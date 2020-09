Volete conoscere le novità da vedere a settembre 2020 su NOW TV tra film, serie TV e originals ? Il popolare servizio di streaming di Sky, che include anche i contenuti Sky On Demand, offre ogni mese diverse new entry, e in questo mese a cavallo con l’autunno non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW TV e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW TV e Sky On Demand a settembre 2020 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito.

Film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

47 metri – Uncaged

Sequel del film del 2017 47 metri, per gli amanti della tensione arriva su NOW TV e Sky On Demand l’horror-adventure 47 metri – Uncaged. Quattro ragazzi affrontano un labirinto sottomarino fatto di claustrofobiche caverne e stretti tunnel per sfuggire a un branco di grandi squali bianchi: se questo non bastasse, le scorte di ossigeno diminuiscono a vista d’occhio.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 5 settembre 2020.

47 metri – Uncaged, il trailer ufficiale

L’ufficiale e la spia

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di settembre 2020 arriva L’ufficiale e la spia, film diretto da Roman Polanski con protagonista Jean Dujardin. Nel 1894 il capitano francese Alfred Dreyfus, di origini ebraiche, viene accusato di tradimento e spionaggio e condannato all’ergastolo da scontare sull’Isola del Diavolo: non tutto è però andato come sembra.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 6 settembre 2020.

L’ufficiale e la spia, il trailer ufficiale

Cattive acque

Altra novità NOW TV e Sky On Demand di settembre 2020 è Cattive acque, film diretto da Todd Haynes con Mark Ruffalo e Anne Hathaway. La pellicola è basata su un articolo del New York Times Magazine e racconta il caso di Robert Bilott contro la società di produzione di prodotti chimici DuPont, a seguito dello scandalo dell’inquinamento idrico di Parkersburg.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 9 settembre 2020.

Cattive acque, il trailer ufficiale

The Informer – Tre secondi per sopravvivere

Diretto da Andrea Di Stefano e adattamento cinematografico del romanzo Tre secondi, arriva su NOW TV e Sky On Demand The Informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen e Ana de Armas. Reclutato dall’FBI, l’ex detenuto ed ex soldato Pete Koslow usa le proprie abilità per cercare di abbattere il più potente boss del crimine di New York, ma rimane sotto il fuoco incrociato di polizia e mafia.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 18 settembre 2020.

The Informer – Tre secondi per sopravvivere, il trailer ufficiale

Jojo Rabbit

Diretto da Taika Waititi, arriva su NOW TV e Sky On Demand l’eccentrico Jojo Rabbit, film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale con Scarlett Johansson. Un ragazzino tedesco scopre che sua madre nasconde in casa una ragazzina ebrea: alle prese con un Adolf Hitler immaginario come amico, il giovane Jojo dovrà fare i conti con il proprio cieco e infantile nazionalismo.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 25 settembre 2020.

Jojo Rabbit, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Dolor y Gloria – 1 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 1 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Genitori quasi perfetti – 2 settembre 2020

– 2 settembre 2020 Strange but true – 3 settembre 2020

– 3 settembre 2020 L’affido – Una storia di violenza – 3 settembre 2020

– 3 settembre 2020 Gli anni più belli – 7 settembre 2020

– 7 settembre 2020 Remi – 8 settembre 2020

– 8 settembre 2020 La regola delle 3 moglie – 8 settembre 2020

– 8 settembre 2020 Rapina a Stoccolma – 10 settembre 2020

– 10 settembre 2020 Godzilla II – King of the Monsters – 11 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand)

– 11 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand) Il mio profilo migliore – 12 settembre 2020

– 12 settembre 2020 Tappo – Cucciolo in un mare di guai – 13 settembre 2020

– 13 settembre 2020 Georgetown – 16 settembre 2020

– 16 settembre 2020 C’era una volta il principe azzurro – 19 settembre 2020

– 19 settembre 2020 Selfie di famiglia – 20 settembre 2020

– 20 settembre 2020 Bad Education – 23 settembre 2020

– 23 settembre 2020 Rapimento in diretta – 24 settembre 2020

– 24 settembre 2020 Vicino all’orizzonte – 27 settembre 2020

– 27 settembre 2020 Lucania – Terra sangue e magia – 30 settembre 2020

Serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

Pronti a tutto (miniserie)

