Quali sono le novità da vedere su TIMVISION a luglio 2020 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming on demand dell’operatore italiano si allarga anche questo mese, andando a rinforzare il suo catalogo con diversi nuovi contenuti. Andiamo a scoprire insieme cosa guardare su TIMVISION durante questo caldo mese di luglio.

Se state cercando consigli su film, serie TV e contenuti originali da vedere su TIMVISION a luglio 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità in uscita sul catalogo del servizio di streaming di TIM. Se siete pronti possiamo partire subito con la selezione: tenete conto che alcuni titoli o date potrebbero non corrispondere per cambiamenti dell’ultim’ora.

Film da vedere su TIMVISION

Baffo e Biscotto: missione spaziale

Apre le (poche) novità di TIMVISION di luglio 2020 il film d’animazione Baffo e Biscotto: missione spaziale. Dopo aver stretto una solida amicizia, il castoro Biscotto e il gatto Baffo intraprendono una pericolosa missione per salvare un gruppo di animali rapiti dagli alieni per essere rinchiusi in uno zoo galattico. Simpatica pellicola per tutta la famiglia.

Disponibile su TIMVISION da luglio 2020.

Baffo e Biscotto: missione spaziale, il trailer ufficiale

Io c’è

A luglio 2020 arriva su TIMVISION anche Io c’è, commedia italiana diretta da Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Il proprietario di un bed and breakfast in difficoltà rinnova la propria attività trasformandola in un luogo di culto: per pagare meno tasse fonda una nuova religione, ma non tutto filerà liscio.

Disponibile su TIMVISION da luglio 2020.

Io c’è, il trailer ufficiale

Quello che non so di lei

Film basato sul romanzo Da una storia vera di Delphine de Vigan, Quello che non so di lei è diretto da Roman Polański e vede protagoniste Eva Green ed Emmanuelle Seigner. In seguito all’uscita del suo nuovo libro, una scrittrice attraversa un periodo molto difficile della vita personale e deve confrontarsi con un’ammiratrice ossessionata dalle sue opere.

Disponibile su TIMVISION dal 4 luglio 2020.

Quello che non so di lei, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su TIMVISION

Il principe dimenticato – dal 3 luglio 2020 (noleggio)

– dal 3 luglio 2020 (noleggio) Favolacce – dal 7 luglio 2020 (noleggio)

– dal 7 luglio 2020 (noleggio) Non è romantico – dal 10 luglio 2020 (noleggio)

– dal 10 luglio 2020 (noleggio) Primal (noleggio)

(noleggio) Vivarium (noleggio)

Serie TV da vedere su TIMVISION

The Magicians – stagione 5 (finale)

Quinta e ultima stagione per The Magicians, la serie TV fantasy adattamento dell’omonimo romanzo di Lev Grossman che segue le vicende di Quentin Coldwater. In questo finale i protagonisti dovranno fare i conti con la terribile perdita avvenuta nella scorsa stagione, ma una nuova minaccia sta arrivando e l’apocalisse aleggia nell’aria. I maghi dovranno ricomporsi per provare a salvare la Terra.

Disponibile su TIMVISION dall’8 luglio 2020.

The Magicians 5, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su TIMVISION

On Becoming a God in Central Florida (finale di stagione)

Queste dunque le migliori novità da vedere su TIMVISION a luglio 2020 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box qui in basso.

