Quali sono le novità da vedere a settembre 2020 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia da qualche mese, sta lavorando per allargare la sua offerta e il suo catalogo, che anche nei prossimi 30 giorni accoglierà diverse novità con lo scemare del periodo clou delle ferie. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo mese di settembre 2020, anche (e soprattutto) tra i contenuti originali.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo del servizio di streaming. Le date potrebbero differire per cambiamenti imprevisti nei piani della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Film da vedere su Disney+

Mulan

Niente uscita al cinema a causa dell’emergenza COVID-19 per Mulan: l’atteso remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1998 arriva direttamente tra le novità Disney+ di settembre 2020, anche se a un costo aggiuntivo rispetto all’abbonamento classico. Quando l’Imperatore della Cina decreta che un uomo per famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale per difendere il Paese dagli invasori, Hua Mulan, figlia di un guerriero, prende il posto del padre malato.

Disponibile su Disney+ dal 4 settembre 2020 al prezzo aggiuntivo di 21,99 euro (Accesso VIP).

GUARDA SU Disney Plus

ACQUISTA € 8.99 € 9.99 € 9.99

NOLEGGIA € 3.99 € 3.99 € 3.99

Mulan, il trailer ufficiale

Frozen II – Il Segreto di Arendelle

Finalmente tra le novità Disney+ di settembre 2020 arriva Frozen II – Il Segreto di Arendelle, sequel del successo del 2013. Elsa e la sorella Anna si lanciano in un’avventura in compagnia di Kristoff, Olaf e Sven per difendere il regno di Arendelle: all’interno di una lontana foresta scopriranno un segreto che li riguarda molto da vicino.

Disponibile su Disney+ dall’11 settembre 2020.

GUARDA SU Disney Plus

Frozen II – Il Segreto di Arendelle, il trailer ufficiale

L’Unico e Insuperabile Ivan

Tra le novità Disney+ di settembre 2020 arriva anche L’Unico e Insuperabile Ivan, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo per bambini del 2012, scritto da Katherine Applegate. Nel 1973, un gorilla di nome Ivan vive in una gabbia di un centro commerciale insieme all’anziana elefantessa Stella e al cane Bob: con l’arrivo dell’elefantina Ruby, Ivan inizia a prendersi cura di lei e insieme a Julia, figlia del custode, prova a cambiare le cose.

Disponibile su Disney+ dall’11 settembre 2020.

L’Unico e Insuperabile Ivan, il trailer ufficiale

Attraverso i miei occhi

Nelle novità Disney+ di settembre 2020 anche Attraverso i miei occhi, un dog-drama con protagonista un Golden Retriever, adattamento cinematografico del romanzo L’arte di correre sotto la pioggia (scritto da Garth Stein). Enzo non è un cane qualunque: ama guardare la TV e ascoltare le lezioni di vita del suo padrone, il pilota di F1 Denny Swift. Accompagnerà la famiglia fino alla fine, tra gioie e dolori.

Disponibile su Disney+ dall’11 settembre 2020.

ACQUISTA € 9.99 € 9.99 € 9.99 € 9.99 € 9.99

NOLEGGIA € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 4.99 € 5.9 € 4.99

Attraverso i miei occhi, il trailer ufficiale

Il richiamo della foresta

Le novità Disney+ di settembre 2020 accolgono Il richiamo della foresta, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo scritto da Jack London con protagonista Harrison Ford e un adorabile cagnolone. La storia di Buck, cane di grossa taglia che viene rapito dalla villa di un giudice per essere venduto come cane da slitta per i cercatori d’oro del Klondike: si ritroverà in Alaska, dove aiuterà nella consegna della posta e dove conoscerà John Thornton.

Disponibile su Disney+ dal 25 settembre 2020.

Il richiamo della foresta, il trailer ufficiale

La Società Segreta dei Principi Minori

A settembre 2020 arriva su Disney+ anche La Società Segreta dei Principi Minori, un film d’azione fantascientifico con protagonisti dei supereroi. Sam, secondogenita della famiglia reale di Illyria, scopre di avere dei superpoteri e di appartenere a una società segreta che si occupa di mantenere la pace: verrà sottoposta a un programma di addestramento top secret insieme ad altri secondogeniti di famiglie reali.

Disponibile su Disney+ dal 25 settembre 2020.

La Società Segreta dei Principi Minori, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+ a settembre 2020

Non ci resta che piangere – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 Il postino – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 La vita è bella – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 Pinocchio – 18 settembre 2020

Serie TV da vedere su Disney+

Soy Luna – stagione 2

Arriva su Disney+ la seconda stagione di Soy Luna, telenovela argentina nata su Disney Channel e dedicata a un pubblico adolescenziale con protagonista Luna, ragazza messicana di 16 anni che vive coi genitori adottivi. Le vicende proseguono con il rientro di Luna e dei suoi amici dalle vacanze, durante le quali la ragazza e Matteo hanno continuato a scriversi mantenendo vivo il loro rapporto.

Disponibile su Disney+ dal 18 settembre 2020.

GUARDA SU Disney Plus

Soy Luna 2, il trailer ufficiale

Becoming: questa è la mia storia

Le novità Disney+ di settembre includono anche Becoming: questa è la mia storia, una docu-serie che racconta le origini di atleti, artisti e musicisti pieni di talento, tra aneddoti ed esperienze di vita. Nella serie Adam Devine, Anthony Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll e Rob Gronkowski.

Disponibile su Disney+ dal 18 settembre 2020.

Becoming: questa è la mia storia, il trailer ufficiale

Gli eroi del Disney Animal Kingdom

Chiudiamo le novità di settembre su Disney+ con Gli eroi del Disney Animal Kingdom, una serie targata National Geographic che offre un accesso esclusivo per esplorare la magia della natura dei parchi a tema. La docu-serie in 8 episodi racconta la storia di alcuni straordinari animali, tra cui gorilla, giraffe, leoni, avvoltoi, tigri, tartarughe marine e non solo, immergendosi nei dettagli di ogni parco e svelando come vengono curati gli animali.

Disponibile su Disney+ dal 25 settembre 2020.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2020 tra film, serie TV e originals, documentari compresi. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese sulla vostra TV?