Apriamo le novità NOW TV e Sky On Demand di settembre 2020 relativamente alle serie TV con Pronti a tutto, miniserie National Geographic basata sul romanzo Pelle di corteccia di Annie Proulx. La storia segue l’arrivo di coloni inglesi e francesi nel Nuovo Mondo attraverso le storie di due immigrati nella Nuova Francia e dei loro discendenti.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 1 settembre 2020.

Pronti a tutto, il trailer ufficiale

Yellowstone – stagione 2

Arriva su NOW TV e Sky On Demand l’attesa seconda stagione di Yellowstone, popolare serie TV western creata da Taylor Sheridan e John Liston con protagonista Kevin Costner. Torniamo in Montana e nel selvaggio West: in questa seconda parte John Dutton è sempre più consapevole che il suo tempo su questa Terra sta per finire ed è dunque ancora più determinato a fare in modo che il suo “regno” non si dissolva in seguito alla sua morte.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 2 settembre 2020.

Yellowstone 2, il trailer ufficiale

Perry Mason

Debutta su NOW TV e Sky On Demand a settembre 2020 Perry Mason, serie TV basata sull’omonimo personaggio protagonista di numerosi romanzi e racconti di Erle Stanley Gardner. Los Angeles, anni ’30: durante la Grande Depressione, la città accoglie le Olimpiadi, e su questo sfondo il celebre Perry Mason si ritrova alla ricerca di un bambino rapito. Presentata come miniserie, è in realtà già stata rinnovata con una seconda stagione.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dall’11 settembre 2020.

Perry Mason, il trailer ufficiale

Petra (original)

Paola Cortellesi interpreta il ruolo di Petra Delicado, ispettrice della mobile di Genova che cerca di risolvere i casi di omicidio e di violenza con franchezza e ironia. La serie TV Petra, diretta da Maria Sole Tognazzi, è ispirata all’omonimo personaggio creato dalla scrittrice Alicia Giménez-Bartlett, ed è composta da quattro puntate.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 14 settembre 2020.

Petra, il trailer ufficiale

Candice Renoir – stagione 8

A settembre 2020 continuano su NOW TV e Sky On Demand le vicende di Candice Renoir con l’ottava stagione. La serie TV francese vede protagonista l’omonimo personaggio, madre di quattro figli, alle prese con il rientro al lavoro di poliziotta dopo anni di pausa. La nuova stagione prende il via diversi mesi dalla fine della precedente e ruota intorno al personaggio di Antoine.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 17 settembre 2020.

Un volto, due destini – I know this much is true (miniserie)

Tra le novità NOW TV e Sky On Demand di settembre 2020 arriva Un volto, due destini – I know this much is true, miniserie tratta dal romanzo del 1998 La notte e il giorno, di Wally Lamb, con protagonista Mark Ruffalo. La storia dei gemelli Thomas e Dominick Birdsey e della loro infanzia decisamente diversa: dopo la perdita dei genitori, Dominick si prende cura del fratello, mentalmente instabile e potenzialmente pericoloso.

Disponibile su NOW TV e Sky On Demand dal 22 settembre 2020.

Un volto, due destini – I know this much is true, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW TV e Sky On Demand

All American (stagione 2) – 1 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

(stagione 2) – 1 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); Roswell, New Mexico (stagione 2) – 3 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

(stagione 2) – 3 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); Riverdale (stagione 4) – 9 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

(stagione 4) – 9 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); The Sinner (stagione 3) – 9 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

(stagione 3) – 9 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); All Rise – 11 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

– 11 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); Katy Keene – 14 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

– 14 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); Sanditon – 18 settembre 2020

– 18 settembre 2020 Shameless – 21 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

– 21 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand); The Last Kingdom – 25 settembre 2020 (Premium Cinema, solo Sky On Demand);

Queste dunque le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW TV e Sky On Demand a settembre 2020. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete seguire i link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

