10 luglio 2020

– 10 luglio 2020 Le ragioni del cuore – 14 luglio 2020

– 14 luglio 2020 Metti una notte – 15 luglio 2020

– 15 luglio 2020 King of Thieves – 17 luglio 2020

– 17 luglio 2020 Aspromonte – La terra degli ultimi – 18 luglio 2020

– 18 luglio 2020 Hole – L’abisso – 19 luglio 2020

– 19 luglio 2020 7 uomini a mollo – 21 luglio 2020

– 21 luglio 2020 La Llorona – Le lacrime del male – 22 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 22 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Sulle ali dell’avventura – 24 luglio 2020

– 24 luglio 2020 Un piccolo favore – 25 luglio 2020

– 25 luglio 2020 The Lodge – 26 luglio 2020

– 26 luglio 2020 Downton Abbey – 27 luglio 2020

– 27 luglio 2020 I villeggianti – 29 luglio 2020

– 29 luglio 2020 Hellboy – 30 luglio 2020

– 30 luglio 2020 Migliori nemici – 31 luglio 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Gangs of London (original)

Nuova serie TV Sky Original ambientata nella Londra contemporanea, dilaniata da continue e devastanti lotte di potere tra gangster della malavita e bande internazionali del crimine organizzato. Al centro troviamo il clan Wallace, famiglia criminale vecchio stampo, che controlla i traffici di Londra. La prima stagione di Gangs of London è composta da 9 episodi.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 luglio 2020.

Gangs of London, il trailer ufficiale

Le Bureau – Sotto copertura – stagione 5

Arriva tra le novità di luglio 2020 di NOW TV e Sky On Demand anche la quinta stagione di Le Bureau – Sotto copertura, serie TV francese che racconta la storia del Bureau del Legendes, sezione che coordina le missioni di intelligence all’estero. Il protagonista è Guillaume Debailly, che rientra dalla Siria dopo sei anni trascorsi a Damasco sotto copertura.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 15 luglio 2020.

Le Bureau – Sotto copertura, il trailer ufficiale di lancio

Il complotto contro l’America

Miniserie TV basata sull’omonimo romanzo di Philip Roth, Il complotto contro l’America è ambientato in una realtà alternativa in cui la guida degli USA è affidata a Charles Lindbergh (il noto aviatore), che dopo aver vinto le elezioni instaura una dittatura fascista sulla scia dell’alleato Adolf Hitler. In questo scenario viene raccontata la storia della famiglia ebrea dei Levin.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 24 luglio 2020.

Il complotto contro l’America, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Veronica Mars stagione 4 – 4 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 4 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Shameless stagione 10 – 5 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 5 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) The Walking Dead stagione 10 (versione doppiata in italiano) – 6 luglio 2020

(versione doppiata in italiano) – 6 luglio 2020 Rizzoli & Isles stagione 7 – 6 luglio 2020

– 6 luglio 2020 Homeland stagione 8 (versione doppiata in italiano) – 12 luglio 2020

(versione doppiata in italiano) – 12 luglio 2020 Prodigal Son stagione 1 – 12 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

– 12 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand) Station 19 stagione 3 (versione doppiata in italiano) – 22 luglio 2020

(versione doppiata in italiano) – 22 luglio 2020 Manifest stagione 2 – 26 luglio 2020 (Premium, solo Sky On Demand)

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a luglio 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci perché vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

